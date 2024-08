Αναχώρησε για τη Σλοβενία o Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR – Απών ο Αντετοκούνμπο (pics)

Ξεκινά και επίσημα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR. Μετά τα εργομετρικά τεστ των παικτών, αλλά την πρώτη προπόνηση που πραγματοποίησαν, οι παίκτες του «τριφυλλιού» και το τεχνικό επιτελείο με επικεφαλής τον Εργκίν Αταμάν, αναχώρησαν το πρωί της Παρασκευής (30/8) για την Κράνισκα Γκόρα της Σλοβενίας, όπου που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.

Εκεί οι πράσινοι θα συμμετάσχει στο τουρνουά Cedevita Tournament και θα αντιμετωπίσει σε φιλικές αναμετρήσεις την Τσεντεβίντα και μια εκ των Εφές ή Μπάγερν στις 6 και τις 7 Σεπτεμβρίου.

Θα ακολουθήσει το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, ενώ το βασικό πρόγραμμα της προετοιμασίας θα κλείσει με το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Καλλιμάρμαρο.

Την αποστολή δεν ακολούθησε σήμερα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο καθώς έλαβε ολιγοήμερη άδεια προκειμένου να παραστεί στον γάμο του αδελφού του, Γιάννη.

Ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία τόσο οι Ματίας Λεσόρ και Κέντρικ Ναν που έχουν επίσης άδεια, αλλά και ο νεοαποκτηθέντας Ομέρ Γιουρτσεβέν.

