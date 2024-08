Τότεναμ: Σολάνκε μέχρι το 2030 με ποσό-ρεκόρ (pic)

«Λονδρέζος» είναι από σήμερα ο Ντομινίκ Σολάνκε. Η Μπόρνμουθ ζητούσε 75 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον 26χρονο Άγγλο επιθετικό στην Τότεναμ, με τις δύο πλευρές να τα βρίσκουν στα 64,3 εκατ. ευρώ και να κλείνει η συμφωνία.

Το ποσό αποτελεί ρεκόρ στην Ιστορία στις μεταγραφές της Τότεναμ, με τον Σολάνκε να αποτελεί πλέον την πιο ακριβή μεταγραφή στην Ιστορία της ομάδας του βόρειου Λονδίνου. Στη δεύτερη θέση πέρασε, δηλαδή σήμερα αυτή του Τανγκί Εντομπέλε από τη σεζόν 2019-20 (62 εκατ. ευρώ από τη γαλλική Λιόν).

Η Τότεναμ ανακοίνωσε σήμερα (10/8) την απόκτηση του Σολάνκε με τον τεχνικό των «Σπερς» να μένει ικανοποιημένος, αφού ήθελε πολύ να έχει στις τάξεις του τον Άγγλο φορ. Ο Σολάνκε προέρχεται από μία απίστευτη σεζόν έχοντας 42 συμμετοχές με 21 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τα «κεράσια».

We are delighted to announce the signing of Dominic Solanke from Bournemouth.

Welcome to Tottenham, Dominic! 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 10, 2024