Ερευνα κατά του ισραηλινού στρατού για εγκλήματα πολέμου ζητά η Διεθνής Αμνηστία

Πρέπει ν’ αρχίσει να διενεργείται διεθνής έρευνα για «εγκλήματα πολέμου» από μέρους των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ για την «αδικαιολόγητη» καταστροφή ολόκληρων συνοικιών της Λωρίδας της Γάζας κατά μήκος των συνόρων με την ισραηλινή επικράτεια για να δημιουργήσουν ζώνη ασφαλείας, τονίζει σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Διεθνής Αμνηστία (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Hatem Khaled).

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάνω από το 90% των κτιρίων μοιάζει να «καταστράφηκε ή υπέστη σοβαρές ζημιές», όπως εξάλλου και το 59% των αγροτικών καλλιεργειών, το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2023 ως τον Μάιο του 2024 στη Λωρίδα της Γάζας, κατά μήκος ζώνης πλάτους 1 ως 1,8 χλμ., η οποία ξεκινά από το τείχος που τη χωρίζει από το ισραηλινό έδαφος.

«Η ακατάπαυστη εκστρατεία καταστροφής που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός» είναι «αδικαιολόγητη»

🇮🇱 🇵🇸 Une équipe de l’ONU a filmé les destructions dans le nord de Gaza. Et le monde entier est silencieux… pic.twitter.com/eGRuDvVJIg — Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) August 22, 2024

Οι καταστροφές συνολικά έχουν έκταση που φθάνει τα 58 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με άλλα λόγια το 16% του εδάφους του παλαιστινιακού θυλάκου, λογαριάζει η Αμνηστία.

Σε τέσσερις περιοχές όπου έκανε ενδελεχή έρευνα η ΜΚΟ, «κτίρια κατεδαφίστηκαν εσκεμμένα και συστηματικά» αφού οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν τον έλεγχό τους, χωρίς αυτό να οφείλεται σε μάχες με τη Χαμάς, τονίζει στην έκθεση που δημοσιοποιεί.

📹 🚨It’s been notable that the Israeli army is detonating everything in northern Gaza after controlling the area. Seen here the controlled demolition of a large residential complex in newly occupied territory. The army is following political order to ensure that no Gazan can… pic.twitter.com/U90DPEPlDW — Ash (@bitcoins1stlady) December 7, 2023

«Η ακατάπαυστη εκστρατεία καταστροφής που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός» στη Λωρίδα της Γάζας είναι «αδικαιολόγητη», υπογραμμίζει η Ερικα Γκεβάρα-Ρόσας, διευθύντρια ερευνών στη Διεθνή Αμνηστία.

Today, we witness the total ISraeli destruction of the most important, 700 beds specialty hospital in Gaza, Al Shifa Medical Complex. It was established 78 years ago during the British Mandate, the name Shifa meaning ‘The House of Healing’; now turned into a ‘House of Death’ by… pic.twitter.com/AQ5daMD1SU — Dr. Mads Gilbert (@DrMadsGilbert) April 1, 2024

«Η δημιουργία της όποιας ‘ζώνης ασφαλείας’ δεν θα έπρεπε επ’ ουδενί να συνεπάγεται συλλογική τιμωρία του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού», επιμένει.

Καμιά απάντηση

Η Διεθνής Αμνηστία υπογραμμίζει πως έθεσε ερωτήματα για το ζήτημα τον Ιούλιο στις ισραηλινές αρχές. Δεν είχε λάβει καμιά απάντηση δυο μήνες αργότερα.

There is nothing left of north Gaza. I don’t think we have seen this level of destruction before in my lifetime. Likely every building will be demolished. It will become an empty space from desert to beachpic.twitter.com/XsGC3RBdTo — Bruno Maçães (@MacaesBruno) November 11, 2023

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας είχε έναυσμα την έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

🚨HORRIBLE: It’s not an earthquake or a Hollywood movie scene ‼️

In just 3 seconds of footage, the immense destruction wrought by the Israeli army in Khan Yunis, southern #Gaza, is laid bare ! pic.twitter.com/9WF6y4sUWO — Nour Naim| نُور (@NourNaim88) June 5, 2024

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στον θύλακο εκείνη την ημέρα, 97 συνεχίζουν ακόμη να κρατούνται στη Γάζα, πλην όμως 33 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον στρατό.

More documentation after Israel’s Occupation Forces withdrew from Hamad Town in Khan Younis, once designated a safe zone in southern Gaza. The scale of destruction and carnage is mercilessly widespread. Palestinians are still trying to extract the dead from beneath the rubble. pic.twitter.com/YAjVuoaOBC — Naks Bilal (@NaksBilal) March 17, 2024

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στη Λωρίδα της Γάζας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ως τώρα τουλάχιστον 40.861 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, να προκληθεί ανθρωπιστική και υγειονομική καταστροφή και να εκτοπιστεί σχεδόν το σύνολο των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

New drone footage from the red. Media Gaza crew shows the scale of destruction caused by Israel’s nonstop 7-week shelling. Israel has destroyed half of all homes in Gaza, 278,000 residential units, either completely or partially. pic.twitter.com/ZLfBCnd5ZV — red. (@redstreamnet) November 24, 2023

Στην πλειονότητά τους τα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά, κατά τον ΟΗΕ.

Καμιά δικαιολογία

Τον Αύγουστο, τα Ηνωμένα Εθνη εκτίμησαν πως χονδρικά τα δυο τρίτα των κτιρίων στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή υποστεί ζημιές από την 7η Οκτωβρίου.

Israel is bombing the remaining houses, ensuring they can’t be restored.

This is a deliberate plan to destroy all homes in #Gaza,preventing displaced people, who were told to move south TEMPORARILY, from returning.

It mirrors the events of 1948 and beyond

pic.twitter.com/DVRqSc21qa — Nour Naim| نُور (@NourNaim88) June 30, 2024

Σ’ ό,τι αφορά την «ουδέτερη ζώνη», η Διεθνής Αμνηστία επιμένει στο ότι «κανένας στρατιωτικός στόχος δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτές τις μαζικές και συστηματικές καταστροφές», κρίνοντας πως οφείλουν να γίνουν «αντικείμενο έρευνας για εγκλήματα πολέμου».

Al Jazeera has released shocking aerial footage showing the destruction in Beit Hanoun city in the northern Gaza Strip, which has been completely destroyed by relentless Israeli airstrikes. pic.twitter.com/imMUR6c5DW — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) April 10, 2024

Πηγή: ΑΠΕ