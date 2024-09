Δυο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν, για πέμπτη συναπτή ημέρα, την επιχείρηση ευρείας κλίμακας εναντίον παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Mussa Qawasma).

The Israeli 🇮🇱 army run over the body of an elderly Palestinian.

They shot the man, prevented paramedics from reaching him for hours and then run over him.

In Jenin, in the West Bank.

Hamas are not in the West Bank.

It is not ‘defence’

It is fascism.pic.twitter.com/NLGgL61TDD

