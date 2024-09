Σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Δευτέρας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έδειξε έναν χάρτη όπου εμφανιζόταν η Λωρίδα της Γάζας, αλλά έλειπε η Δυτική Όχθη.

Ο χάρτης επισημάνθηκε από αρκετούς εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένης της Mairav Zonszein, ανώτερης αναλύτρια του Ισραήλ στο Crisis Group, ως παράδειγμα της διαγραφής από τον Νετανιάχου της ύπαρξης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ως παλαιστινιακού εδάφους.

Of course, the West Bank does not exist on Netanyahu’s map. And Gaza is the forever Israeli enclave.

This speech will go down in history as Netanyahu’s open admission to that world that Israel will remain between the river and the sea indefinitely, as long as he rules. pic.twitter.com/JETV5X1WpR

— Mairav Zonszein מרב זונשיין (@MairavZ) September 2, 2024