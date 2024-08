Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε χθες Τρίτη την πώληση στο Ισραήλ πακέτου στρατιωτικών εξοπλισμών αξίας 20 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων, παραμερίζοντας τις πιέσεις και τις εκκλήσεις οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να σταματήσουν αυτές οι προμήθειες.

Η έγκριση ανακοινώθηκε την ώρα που ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς διανύει την 313η ημέρα του, ή αλλιώς τον 11ο μήνα του, κι ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ζητεί να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε στην υποχρεωτική βάσει της νομοθεσίας ειδοποίησή του στο Κογκρέσο για την έγκριση της πώλησης ότι το υλικό θα «βελτιώσει τη δυνατότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίσει τρέχουσες και μελλοντικές εχθρικές απειλές».

#UPDATE US President Joe Biden said a Gaza ceasefire deal could deter Iran from attacking Israel in retaliation for the killing of a Hamas leader.

Separately, the US approved more than $20 billion in new weapons sales to Israel.https://t.co/Yemf56uaCf pic.twitter.com/VccsQ5cWaQ

— AFP News Agency (@AFP) August 13, 2024