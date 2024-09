Στα τραύματά της υπέκυψε 13χρονη μαθήτρια στη Δυτική Όχθη που πυροβολήθηκε από τον ισραηλινό στρατό στο χωριό Καριούτ, νότια της Ναμπλούς, σήμερα Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν και την Αμερικανοτουρκάλα ακτιβίστρια Αϊσενούρ Αζγκί Εϊγκί στην κωμόπολη Μπέιτα, επίσης νότια της Ναμπλούς.

Το χωριό δέχθηκε επίθεση από Εβραίους εποίκους με την υποστήριξη των ισραηλινών δυνάμεων, όταν η Μπάνα Αμτζάντ Μπακρ πυροβολήθηκε στο στήθος από έναν Ισραηλινό στρατιώτη, αναφέρει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Qaryout village at occupied West Bank A 14-year-old Palestinian girl was shot to death by an IOF sniper inside her home‼️#Palestine #Genocide_of_Palestinians pic.twitter.com/ViTMRz9317

