Η Ατλέτικο θέλει τον Ντόβμπικ για αντικαταστάτη του Μοράτα (pic)

Η αποχώρηση του Άλβαρο Μοράτα, ο οποίος από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Μίλαν, έχει κινητοποιήσει τους μηχανισμούς εντός της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του στην κορυφή της επίθεσης.

Ο λόγος για τον Άρτεμ Ντόβμπικ της Χιρόνα, με τους κολτσονέρος να βρίσκονται στην τελική ευθεία για την απόκτησή του, κάτι που επιθυμεί και ο Τσόλο Σιμεόνε, ο οποίος έχει ανάψει «πράσινο φως» γι’ αυτή τη μεταγραφή.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ομάδα της Μαδρίτης κανονίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να ολοκληρώσει το deal, το οποίο αναμένεται να κλείσει κοντά στο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Κάπως έτσι η Ατλέτικο ετοιμάζεται να προσθέσει το «οπλοστάσιο» τον πρώτο σκόρερ της La Liga της περσινής περιόδου, με την Ουκρανό να σταματά στα 24 γκολ και να στέκεται καταλυτικός στην ονειρική πορεία της Χιρόνα προς το Champions League.

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid are closing in on deal to sign Artem Dovbyk from Girona.

Final details being sorted on payment structure to match €40m release clause then agreement sealed.

Dovbyk has already agreed on personal terms, ready to move.

Here we go, soon ⏳🇺🇦 pic.twitter.com/MNnQ7wVRIP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2024