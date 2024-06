Οι ισραηλινές δυνάμεις έκαψαν και κατέστρεψαν δεκάδες σπίτια στη Ράφα στη νότια Γάζα μετά την επίθεση μαχητών της Χαμάς που προκάλεσε τον θάνατο οκτώ Ισραηλινών στρατιωτών, σύμφωνα με τους ανταποκριτές του Al Jazeera.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου περιέγραψε την ενέδρα της Χαμάς που σκότωσε τους στρατιώτες στη Ράφα ως «άλλο ένα υψηλό τίμημα» για τον «δίκαιο» πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Στην πόλη της Γάζας στον βορρά τουλάχιστον 28 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μετά τον βομβαρδισμό τριών σπιτιών.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) προειδοποιεί ότι 50.000 παιδιά στη Γάζα χρειάζονται άμεση περίθαλψη για οξύ υποσιτισμό.

Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σε κοντινή απόσταση από πλοίο περίπου 40 ναυτικά μίλια (74 χιλιόμετρα) νότια της αλ-Μάχα, στην Υεμένη, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία UKMTO.

«Το πλήρωμα και το σκάφος αναφέρεται ότι είναι ασφαλή», πρόσθεσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Το τελευταίο περιστατικό έρχεται μετά τον ισχυρισμό της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) ότι ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο αγνόησε ένα σήμα κινδύνου από το MV Verbena το Σάββατο αφού το πλοίο χτυπήθηκε από δύο πυραύλους των Χούθι το Σάββατο, αναγκάζοντας το πλήρωμά του να εγκαταλείψει το πλοίο.

Οκτώ Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη Ράφα το Σάββατο όταν το όχημά τους χτυπήθηκε και έγινε έκρηξη, στο πιο πολύνεκρο περιστατικό για τον ισραηλινό στρατό από τον Ιανουάριο.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Κασάμ, λέει ότι μαχητές της πραγματοποίησαν την επίθεση στη νότια Γάζα σε μια πολύπλοκη ενέδρα με τη χρήση χειροβομβίδων που εκτοξεύτηκαν όπως οι ρουκέτες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Γάζας θα συνεχιστεί, παρά το «συγκλονιστικό κόστος», όπως το χαρακτήρισε, του πολέμου.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του Al Jazeera:

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες βράδυ στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις του Ισραήλ για να απαιτήσουν για ακόμη μια φορά να κλειστεί από την κυβέρνηση συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου.

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση απαίτησαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο στον πολιορκημένο κι ερειπωμένο παλαιστινιακό θύλακο, ώστε να μπορέσει να κλειστεί συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων με παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές, σημείωσε η εφημερίδα Haaretz στην ψηφιακή της έκδοση.

Σύμφωνα με το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων και των Εξαφανισθέντων, η χθεσινή διαδήλωση ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει αφότου άρχισε η ένοπλη σύρραξη.

Σύμφωνα με τη Haaretz, διαδηλωτές απέκλεισαν την οδό 4, κοντά στη Ρα’ανανά σήμερα Κυριακή.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα πέντε από τους οκτώ Ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε έκρηξη στη Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας χθες Σάββατο το πρωί, στο πιο θανατηφόρο περιστατικό για τις IDF στον θύλακα από τον Ιανουάριο.

Οι σκοτωμένοι στρατιώτες:

Σύμφωνα με μια αρχική έρευνα των IDF, οι στρατιώτες, όλοι του 601ου Τάγματος Μηχανικού Μάχης του Σώματος Μηχανικού, σκοτώθηκαν μέσα σε ένα θωρακισμένο όχημα Namer, το οποίο δέχθηκε επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό ή αντιαρματικό πύραυλο. Δεν υπήρχαν επιζώντες.

Χθες, οι IDF έδωσαν το όνομα από έναν από τους οκτώ στρατιώτες: του λοχαγού Ουασίμ Μαχμούντ, 23 ετών, αναπληρωτή διοικητή λόχου στο 601ο Τάγμα του Σώματος Μηχανικού Μάχης, από την Μπέιτ Τζάν.

Τα ονόματα των άλλων δύο στρατιωτών αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα σήμερα.

Οι IDF ανακοίνωσαν επίσης τον θάνατο δύο στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε μάχες στη βόρεια Γάζα το Σαββατοκύριακο:

Και οι δύο είχαν υπηρετήσει στο 129ο τάγμα της 8ης Εφεδρικής Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας.

Σύμφωνα με την αρχική έρευνα των IDF, οι δύο σκοτώθηκαν από εκρηκτικό μηχανισμό που πυροδοτήθηκε εναντίον του άρματος τους.

Άλλοι δύο στρατιώτες που επέβαιναν στο άρμα τραυματίστηκαν σοβαρά στο ίδιο περιστατικό.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως θα εφαρμόζει στο εξής «τακτική παύση» των επιχειρήσεών του καθημερινά σε τομέα της Λωρίδας της Γάζας, ώστε «να αυξηθεί η ποσότητα των εισερχόμενης ανθρωπιστικής βοήθειας» στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η «τακτική τοπική παύση της στρατιωτικής δραστηριότητας θα εφαρμόζεται από τις 08:00 ως τις 19:00 (σ.σ. τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας) καθημερινά μέχρι νεωτέρας διαταγής», κατά μήκος της διαδρομής από την ισραηλινή συνοριακή διέλευση Κερέμ Σαλόμ ως τον δρόμο Σαλάχ αλ-Ντιν, στον βορρά, εξήγησαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ σε ανακοίνωσή τους.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

As part of our ongoing efforts to increase the volumes of humanitarian aid entering Gaza and following additional related discussions with the UN and international organizations, starting yesterday (Saturday), a local, tactical pause of military activity for humanitarian purposes… pic.twitter.com/C9UeSbwuQ7

— COGAT (@cogatonline) June 16, 2024