Έντουαρντ Μπέργκερ και Μπραντ Πιτ ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ταινία «The Riders»

Ασταμάτητος ο Έντουαρντ Μπέργκερ. Μετά τις διθυραμβικές κριτικές και την βράβευσή του στα Όσκαρ, ο σκηνοθέτης του «Κονκλάβιο», ετοιμάζεται για ακόμη μια επιτυχία. Μάλιστα, σύμφωνα με το Deadline, ο Μπέργκερ θα συνεργαστεί με ένα ακόμη από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, τον Μπραντ Πιτ.

Το επερχόμενο κινηματογραφικό εγχείρημα του Μπέργκερ θα φέρει τον τίτλο «The Riders» της οποίας την διανομή θα αναλάβει η Α24, ενώ ο Μπραντ Πιτ θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

