Νέος πολύνεκρος βομβαρδισμός σχολείου με πρόσφυγες από τις ισραηλινές δυνάμεις

Αξιωματούχοι στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή σε βομβαρδισμό της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ εναντίον παλαιστινίων αστυνομικών εγκατεστημένων σε σχολείο (φωτογραφία, επάνω, από το Χ), όπου είχαν βρει επίσης καταφύγιο δεκάδες οικογένειες, εκτοπισμένες εξαιτίας του πολέμου στον θύλακο, που κυβερνά η Χαμάς.

«Ισραηλινός βομβαρδισμός στο σχολείο Σαφάντ, στο οποίο στεγάζονταν πρόσφυγες στην πόλη της Γάζας, στοίχισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκα και μικρό κορίτσι, και τραυμάτισε δεκάδες άλλους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Συνολικά, από τις επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 40.738 άνθρωποι

Ο βομβαρδισμός είχε στόχο, σύμφωνα με ιατρική πηγή στη Γάζα, «εγκατάσταση της αστυνομίας».

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έβαλε στο στόχαστρο «τρομοκράτες της Χαμάς, που επιχειρούσαν σε κέντρο ελέγχου στη ζώνη όπου προηγουμένως βρισκόταν το σχολείο Σαφάντ».

Ο πόλεμος, ο οποίος εισήλθε στην 332η ημέρα του, ξέσπασε με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Ακατάπαυστοι βομβαρδισμοί

Εκτοτε, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδίζουν ακατάπαυστα τη Λωρίδα της Γάζας, από τους αιθέρες, από τη θάλασσα κι από την ξηρά.

Οι επιχειρήσεις αντιποίνων που διεξάγουν έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 40.738 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική και υγειονομική καταστροφή κι έχουν εκτοπίσει σχεδόν όλο τον πληθυσμό 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων στον παλαιστινιακό θύλακο.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στην πλειονότητά τους τα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ