«Στην Αλ Καλούντ της Σαουδικής Αραβίας ο Εκόνγκ» (pic)

O Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ έφτασε σε οριστική συμφωνία με την Αλ Καλούντ για την παραχώρηση του Γουίλιαμ Τροστ Εκόνγκ.

«Ο Γουίλιαμ Τροστ Εκόνγκ συμφώνησε να ενταχθεί στην Αλ Καλούντ της Σαουδικής Αραβίας. Ο ΠΑΟΚ και η Αλ Καλούντ έχουν συμφωνήσει, ενώ υπάρχει συμφωνία και στους προσωπικούς όρους του ποδοσφαιριστή. Ο 30χρονος Νιγηριανός αμυντικός είναι έτοιμος να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία», ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος.

Από πλευράς του Δικεφάλου του Βορρά δεν διαρρέεται το παραμικρό, καθώς άπαντες έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα ματς με την Μάλμε, υπογραμμίζοντας πως ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί μετά τα παιχνίδια.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το συμβόλαιο που έχει ο Εκόνγκ με τον ΠΑΟΚ είναι μέχρι το 2026, ενώ συνολικά με τη φανέλα του Δικεφάλου του Βορρά έχει 24 παιχνίδια, με 1 γκολ και 1 ασίστ στο ενεργητικό του. Στην καριέρα του σε επίπεδο συλλόγων έχει 298 αναμετρήσεις, με 12 γκολ και 3 ασίστ. Είναι βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της Νιγηρίας με 71 συμμετοχές και 7 γκολ.

🚨🇸🇦 Excl: William Troost-Ekong has agreed to join Al Khalood in Saudi Arabia.

PAOK and Al Khalood agreed on fee plus personal terms also in place.

30 year old Nigerian defender, set to move to Saudi Pro League. pic.twitter.com/6Ys2ws5SIM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024