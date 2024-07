Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών C Spire —με έδρα το Μισισίπι των ΗΠΑ— ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, έπειτα από την παρωδία του Μυστικού Δείπνου που παρουσιάστηκε στην τελετή έναρξης.

Το εν λόγω σκετσάκι δίχασε, όσο και ολόκληρη η τελετή, με πολλούς να το θεωρούν προσβλητικό.

«Σοκαριστήκαμε από την παρωδία του Μυστικού Δείπνου κατά τη διάρκεια των τελετών έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού», έγραψε το Σάββατο η C Spire στο X, δηλώνοντας ότι θα αποσύρει τη διαφήμισή της.

We were shocked by the mockery of the Last Supper during the opening ceremonies of the Paris Olympics. C Spire will be pulling our advertising from the Olympics.

— C Spire (@CSpire) July 27, 2024