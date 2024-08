Νέοι φονικοί βομβαρισμοί του Ισραήλ στη Γάζα

Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιους στην πόλη της Γάζας τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα, μεταδίδει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν επίσης πολλοί τραυματίες (στη φωτογραφία του Reuters/Ramadan Abed, επάνω, θρήνος στο νοσοκομείο Αλ Ακσα για τα θύματα ισραηλινών βομβαρδισμών).

Israel has dropped almost 80,000 tons of explosives – this means that Israel has dropped ~36 kilograms of explosives on Gaza for every man, woman, and child.

This is what genocide looks like. pic.twitter.com/7UFNr7JCh1

— Mohamad Safa (@mhdksafa) August 25, 2024