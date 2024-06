Μία αρκετά περίεργη αλλά και τρομακτική υπόθεση ερευνάται στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας καθώς φαίνεται πως πέντε γυναίκες που εργάζονταν μαζί στον ίδιο όροφο και συγκεκριμένα κάθονταν η μία δίπλα στην άλλη, διαγνώστηκαν με τον ίδιο τύπο καρκίνου.

Το δημοτικό συμβούλιο του Λίβερπουλ όπου δούλευαν όλες τους επιβεβαίωσε την είδηση διευκρινίζοντας πως εμφάνισαν καρκίνο του θυρεοειδούς τα τελευταία τρία με πέντε χρόνια.

Τέσσερις από τις πέντε γυναίκες συμμετέχουν στην έρευνα του Υπουργείου Υγείας της πολιτείας και ο έκτος όροφος του κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία τους έχει αποκλειστεί καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Περισσότεροι από 40 υπάλληλοι που εργάζονταν στον έκτο όροφο έχουν μεταφερθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ένα έκτο άτομο που ανέφερε ότι πάσχει από θυρεοειδή, αλλά δεν θέλησε να συμμετάσχει στην έρευνα.

Η Jenny Havilah είναι ένα από τα άτομα που εργάζονταν εκεί και κατέληξε να προσβληθεί από καρκίνο του θυρεοειδούς. Πιστεύει ότι υπάρχει κάτι «σκοτεινό» πίσω από τις πέντε διαγνώσεις καρκίνου.

Η ίδια μιλώντας στο 9News Australia νωρίτερα αυτό το μήνα, επιβεβαίωσε ότι έχει πλέον αφαιρέσει τον θυρεοειδή της και περιμένει τα αποτελέσματα.

Urgent investigation into potential cancer cluster as three council staff diagnosed #CancerAwarenessWeek #CancerAwarenessNews #PublicHealth #BreakingNews [Video] Jenny Havilah works on the sixth floor of a Liverpool City Council office on Moore Street in… https://t.co/2D44bcEKPv

— Dana Ferguson (@DanaFerNHI) June 6, 2024