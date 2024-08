Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιούρτσεβεν (vid)

Στο δυναμικό του Παναθηναϊκού ανήκει και επίσημα ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Την είδηση έκανε γνωστή η πράσινη ΚΑΕ με ανακοίνωσή τους, με τον 26χρονο άσο να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια και να ολοκληρώνει ουσιαστικά το ρόστερ του «τριφυλλιού» για την επόμενη σεζόν.

Ο Γιούρτσεβεν ήταν εδώ και καιρό ο εκλεκτός του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος μάλιστα το είχε παραδεχθεί και δημόσια με δηλώσεις του.

Το «τριφύλλι» χρειάστηκε να κάνει υπομονή για ένα διάστημα, καθώς ο Τούρκος σέντερ ήθελε να εξαντλήσει τις πιθανότητές του να βρει ένα συμβόλαιο στο NBA, ωστόσο τελικά πείστηκε να φορέσει τα πράσινα.

Ο Γιούρτσεβεν αποτελεί το δεύτερο – και τελευταίο – φετινό μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού AKTOR, που έχει ανακοινώσει ακόμα την απόκτηση του Λορέντζο Μπράουν.

