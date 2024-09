Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 48 Παλαιστίνιους τις τελευταίες 24 ώρες στη Λωρίδα της Γάζας καθώς συνεχίζουν τον πόλεμο εναντίον μαχητών υπό την ηγεσία της Χαμάς, όπως δήλωσαν σήμερα Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι, ενώ υγειονομικοί πραγματοποίησαν για δεύτερη ημέρα εμβολιασμούς κατά της πολιομυελίτιδας σε παιδιά στον θύλακα.

Αξιωματούχοι των Παλαιστινίων και των Ηνωμένων Εθνών δήλωσαν πως περισσότερα από 80.000 παιδιά εμβολιάστηκαν στις κεντρικές περιοχές της Γάζας χθες, Κυριακή, κατά την πρώτη ημέρα της εμβολιαστικής εκστρατείας.

Η Χαμάς και το Ισραήλ συμφώνησαν σε σύντομες παύσεις των εχθροπραξιών ώστε η εκστρατεία για τον εμβολιασμό περίπου 640.000 παιδιών να μπορέσει να προχωρήσει. Δεν έχουν αναφερθεί παραβιάσεις κοντά σε εγκαταστάσεις εμβολιασμού.

Επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε δύο ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στην πόλη της Γάζας, δήλωσαν σήμερα Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι, ενώ δύο αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν άλλους έξι στην Μπουρέιτζ και τη Νουσεϊράτ, δύο από τους ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς της Λωρίδας της Γάζας.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ένοπλοι βραχίονες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ ανέφεραν πως μαχητές αντιπαρατέθηκαν με ισραηλινές δυνάμεις στον βορρά, στον νότο και σε ορισμένες κεντρικές περιοχές της Γάζας με αντιαρματικές ρουκέτες και όλμους.

Η UNRWA, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες, επανέλαβε σήμερα την έκκλησή της για άμεση κατάπαυση του πυρός η οποία θα βοηθήσει να διασφαλιστεί η επιτυχία και η ασφάλεια της εμβολιαστικής εκστρατείας κατά της πολιομυελίτιδας.

«Μόνο την 1η μέρα, οι ομάδες & οι εταίροι της @UNRWA έφθασαν σε περίπου 87.000 παιδιά, σύμφωνα με τον @WHO [ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας]. Συνεχίζονται οι προσπάθειες να παρασχεθεί στα παιδιά αυτό το βασικό εμβόλιο, αλλά αυτό που χρειάζονται περισσότερο είναι #CeasefireNow» (Εκεχειρία τώρα], ανέφερε στην πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης Χ.

