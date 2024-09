Ανεξάρτητη έρευνα για τη δολοφονία της Αμερικανοτουρκάλας ακτιβίστριας στη Δυτική Όχθη ζητά η οικογένειά της

Η οικογένεια μιας τουρκικής καταγωγής Αμερικανίδας, που τραυματίσθηκε θανάσιμα από σφαίρα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στη διάρκεια διαδήλωσης κατά του εποικισμού, κατηγόρησε σήμερα τον ισραηλινό στρατό ότι την σκότωσε και απαίτησε να διεξαχθεί «ανεξάρτητη έρευνα».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί, 26 ετών, σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών δυνάμεων ενώ συμμετείχε σε διαδήλωση κατά του εβραϊκού εποικισμού στην Μπέιτα, κοντά στη Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που κατέχει από το 1967 το Ισραήλ.

«Η παρουσία της στη ζωή μας ξεριζώθηκε βάναυσα, άδικα και παράνομα από τον ισραηλινό στρατό», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οικογένεια της νεαρής γυναίκας.

«Η Αϊσενούρ υπερασπιζόταν ειρηνικά τη δικαιοσύνη, όταν σκοτώθηκε από μια σφαίρα», προσθέτει η οικογεένια, κάνοντας λόγο για ένα βίντεο «που δείχνει ότι (η σφαίρα) προερχόταν από ένα σκοπευτή του ισραηλινού στρατού».

«Ζητούμε από τον πρόεδρο (Τζο) Μπάιντεν, από την αντιπρόεδρο (Κάμαλα) Χάρις και από τον υπουργό Εξωτερικών (Άντονι) Μπλίνκεν να διατάξουν ανεξάρτητη έρευνα για τον άδικο φόνο μιας αμερικανίδας πολίτη και να φροντίσουν ώστε οι ένοχοι να λογοδοτήσουν πλήρως για τις πράξεις τους».

Aysenur Ezgi, an American of Turkish decent, has died after being shot in the head by Israeli soldiers in the town of Beita.

Aysenur was shot in the head while participating in protests against settlement expansion.

Will @JoeBiden convene a cabinet meeting for her? pic.twitter.com/nawQv5xuLl

