Αποφασισμένοι στην Μπέτις να κρατήσουν τον Άντονι: «Θα κάνουμε τα πάντα για να μείνει μαζί μας» (pic)

Ο Αθλητικός διευθυντής της Ρεάλ Μπέτις, Μάνου Φαχάρδο σε δηλώσεις που παραχώρησε αναφέρθηκε στο μέλλον του Άντονι στην ισπανική ομάδα, αναφέροντας πως θα κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να τον κρατήσουν και την επόμενη σεζόν εκεί.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ, τονιζοντας ότι ήταν ένας απόλυτα πετυχημένος δναεισμός.

🚨🟢⚪ Real Betis director Fajardo: “We go try in different ways do everything possible we fit do to keep Antony next season”.

“We’re proud of what we achieved by signing Antony and bringing him at Betis”. pic.twitter.com/HoWpMz728B

