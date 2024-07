Η ποινή στον Φερστάπεν έδωσε την pole position στον Λεκλέρ (pic)

Ο Μαξ Φερστάπεν σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές για το βελγικό Grand Prix, αλλά ο Σαρλ Λεκλέρ θα βρεθεί στην pole position στον αυριανό (28/7) αγώνα, καθώς ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull έχει τιμωρηθεί με ποινή δέκα θέσεων στην εκκίνηση και θα ξεκινήσει από την 11η θέση.

Τα δοκιμαστικά διεξήχθησαν σε βρεγμένη πίστα στο Σπα, με τον Φερστάπεν να είναι ταχύτερος από τον «ομόσταυλό» του, Σέρχιο Πέρες, και τον Λιούις Χάμιλτον της Mercedes μετά τις πρώτες προσπάθειες των οδηγών στο Q3.

Ο Ολλανδός δεν κατάφερε να βελτιώσει την επίδοσή του, η οποία, ωστόσο, ήταν αρκετή για να του χαρίσει την πρώτη θέση, όμως ο Λεκλέρ κατάφερε να «σκαρφαλώσει» στην δεύτερη θέση και -μετά την τιμωρία του Φερστάπεν- να εκκινήσει από την pole position για δεύτερη σερί χρονιά.

Ο Μονεγάσκος θα έχει πλάι του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης τον Πέρες με την δεύτερη Red Bull, ενώ πίσω τους θα βρίσκονται ο Χάμιλτον και ο Λάντο Νόρις με McLaren.

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:53.159

2. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:53.754

3. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 1:53.765

4. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:53.835

5. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:53.981

6. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:54.027

7. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:54.184

8. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 1:54.477

9. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 1:54.765

10. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 1:54.810

The starting grid for Sunday’s race at Spa 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/PBNMdcimxC

— Formula 1 (@F1) July 27, 2024