«Κοντά σε συμφωνία ΠΑΟΚ και Άιντραχτ για τον Κουλιεράκη» (pic)

Χθες ο Γερμανός δημοσιογράφος, Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, έκανε λόγο για συμφωνία του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, χωρίς να έχει συμβεί όμως το ίδιο και με τον ΠΑΟΚ.

Από την άλλη, στον Δικέφαλο διέψευδαν τα πάντα, έχοντας στραμμένη την προσοχή τους αποκλειστικά στο πρώτο ματς με τη Μάλμε, όπως ειναι απολύτως λογικό.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, ο 20χρονος στόπερ τα έχει βρει με τη γερμανική ομάδα για συμβόλαιο ως το 2029 ώστε να καλύψει το κενό που αφήνει ο Γουίλιαν Πάτσο που πηγαίνει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Το νέο στοιχείο που δίνει ο ρεπόρτερ είναι πως πλέον είναι κοντά σε deal και οι δύο ομάδες. «Είναι κοντά σε πλήρη συμφωνία η Άιντραχτ και ο ΠΑΟΚ», αναφέρει ο Πλέτενμπεργκ και μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη στη συγκρεκριμένη υπόθεση, με τον Κουλιεράκη να έχει μπει στο μάτι των ανθρώπων των Γερμανών από τα περσινά ματς με τον Δικέφαλο στο Conference League όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις ενώ σκόραρε κιόλας.

🚨🦅 As reported in our show, there’s a total verbal agreement between Eintracht Frankfurt and Konstantinos #Koulierakis ✔️

Greek defender can sign a contract until 2029. He should replace Willian #Pacho who will join PSG this week.

Total agreement between #SGE and PAOK… pic.twitter.com/YDbJf7DrVm

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 6, 2024