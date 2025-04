Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι τα νεότερα μέλη του ΝΑΤΟ αποτελούν πλέον δυνητικούς στόχους για τη Μόσχα και κινδυνεύουν από πιθανά χτυπήματα εκδίκησης με χρήση πυρηνικών όπλων σε περίπτωση σύγκρουσης, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Όπως τονίζει το Reuters, ο Μεντβέντεφ είναι από τα πιο αντιδυτικά «γεράκια» της Μόσχας, και φαίνεται να αναφερόταν σε Σουηδία και Φινλανδία, τις τελευταίες δύο χώρες που έγιναν μέλη στη δυτική στρατιωτική συμμαχία.

