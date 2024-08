Διαπραγματευτές από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και το Κατάρ συναντώνται σήμερα στην Ντόχα για συνομιλίες σε «τεχνικό επίπεδο/επίπεδο εργασίας» σχετικά με μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της συνάντησης, χωρίς να δίνει περαιτέρω πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Κυριακής (25/8) οι συνομιλίες, με σκοπό την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στον παλαιστινιακή θύλακα, τερματίστηκαν χωρίς συμφωνία, καθώς ούτε η Χαμάς, ούτε το Ισραήλ δέχθηκαν τη νέα πρόταση που τους υπέβαλαν οι μεσολαβητές.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της προεδρίας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν, πάντως, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει την διπλωματική προσπάθεια για να κλειστεί συμφωνία, προσθέτοντας ότι ανησυχεί για τον κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Εδώ και μέρες έχει γίνει γνωστό ότι οι διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, «κολλάνε» σε δύο Διαδρόμους. Αυτόν της Φιλαδέλφειας και αυτόν του Νετζαρίμ.

Το Middle East Eye έχει επισημάνει, σε ανάλυσή του, ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι ακόμη κι αν υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει από αυτά τα δύο κομβικά σημεία.

Ο Διάδρομος της Φιλαδέλφειας, μια ουδέτερη ζώνη μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας, υφίσταται για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και διατηρείται βάσει δύο διμερών συμφωνιών μεταξύ Καΐρου και Τελ Αβίβ.

Ο Διάδρομος Νετζαρίμ, εν τω μεταξύ, τέμνει την κεντρική Γάζα και δημιουργήθηκε τους τελευταίους μήνες από τις ισραηλινές δυνάμεις για τον έλεγχο των Παλαιστινίων.

Η Χαμάς και οι άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις έχουν απορρίψει την ισραηλινή απαίτηση για την παραμονή στρατευμάτων στους δύο αυτούς Διαδρόμους και καταγγέλλουν τον Νετανιάχου ότι έτσι σαμποτάρει τις διαπραγματεύσεις.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει να «σφυροκοπά» τη Γάζα, όπου ο επίσημος αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε 40.534, ενώ εκτιμάται ότι χιλιάδες άλλοι έχουν παραμείνει κάτω από τα συντρίμμια. Επίσης, 93.778 έχουν τραυματιστεί κατά την επίθεση του ισραηλινού στρατού από τις 7 Οκτωβρίου.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της νύχτας σκοτώθηκαν δέκα Παλαιστίνιοι σε εφόδους των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σε κοινότητες του βόρειου τμήματος, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην Τζενίν, άλλοι τέσσερις σε βομβαρδισμό οχήματος σε κοντινό χωριό και ακόμη τέσσερις σε καταυλισμό προσφύγων κοντά στην πόλη Τούμπας, διευκρίνισε ο Άχμεντ Τζιμπρίλ.

«Οι δυο νεκροί της Τζενίν διακομίστηκαν σε νοσοκομείο» της πόλης, εξήγησε.

«Τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό του αυτοκινήτου τους νότια της Τζενίν και δυο (από αυτούς) που σκοτώθηκαν στον καταυλισμό προσφύγων αλ Φαράα διακομίστηκαν στο τουρκικό νοσοκομείο της Τούμπας», συνέχισε.

«Ακόμη δυο Παλαιστίνιοι, δυο αδέλφια 13 και 17 ετών, σκοτώθηκαν μέσα σε σπίτι στον καταυλισμό αλ Φαράα και (οι τραυματιοφορείς) δεν έχουν μπορέσει να ανασύρουν τα πτώματά τους μέχρι στιγμής», πάντα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Παλαιστινιακές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κατηγορούν συχνά τον ισραηλινό στρατό πως εμποδίζει το προσωπικό των ασθενοφόρων τους να αποκτήσει πρόσβαση σε τραυματίες και νεκρούς κατά τη διάρκεια επιχειρήσεών του.

Ο κ. Τζιμπρίλ είπε επίσης πως καταμετρήθηκαν ως και «15 τραυματίες».

Οι ισραηλινές εισβολές σε παλαιστινιακές περιοχές, που έχουν θεωρητικά αυτονομία, είναι καθημερινές στη Δυτική Όχθη. Είναι πάντως μάλλον σπάνιο να διεξάγονται ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις, όπως κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας πως διεξάγει «αντιτρομοκρατική» επιχείρηση σε βόρειους τομείς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Israeli occupation forces continue to destroy roads and infrastructure in the refugee camps of Jenin and Nour Shams in the occupied West Bank. pic.twitter.com/qqggTVo1TD

— Quds News Network (@QudsNen) August 28, 2024