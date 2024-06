Ο Φερστάπεν συγκρούστηκε με τον Νόρις και ο Ράσελ πήρε νίκη από το… πουθενά στη Αυστρία (pics)

Αγώνας εκπλήξεων και ανατροπών ήταν το Grand Prix της Αυστρίας, με τον Τζορτζ Ράσελ να τερματίζει πρώτος, εκμεταλλευόμενος ένα τραγικό λάθος του Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός -τρις- παγκόσμιος πρωταθλητής, (Red Bull), συγκρούστηκε με τον Λάντο Νόρις, ενώ προηγούνταν, και ο Βρετανός οδηγός αντίκρισε απρόσμενα πρώτος την καρό σημαία στην πίστα στο Red Bull Ring, 11ου αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Αυστραλός, Οσκαρ Πιάστρι (McLaren) και ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ferrari) ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Ο Φερστάπεν τερμάτισε τελικά στην πέμπτη θέση, ενώ ο Νόρις δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον αγώνα.

Η τελική κατάταξη:

RACE CLASSIFICATION (LAP 71/71)

Russell takes his second victory in F1 💪

Bravo, George 👏👏👏#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/NJTVKXMDNh

