Η DJ από τον υποτιθέμενο «Μυστικό Δείπνο» των Ολυμπιακών Αγώνων καταθέτει μήνυση για απειλές θανάτου

Η γαλλικής καταγωγής DJ Barbara Butch κατέθεσε μηνύσεις για τις απειλές κατά της ζωής της και άλλες προσβολές που δέχτηκε μετά τη συμμετοχή της σε ένα τμήμα της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, το οποίο ορισμένοι θεώρησαν ως παρωδία του «Μυστικού Δείπνου» του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της τελετής αρνήθηκε ότι ήταν εμπνευσμένο από τον πίνακα.

Η θύελλα της οργής για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού πήρε νομική διάσταση την Τρίτη, με μια DJ που εμφανίστηκε στο σόου να δηλώνει ότι ο δικηγόρος της θα καταθέσει μηνύσεις σχετικά με τον καταιγισμό απειλών και άλλων προσβολών που δέχτηκε το LGBTQ+ είδωλο στο διαδίκτυο στον απόηχο της τελετής.

Η δικηγόρος της Barbara Butch δήλωσε σε επιστολή που αναρτήθηκε στο Instagram της DJ ότι η Butch «έχει απειληθεί με θάνατο, βασανιστήρια και βιασμό και έχει επίσης γίνει στόχος πολλών αντισημιτικών, ομοφοβικών, σεξιστικών και χυδαίων προσβολών».

