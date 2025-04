Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρίνι δήλωσε ότι περισσότεροι από 50 εργαζόμενοι της υπηρεσίας έχουν συλληφθεί και έχουν υποβληθεί σε «απάνθρωπη» μεταχείριση από το Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα.

Η UNRWA διευκρίνισε ότι αυτή τη στιγμή κανένας υπάλληλός της δεν κρατείται από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει υιοθετήσει νόμο που απαγορεύει στην υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ να δραστηριοποιείται στο ισραηλινό έδαφος, αφού κατηγόρησε κάποιους εργαζόμενούς της ότι συμμετείχαν στην επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Από την αρχή του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 περισσότερα από 50 μέλη του προσωπικού της UNRWA –μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί, γιατροί και κοινωνικοί λειτουργοί— έχουν συλληφθεί και υποστεί κακομεταχείριση. Τους έχουν συμπεριφερθεί με τον πιο σοκαριστικό και απάνθρωπο τρόπο που υπάρχει», τόνισε ο Λαζαρίνι στο Χ.

“I wished for death to end the nightmare I was living through”.

Received this awful testimony from a colleague who was rounded up in #Gaza tortured while in Israeli detention and finally released.

For @UNRWA staff humanitarian duty is met with brutality.

Since the start of…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) April 29, 2025