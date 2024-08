«Τι απέγινε η στοιχειώδης ανθρωπιά μας»; - Μια ομιλία κόλαφος για τη Γάζα στο ΣΑ του ΟΗΕ

«Τι απέγινε η στοιχειώδης ανθρωπιά μας;» διερωτήθηκε χθες Πέμπτη μια αξιωματούχος του ΟΗΕ απευθυνόμενη στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, περιγράφοντας τα δεινά των κατοίκων της Γάζας που έχουν ξεπεράσει αυτό που θα μπορούσε «να υπομείνει οποιοδήποτε ανθρώπινο ον» (στη φωτογραφία του Reuters/Khames Reefi, επάνω, άνδρας μεταφέρει το άψυχο σώμα παιδιού που σκοτώθηκε από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό της Νουσεϊράτ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας).

«Είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια ο απελπισμένος αγώνας του πληθυσμού για να βρει καταφύγιο ή είδη πρώτης ανάγκης», συνόψισε η Τζόις Μισούγια, μεταβατική επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης για την ανθρωπιστική κατάσταση στη μικρή, ερειπωμένη παλαιστινιακή περιοχή.

Recent evacuation orders in #Gaza are forcing people into just 11% of the territory.

Every inch of land is used for shelter, even on the beach up to the water’s edge.

I appealed to Member States to use their leverage to reach a cessation of hostilities & sustained ceasefire. pic.twitter.com/jh2dZCpNEX

— Joyce Msuya (@JoyceMsuya) August 29, 2024