Το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες Τετάρτη πολύνεκρη στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας σε βόρειους τομείς της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, θορυβώντας τον ΟΗΕ, με φόντο τον πόλεμο με τη Χαμάς που συνεχίζεται στη Λωρίδα της Γάζας εδώ και σχεδόν έντεκα μήνες (στη φωτογραφία του Reuters/Raneen Sawafta, επάνω, κρατώντας το χέρι του αγηπημένου του προσώπου που έπεσε νεκρό από τα πυρά των ισραηλινών στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη).

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «εξάλειψαν εννιά οπλισμένους τρομοκράτες» στην Τζενίν, στην Τούμπας και στην Τούλκαρεμ, ανάμεσά τους επτά σε αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής έκανε λόγο για «έντεκα νεκρούς», στους οποίους προστίθενται 24 τραυματίες, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Ο Γκουτέρες στηλίτευσε τη χρήση «πολεμικών τακτικών» που υπερβαίνουν «τους διεθνείς κανόνες»

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται «παιδιά», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας του οποίου Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε πως παρακολουθεί την κατάσταση με «βαθιά ανησυχία». Στηλίτευσε τη χρήση «πολεμικών τακτικών» που υπερβαίνουν «τους διεθνείς κανόνες όσον αφορά τη διατήρηση της τάξης».

Πυρά και εκρήξεις

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, τρεις από τους νεκρούς στον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν ήταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονά του.

Χθες βράδυ, πυρά και εκρήξεις συνέχιζαν να ηχούν στην πόλη αυτή, οχυρό ένοπλων κινημάτων που πολεμούν εναντίον του Ισραήλ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Israeli 🇮🇱 bulldozers destroying the streets of Jenin 🇵🇸 Jenin is in the West Bank. Hamas are not in the West Bank 🇵🇸 It’s just never been ‘defence’

It’s always been oppression

It’s always been genocide It’s a land grab In front of the whole world.pic.twitter.com/q6TT5Lrk3V — Howard Beckett (@BeckettUnite) August 28, 2024

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπεί ακατάπαυστα τη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου. Ωστόσο στη Δυτική Οχθη, οι ταυτόχρονες χερσαίες επιχειρήσεις με την υποστήριξη της αεροπορίας σε πολλές πόλεις είναι μάλλον σπάνιες.

Αποκλεισμένα τα νοσοκομεία

Τη νύχτα της Τρίτης προς χθες Τετάρτη, στήλες ισραηλινών τεθωρακισμένων μπήκαν στους καταυλισμούς προσφύγων Νουρ Σαμς, κοντά στην Τούλκαρεμ, Αλ Φάρα, κοντά στην Τούμπας, καθώς και στην Τζενίν.

«Οι ιατρικές ομάδες εμποδίζονται από την αρχή της επίθεσης, και οι είσοδοι στον καταυλισμό Νουρ Σαμς και στα νοσοκομεία της περιοχής αποκλείστηκαν για να εμποδιστεί» το έργο τους, τόνισε ο Αχμεντ Ζαχράν, διασώστης της Ερυθράς Ημισελήνου.

«Οι καταστροφές είναι τεράστιες», καθώς ο ισραηλινός στρατός έπληξε «υποδομές στον καταυλισμό Νουρ Σαμς», καταστρέφοντας «το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χακίμ Αμπού Σαφίγια, εργαζόμενος στον δήμο της Τούλκαρεμ.

What is happening now in the northern West-Bank is the Gazafication of all Palestinian land.

The Israeli army is attacking with massive troops, including airplanes, and is about to invade a central hospital in Jenin. Early this morning Israel’s Foreign Minister tweeted about the… pic.twitter.com/lirmYax4uA — MK Aida Touma-Sliman (@AidaTuma) August 28, 2024

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως διεξήγαγαν επιχειρήσεις για την «εξουδετέρωση βομβών (σ.σ. κρυμμένων) στο πλάι δρόμων», που προκάλεσαν ζημιές «χωρίς πρόθεση» στο δίκτυο ύδρευσης.

Ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στην Τούλκαρεμ Μουστάφα Τακατάκα δήλωσε πως οι ισραηλινές επιδρομές στέλνουν μήνυμα «επικίνδυνο και άνευ προηγουμένου», προσθέτοντας πως «όλα μοιάζουν να δείχνουν ότι η επιχείρηση αυτή θα έχει διάρκεια».

Καθημερινές επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ είναι καθημερινές στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, παρότι, δυνάμει των ισραηλινοπαλαιστινιακών συμφωνιών ειρήνης του Οσλο — που χαρακτηρίζονται όμως κλινικά νεκρές — ο ισραηλινός στρατός υποτίθεται δεν θα εισερχόταν σε αυτόνομες παλαιστινιακές περιοχές, που θα τελούσαν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο των δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

WEST BANK: At least 10 Palestinians were killed in the largest Israeli military raid on the occupied territory since 2002. The incursion began earlier today following air strikes in Jenin and Tubas. The army has put curfews in place in several areas. pic.twitter.com/Vn5d552KYg — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) August 28, 2024

Από το ξέσπασμα του πολέμου του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος διανύει την 328η ημέρα του, η βία στην Δυτική Οχθη, περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, απογειώθηκε.

Τουλάχιστον 637 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εκεί έκτοτε, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ τουλάχιστον 19 Ισραηλινοί, ανάμεσά τους στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Κυρώσεις κατά εποίκων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, που επιμένει να λέει πως αντιτίθεται σε κάθε επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Οχθη, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη νέες κυρώσεις σε βάρος «εξτρεμιστών» εποίκων.

Hundreds of Israeli troops launched major overnight raids in the occupied West Bank, Israeli officials said on Wednesday. It was a significant escalation after months of raids that have unfolded alongside the war in Gaza. https://t.co/MnELDaK01l pic.twitter.com/0RUTeUS9Vj — The New York Times (@nytimes) August 28, 2024

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «πολύ σοβαρή» την «επιβολή κυρώσεων σε βάρος ισραηλινών πολιτών».

Παράνομος δυνάμει του διεθνούς δικαίου, ο εποικισμός της Δυτικής Οχθης συνεχίστηκε απ’ όλες τις κυβερνήσεις του Ισραήλ, ανεξαρτήτως χρωματισμού, μετά την κατάληψη αυτής της παλαιστινιακής περιοχής το 1967.

The occupation army announces the launch of a large-scale operation in Jenin, Tulkarm and Tubas with air cover, and Yedioth Ahronoth newspaper talks about the possibility of evacuating neighborhoods in the northern West Bank of their citizens. pic.twitter.com/t5ZM4dPqLP — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) August 28, 2024

Ομως εντατικοποιήθηκε αφότου ανέλαβαν ακροδεξιοί υπουργοί στην κυβέρνηση που σχημάτισε τον Δεκέμβριο του 2022 ο κ. Νετανιάχου.

Δεν «διαφέρουν ιδιαίτερα»

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποβάθμισε τη σημασία των επιχειρήσεων, που κατ’ αυτόν δεν «διαφέρουν ιδιαίτερα» από τις συνηθισμένες.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Ισραέλ Κατς, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν σκοπό να «εξαρθρώσουν τρομοκρατικές ιρανοϊσλαμιστικές υποδομές» στη Δυτική Οχθη.

Κάλεσε μέσω X τον στρατό να δράσει «με την ίδια αποφασιστικότητα (…) όπως στη Γάζα», και να διατάξει «προσωρινές εσπευσμένες απομακρύνσεις» Παλαιστινίων.

Footage circulating online shows Israeli bulldozers destroying roads and razing infrastructure, including sewage systems, water and electricity networks, in areas of the northern occupied West Bank, including Nur Shams refugee camp, Tulkarm, and Jenin. Israel launched a large… pic.twitter.com/rx6FTIv20S — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 28, 2024

Ο Ιζάτ Ρισκ, στέλεχος της Χαμάς, είδε στην τοποθέτηση αυτή πρόθεση να κλιμακωθούν «οι καταστροφές και η γενοκτονία».

Διαδικασία «προσάρτησης»

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, κίνημα που θεωρείται προσκείμενο στη Χαμάς, κατηγόρησε το Ισραήλ πως κινεί διαδικασία «προσάρτησης της Δυτικής Οχθης».

Στη Λωρίδα της Γάζας, η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς, ανάμεσά τους παιδί και γυναίκα, σε νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του πως ανέκτησε στη Γάζα το πτώμα στρατιώτη που είχε σκοτωθεί την 7η Οκτωβρίου. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί και μεταφερθεί στον θύλακο εκείνη την ημέρα, 103 πιστεύεται πως παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, όμως οι 33 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Israeli 🇮🇱 blockade of another hospital in readiness for an attack. This is the Jenin Governmental Hospital in the West Bank 🇵🇸 Hamas are not in the West Bank. It’s never been ‘defence’. It’s always been oppression.

It’s always been a land grab.pic.twitter.com/qGHxcI9918 — Howard Beckett (@BeckettUnite) August 28, 2024



Κάτοικοι του θυλάκου συνεχίζουν να εκτοπίζονται, εν μέσω των πολλαπλασιαζόμενων διαταγών εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων που εκδίδουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, φυγή που περιπλέκουν οι ακατάπαυστοι βομβαρδισμοί. Η κατάσταση κάνει πολύ δύσκολη τη μεταφορά και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη μικρή πολιορκημένη κι ερειπωμένη περιοχή.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) του ΟΗΕ ανακοίνωσε χθες πως αναστέλλει, «μέχρι νεοτέρας», τις κινήσεις του προσωπικού του στη Λωρίδα της Γάζας, αφού όχημά του με «εμφανή διακριτικά», εφοδιασμένο με «άδειες των ισραηλινών αρχών», έγινε στόχος ισραηλινών πυρών, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει το επεισόδιο αυτό μέχρι τώρα.

Συνομιλίες «τεχνικού επιπέδου»

Παράλληλα, οι μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις του Ισραήλ και της Χαμάς — το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ — συνεχίζουν τις προσπάθειες για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις εμπόλεμες πλευρές, που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ομήρων σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

🚨BREAKING: The ambulance station in Al-Far’a camp in the West Bank is currently under siege by Israeli forces. Paramedics and ambulance drivers are being lined up against the wall pic.twitter.com/g0IrGA9hCJ — Khalissee (@Kahlissee) August 28, 2024

Μετά τις συνομιλίες στο Κάιρο, ισραηλινή αντιπροσωπεία πήγε χθες στη Ντόχα για συνομιλίες «τεχνικού επιπέδου» με τους μεσολαβητές, σύμφωνα με πηγή ενήμερη σχετικά.

Η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.199 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ασκεί την εξουσία η Χαμάς από το 2007, προκάλεσε πελώριες καταστροφές στον θύλακο, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 40.534 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού κινήματος, που δεν διευκρινίζει πόσοι ήταν μαχητές και πόσοι άμαχοι. Σύμφωνα πάντως με τον ΟΗΕ, τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ