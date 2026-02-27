Επίδομα παιδιού: Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική ηπλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων – Όσα πρέπει να ξέρετε
Βήμα - βήμα η διαδικασία για την υποβολή αίτησης για επίδομα παιδιού. Έως τις 11 Μαρτίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα
Ανοίγει σήμερα το πρωί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού.
Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στις 8 το πρωί και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 11 Μαρτίου και ώρα 18:00.
Βήμα – βήμα η διαδικασία
Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ ή https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.
Το ποσό που θα δικαιούνται όσοι υποβάλουν αιτήσεις θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων παιδιών που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.
Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.
Μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προ νήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.
Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:
-τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,
-η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.
Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.
