Δεκάδες οι νεκροί Παλαιστίνιοι από τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Δυτική Οχθη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν χθες Τρίτη για έβδομη συναπτή ημέρα τις επιχειρήσεις τους στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Οχθη, όπου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής (στη φωτογραφία του Reuters/Raneen Sawafta, επάνω, Παλαιστίνιος θρηνεί συγγενή του τον οποίο δολοφόνησαν οι ισραηλινές δυνάμεις στην Τούμπας της Δυτικής Οχθης).

Η «αντιτρομοκρατική» επιχείρηση του Ισραήλ εξαπολύθηκε την 28η Αυγούστου σε πόλεις στη βόρεια Δυτική Οχθη, παλαιστινιακή περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, όπου παλαιστινιακά ένοπλα κινήματα είναι εξαιρετικά ενεργά.

«Εχουμε 33 νεκρούς και περίπου 130 τραυματίες στη Δυτική Οχθη από την (περασμένη) Τετάρτη»

Palestinian journalist shot by Israeli army near Jenin in the West Bank Israel illegally occupy the West Bank 🇵🇸 Palestinian journalists shot and murdered for telling the world of apartheid, murder and genocide Our media’s silence makes them complicitpic.twitter.com/M1sv1ZalOz — Howard Beckett (@BeckettUnite) September 3, 2024

Δυο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες «σε ισραηλινή επίθεση στη συνοικία Ντνάμπα, στην ανατολική Τούλκαρεμ», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Εφηβη 16 ετών σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στο Κφαρ Νταν, χωριό που υπάγεται διοικητικά στην Τζενίν, βορειότερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στις επιχειρήσεις στον τομέα της Τζενίν, στρατιώτες άρχισαν να περικυκλώνουν δυο κτίρια όπου είχαν βρει καταφύγιο «οπλισμένοι τρομοκράτες», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Κατά τη διάρκεια της περικύκλωσης των κτιρίων, τρομοκράτες άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτών στον τομέα και οι στρατιώτες πυροβόλησαν με τη σειρά τους ύποπτο», πρόσθεσε, αναφέροντας πως είναι ενήμερος για τον θάνατο της έφηβης στην ανταλλαγή πυρών.

One of the most barbaric and cowardly occupation armies in history, perhaps even the worst. Israeli soldiers gang up on a Palestinian teenager in the illegally occupied West Bank. pic.twitter.com/kHfQoquJ2X — Abier (@abierkhatib) September 2, 2024

Εκτεταμένες καταστροφές

Συνολικά, «έχουμε 33 νεκρούς και περίπου 130 τραυματίες στη Δυτική Οχθη από την (περασμένη) Τετάρτη», συνόψισε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής: μετρά 19 στην περιοχή της Τζενίν, 7 στην Τούλκαρεμ και 4 στην Τούμπας.

Στον απολογισμό συμπεριλαμβάνονται τρεις νεκροί στην περιοχή της Χεβρώνας, σε επεισόδια διακριτά από τις επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον βορρά. Το ένα από τα θύματα φέρεται να διέπραξε επίθεση η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις Ισραηλινούς.

Οι ισραηλινές έφοδοι επικεντρώνονται στην Τζενίν. Προχθές Δευτέρα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του «αντιτρομοκρατικού αγώνα» στοιχεία του σκότωσαν 14 μαχητές και «25 τρομοκράτες» συνελήφθησαν.

Ο δήμος της Τζενίν κάνει επίσης λόγο για εκτεταμένες καταστροφές. Εκπρόσωπός του, ο Μπασίρ Ματάχεν, ανέφερε πως το 80% των σωληνώσεων του συστήματος ύδρευσης έχει καταστραφεί αφότου άρχισαν οι επιχειρήσεις. Ο δήμος διαπίστωσε πως καταστράφηκε επίσης το 70% των δρόμων.

They are now using AI to KI۱۱ People in the West Bank Israel is testing out AI remote-control guns on P۸lestinian communities in the occupied West Bank. pic.twitter.com/2ygcJK5Hhr — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) September 3, 2024

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως είδε σε ορισμένες συνοικίες τους δρόμους να έχουν καταστραφεί εντελώς από εκσκαφείς του Μηχανικού του ισραηλινού στρατού. Πρόκειται για τεχνική που χρησιμοποιεί ο ισραηλινός για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών.

Σκότωσαν 15χρονο

Οι οδικές αρτηρίες της πόλης ήταν έρημες χθες, με την εξαίρεση μερικών παλαιστινιακών ασθενοφόρων και τεθωρακισμένων του ισραηλινού στρατού, διαπίστωσε ο ίδιος ανταποκριτής.

Η Τζενίν και παρακείμενος καταυλισμός προσφύγων θεωρούνται προπύργια παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων που μάχονται εναντίον της ισραηλινής κατοχής.

Israeli terrorism in the West Bank, Palestine. Attacking civilian infrastructure is a war crime. pic.twitter.com/RUN0eXWu0a — Richard Medhurst (@richimedhurst) September 2, 2024

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπολύουν συχνά εφόδους εκεί, όμως σπανίως διεξάγονται ταυτόχρονες, συντονισμένες επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας, όπως αυτές της τελευταίας εβδομάδας.

Στην Τούλκαρεμ, σε μικρή απόσταση από την Τζενίν, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα κατά ομάδας μαχητών «που άνοιξε πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης».

Γενικό νοσοκομείο της Τούλκαρεμ ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ότι 15χρονος σκοτώθηκε στον βομβαρδισμό, ενώ ο πατέρας του εφήβου και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Israel is now making the occupied West Bank uninhabitable. Israel has never had a Hamas problem; it has always had a Palestinian problem. pic.twitter.com/malhVM2KHl — Robert Martin 🇵🇸 (@Robert_Martin72) September 1, 2024

Εκατοντάδες νεκροί

Δρόμοι υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν τελείως, ιδίως από εκσκαφείς του Μηχανικού, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται στην πόλη, που γειτονεύει με την ισραηλινή επικράτεια.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, η βία ανάμεσα στους Παλαιστίνιους, τον στρατό και ισραηλινούς εποίκους κλιμακώθηκε ραγδαία και στη Δυτική Οχθη.

Εχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 637 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του ΟΗΕ, και τουλάχιστον 23 Ισραηλινοί, ανάμεσά τους στρατιώτες, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Israel’s assault on the occupied West Bank is the biggest attack since 2002. The Israeli military has cut off access to food, destroyed vital infrastructure and killed dozens of civilians in a matter of days. Here’s what Palestinians in the West Bank are facing. pic.twitter.com/qOfG9Y0wjO — AJ+ (@ajplus) September 3, 2024

Πηγή: ΑΠΕ