«Το Ισραήλ ξεπερνά όλα τα όρια»

Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσαν σήμερα τον θάνατο της Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί, μιας φιλοπαλαιστίνιας ακτιβίστριας με διπλή υπηκοότητα, αμερικανική και τουρκική, με την τουρκική και την παλαιστινιακή πλευρά να αναφέρουν ότι η γυναίκα σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά σε μια διαδήλωση στη Δυτική Όχθη.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε αρχικά την είδηση του θανάτου της φιλοπαλαιστίνιας ακτιβίστριας, που συμμετείχε σε μια διαδήλωση κατά της επέκτασης των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το WAFA τόνισε ότι η γυναίκα υπέκυψε σήμερα στα τραύματά της, μετά τον πυροβολισμό της στο κεφάλι από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Aysenur Ezgi, an American of Turkish decent, has died after being shot in the head by Israeli soldiers in the town of Beita.

Aysenur was shot in the head while participating in protests against settlement expansion.

Will @JoeBiden convene a cabinet meeting for her? pic.twitter.com/nawQv5xuLl

— Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) September 6, 2024