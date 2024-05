Απίστευτο: Έδιωξαν από το γήπεδο οπαδούς της Τότεναμ που πανηγύρισαν το γκολ που δέχτηκε η ομάδα τους (vid)

Μία ανάσα από το 10ο πρωτάθλημα της ιστορίας της η Μάντσεστερ Σίτι! Χάρη σε δύο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ, οι «Πολίτες» πέρασαν με 2-0 από την έδρα της Τότεναμ για το εξ αναβολής παιχνίδι της 34ης αγωνιστικής της Premier League.

Έτσι ανέβηκαν στην κορυφή με +2 από την Άρσεναλ και με νίκη επί της Γουέστ Χαμ την Κυριακή (19/5) κατακτούν τον τίτλο. Τον έκτο στα οκτώ χρόνια του Πεπ Γκουαρντιόλα στο «Etihad».

Ήρωας για τους φιλοξενούμενους ο Ορτέγκα που μπήκε στη θέση του τραυματία Έντερσον και έκανε την επέμβαση της σεζόν πριν το δεύτερο γκολ της Σίτι.

Η δυσαρέσκεια ήταν τόσο έντονη για δύο οπαδούς της Τότεναμ που πανηγύρισαν το γκολ του Χάαλαντ. Λίγο αργότερα οι συγκεκριμένοι φίλοι των Λονδρέζων απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους, έπειτα από εισήγηση συνοπαδών τους.

Two people who celebrated City’s goal wearing (old, blue) Spurs shirts in the home end are eventually ejected after other fans (one in particular) gets involved. pic.twitter.com/LqSIcfHFQx

— James Olley (@JamesOlley) May 14, 2024