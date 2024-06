Αν χρειάζεστε μια υπενθύμιση του πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η τύχη σας, αυτό μπορεί να είναι το τέλειο παράδειγμα.

Αφού έπαιξε σωστά τα χαρτιά του όλη τη νύχτα σε ένα καζίνο στη Σιγκαπούρη, ένας άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά και υπέστη ανακοπή καρδιάς λίγο μετά την κατάκτηση του τεράστιου τζακ ποτ.

Ο παίκτης, αγνώστων στοιχείων, λέγεται ότι κατέρρευσε ενώ βρισκόταν εν μέσω του ξέφρενου πανηγυρισμού της νίκης των 3,2 εκατομμυρίων λιρών στο καζίνο Marina Bay Sands το Σαββατοκύριακο.

Το βίντεο με το τρομακτικό περιστατικό κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως θα δείτε έντρομοι οι υπόλοιποι επισκέπτες του καζίνο προσπαθούν να τον συνεφέρουν. Μία γυναίκα μάλιστα ακούγεται να ουρλιάζει.

Δείτε το βίντεο:

Shocking moment casino player suffers a HEART ATTACK while jumping for joy after scooping £3.2million jackpot.

(Marina Bay Sands Casino Singapore 🇸🇬

The man, who miraculously survived the heart attack, struck it lucky as he took home the equivalent of £3.2million.

As a regular… pic.twitter.com/SU126J7NzL

— “Sudden And Unexpected” (@toobaffled) June 26, 2024