Έκανε δικό της τον Λε Νορμάν η Ατλέτικο Μαδρίτης (pic)

Ο Ρόμπιν Λε Νορμάν είναι και επίσημα από σήμερα ο αντικαταστάτης του Στέφαν Σάβιτς στο κέντρο της άμυνας της Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς ήδη έχει υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας και ανακοινώθηκε η απόκτηση του.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε είχε εισηγηθεί την απόκτηση του Ισπανού διεθνή στόπερ της Σοσιεδάδ και η ομάδα της Μαδρίτης θα κάνει τον Λε Νορμάν τον πιο ακριβή μεταγραφή αμυντικού στην ιστορία της, καθώς έκλεισε το ποσό της μετακίνησής του έφτασε στα 37 εκατ. ευρώ.

Ο Λε Νορμάν θα παρουσιαστεί, μόλις επιστρέψει από τις διακοπές του, καθώς ήταν από τους πρωταγωνιστές στην πορεία της εθνικής Ισπανίας έως την κατάκτηση του Euro στη Γερμανία.

0 27χρονος στόπερ θα αποχωρήσει από την Ρεάλ Σοσιεδάδ μετά από 8 χρόνια παρουσίας στους Βάσκους, όπου κατέγραψε συνολικά 221 συμμετοχές, ενώ πανηγύρισε και το Κύπελλο Ισπανίας τη σεζόν 2019-2020.

Atlético de Madrid and Real Sociedad have reached an agreement for the transfer of Robin Le Normand, which will be formalised in the next few days, when the player returns from the holidays he is enjoying after winning the EURO 2024 with Spain on 14 July.

— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 27, 2024