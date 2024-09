Υαινα σκοτώνει παιδί 5 ετών

Ενα παιδί 5 ετών σκοτώθηκε από μια ύαινα στην Κένυα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η υπηρεσία άγριας πανίδας αυτής της αφρικανικής χώρας, υποσχόμενη ότι θ’ αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες επιθέσεις αυτών των σαρκοβόρων ζώων (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

Η Υπηρεσία Αγριας Πανίδας της Κένυας (KWS) εξέφρασε τη λύπη της για «την τραγική απώλεια ενός παιδιού 5 ετών από την επίθεση μιας ύαινας» το βράδυ της Τετάρτης στην Τζούτζα, στην κομητεία Κιάμπου, που απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα από το Ναϊρόμπι.

Rabid Juja Hyenas:

Hyenas mauling people to death in Juja are suffering from rabies, police and KWS have confirmed.

The latest victim of the rabid hyenas is a five-year-old from Nyacaba, in Witeithie.#NTVTonight @Ben_Kitili pic.twitter.com/Qi7b83MKTC

