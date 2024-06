Ακόμη και η Sofia Vergara νιώθει άσχημα για την κυτταρίτιδά της: «Με άφηνε άυπνη»

H Sofia Vergara αποφάσισε να μιλήσει για τις ανασφάλειές της και συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε μια ερωτική σκηνή όπου πρωταγωνιστεί στη σειρά «Griselda». H 51χρονη ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσίευσε πρόσφατα και μια φωτογραφία από το παρελθόν όπου ξεσήκωσε τους followers της και την βλέπουμε να είναι το πρόσωπο μιας διαφήμισης καφέ.

Τα πράγματα από τότε όμως έχουν αλλάξει για την ίδια, αφού όπως αποκάλυψε έχει ανασφάλειες πλέον για το σώμα της και δεν νιώθει το ίδιο άνετα μπροστά στον φακό.

«Είμαι 50. Όταν ήμουν 30, δεν θα ανησυχούσα. Τώρα όμως ανησυχώ γιατί θα φαίνομαι φρικτή», είπε η Vergara για την σκηνή στην κρεβατοκάμαρα με τον συμπρωταγωνιστή Alberto Guerra, ο οποίος έπαιζε τον σύζυγο της Griselda.

Αυτό για το οποίο ανησυχούσε έντονα, ήταν η κυτταρίτιδα της. Όπως αποκάλυψε η ανασφάλειά της, ήταν τόσο έντονη που την κρατούσε ξύπνια όλη την νύχτα. «Δεν νομίζω ότι μου άρεσε ποτέ η σεξουαλική σκηνή», εξήγησε σε ένα Netflix FYSEE στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με την US Sun. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως για αυτή τη σκηνή ο σκηνοθέτης την βοήθησε τελικά να νιώσει άνετα.

Η συζήτηση συνεχίστηκε για λίγο ακόμη σχετικά με τον ρόλο της στη νέα σειρά, και περιέγραψε μερικές στιγμές της από τα γυρίσματα. Η Vergara εξήγησε πως καθόταν σε μια καρέκλα μακιγιάζ για τρεις ώρες κάθε μέρα για να της εφαρμόσουν προσθετικά για να αλλάξει η εμφάνισή της.

«Ήθελα να δείχνει από εκείνη την εποχή, της δεκαετίας του 1970». είπε. Αλλά επίσης, έπρεπε να είναι λίγο σέξι».

