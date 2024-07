Grand Prix Βελγίου: H τακτική της Mercedes έδωσε τη νίκη στον Ράσελ (pics)

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο νικητής στο βελγικό Grand Prix της Formula 1, το οποίο διεξήχθη στην πίστα του ΣΠΑ.

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes αξιοποίησε τη στρατηγική ενός pit stop που ακολούθησε και είδε πρώτος την καρό σημαία, αφήνοντας στη δεύτερη θέση -και σχεδόν μισό δευτερόλεπτο πίσω- τον «ομόσταυλό» του και επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον.

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Όσκαρ Πιάστρι με McLaren ενώ ο Μαξ Φερστάπεν, που είχε ποινή δέκα θέσεων, τερμάτισε πέμπτος και κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά του από τον δεύτερο στη βαθμολογία, Λάντο Νόρις.

Πριν τον αγώνα και λόγω των καιρικών συνθηκών ελάχιστοι πίστευαν ότι η Mercedes είχε τύχη στο ΣΠΑ, αλλά η εξαιρετική τακτική της και η επιλογή του Ράσελ να μπει μόλις μία φορά για pit stop, οδήγησε σε θρίαμβο. Ο Βρετανός πήρε οριακά τη νίκη στο τέλος κόντρα στον Χάμιλτον ο οποίος σε διαφορετική περίπτωση θα είχε πάρει την πρώτη θέση με άνεση.

«Είχα εστιάσει στον αγώνα μου. Θα πρέπει να ακούσω ξανά τα όσα είπαμε στην ενδοεπικοινωνία. Ήταν μία ομαδική προσπάθεια, όλα τα μέλη στο τμήμα της στρατηγικής έκαναν εκπληκτική δουλειά. Ρίξαμε… ζαριά, αλλά η νίκη ήρθε επειδή το μονοθέσιο είχε εξαιρετική αίσθηση και είχαμε καταπληκτικό ρυθμό», ανέφερε ο Ράσελ μετά το τέλος του αγώνα.

RACE CLASSIFICATION (LAP 44/44)

Look at the gap between the top three! 😅#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/7DHzJf76xe

— Formula 1 (@F1) July 28, 2024