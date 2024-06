Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως θα εφαρμόζει στο εξής «τακτική παύση» των επιχειρήσεών του καθημερινά σε τομέα της Λωρίδας της Γάζας, ώστε «να αυξηθεί η ποσότητα των εισερχόμενης ανθρωπιστικής βοήθειας» στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η «τακτική τοπική παύση της στρατιωτικής δραστηριότητας θα εφαρμόζεται από τις 08:00 ως τις 19:00 (σ.σ. τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας) καθημερινά μέχρι νεοτέρας διαταγής», κατά μήκος της διαδρομής από την ισραηλινή συνοριακή διέλευση Κερέμ Σαλόμ ως τον δρόμο Σαλάχ αλ-Ντιν, στον βορρά, εξήγησαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ σε ανακοίνωσή τους.

Ανέφεραν πως έλαβαν αυτή την απόφαση στο πλαίσιο προσπαθειών προκειμένου «να αυξηθεί η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας» έπειτα από συνομιλίες με τον ΟΗΕ και «άλλους οργανισμούς».

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

As part of our ongoing efforts to increase the volumes of humanitarian aid entering Gaza and following additional related discussions with the UN and international organizations, starting yesterday (Saturday), a local, tactical pause of military activity for humanitarian purposes… pic.twitter.com/C9UeSbwuQ7

— COGAT (@cogatonline) June 16, 2024