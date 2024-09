Εντείνεται η πίεση στον Νετανιάχου από Ισραηλινούς και Μπάιντεν

Η πίεση που ασκείται στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να κλείσει συμφωνία με τη Χαμάς ώστε να επιστρέψουν οι όμηροι από τη Λωρίδα της Γάζας, μετά τον θάνατο ακόμη έξι από αυτούς, εντάθηκε κι άλλο χθες, με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να του προσάπτει πως δεν πράττει αρκετά για να επιτευχθεί (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ ζητούν την απελευθέρωση των ομήρων).

Σχεδόν 11 μήνες μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, οι εμπόλεμες πλευρές αντάλλαξαν νέες απειλές μετά την ανάκτηση από τον ισραηλινό στρατό των πτωμάτων έξι ομήρων από υπόγεια σήραγγα στο νότιο τμήμα του θυλάκου υπό πολιορκία.

🚨🇮🇱 MASSIVE PROTEST in Israel calling on Netanyahu to RESIGN IMMEDIATELY! pic.twitter.com/tMU5EDD3YA

Αφού ζήτησε δημόσια «συγγνώμη που δεν φέραμε πίσω ζωντανούς» τους έξι ομήρους, ο κ. Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς πως τους «εκτέλεσε» με «μια σφαίρα στον σβέρκο» κι ορκίστηκε πως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα θα το πληρώσει «πολύ ακριβά».

Η Χαμάς από την πλευρά της διεμήνυσε ότι οι όμηροι που συνεχίζει να κρατά θα γυρίσουν πίσω «σε φέρετρα» αν το Ισραήλ συνεχίσει τη στρατιωτική πίεση, «αντί να κλείσει συμφωνία», διά στόματος του εκπροσώπου του στρατιωτικού της βραχίονα, του Αμπού Ουμπέιντα.

Από την πλευρά του, άλλο στέλεχος της Χαμάς είπε πως οι όμηροι «σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά».

Είχαν απαχθεί και οδηγηθεί στη Λωρίδα της Γάζας στην επίθεση του Οκτωβρίου, που πυροδότησε ισραηλινές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας σε αντίποινα, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και πελώριες καταστροφές στον θύλακο.

Πλέον οι κινητοποιήσεις στο Ισραήλ εντείνονται: νέες διαδηλώσεις έγιναν σε διάφορες πόλεις, προκηρύχθηκε απεργία που προκάλεσε προβλήματα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ενώ πολλαπλασιάστηκαν οι δηλώσεις που απαιτούν ανοικτά ο κ. Νετανιάχου να εγκαταλείψει το αξίωμα.

«Θέλουμε η κυβέρνηση (Νετανιάχου) να πάψει να υπάρχει, θέλουμε εκλογές, πάνω απ’ όλα θέλουμε να υπογραφεί συμφωνία για ν’ απελευθερωθούν οι όμηροι και να τερματιστεί ο πόλεμος», συνόψισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπαράκ Χαντουριάν, διαδηλωτής στο Τελ Αβίβ.

#Netanyahu is getting into more and more trouble!

Protests in #Israel after the military found the bodies of six hostages in Gaza.

The demonstrators are demanding that the authorities immediately release the hostages held by Hamas. pic.twitter.com/59r2x5MXUI

