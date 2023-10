Ισραήλ: Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τη Γάζα – Κλιμάκωση των επιχειρήσεων προαναγγέλλει το Τελ Αβίβ

Έληξε το τελεσίγραφο του Ισραήλ στους Παλαιστίνιους της Λωρίδας της Γάζας, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι είμαστε «έτοιμοι για το επόμενο στάδιο».

Δραματικές είναι οι στιγμές για τους Παλαιστίνιους που προσπαθούν να βρουν διέξοδο από τον θάνατο με την Λωρίδα της Γάζας να παραμένει αποκλεισμένη από ξηρά και θάλασσα.

Για έγκλημα πολέμου κάνει λόγο η Χαμάς και το Ιράν που προειδοποίησε το Ισραήλ να σταματήσει πριν να είναι πολύ αργά για γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Ο ΟΗΕ μιλά για ανθρωπιστική καταστροφή ενώ πιέζει για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας την ώρα που το νερό στερεύει για τα πάνω από δύο εκατομμύρια κατοίκους.

Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η ένταση με το Λίβανο με τη Χεσμπολάχ να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις σε ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις.

Στους 2.215 οι νεκροί στη Γάζα – ανάμεσά τους 724 παιδιά, ενώ άλλοι 8.714 είναι τραυματίες. Πάνω από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς

01:01 ΟΗΕ: Το Ισραήλ προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτό που θα αποτελέσει εθνοκάθαρση

Ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατεχόμενη Παλαιστίνη, η Φραντσέσκα Αλμπενέζε, κατηγόρησε το Ισραήλ πως κινείται σε βήματα εθνοκάθαρσης έναντι των Παλαιστινίων.

Ξεκίνησε λέγοντας πως «τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ πρέπει να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους να μεσολαβήσουν για κατάπαυση του πυρός, πριν περάσουμε το σημείο χωρίς επιστροφή».

Για να συνεχίσει πως «υπάρχει άμεσος κίνδυνος, αυτό που ο κόσμος παρακολουθεί να είναι μια επανάληψη της Νάκμπα του 1948 (σ.σ. Καταστροφή, κατακλυσμός με την έννοια του κοσμοϊστορικού γεγονότος) και της Νάξα (σ.σ. Πισωγύρισμα, Ήττα) του 1967. Αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα».

00:33 Στέλνουν αεροσκάφη οι Γερμανοί

Δύο γερμανικά στρατιωτικά αεροσκάφη Α400Μ έφθασαν απόψε στο Ισραήλ και θα συνδράμουν στην επιχείρηση επαναπατρισμού των Γερμανών πολιτών.

Τα αεροσκάφη μετέφεραν στη χώρα στρατιωτικό υλικό που είχε ζητήσει η ισραηλινή κυβέρνηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, τα δύο αεροσκάφη δεν μπορούν να μεταφέρουν περισσότερους από 50 Γερμανούς, καθώς δεν διαθέτουν αρκετά καθίσματα.

00:10 «Ισραηλινή επίθεση» στοχεύει το αεροδρόμιο στο Χαλέπι σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA δήλωσε ότι η «ισραηλινή επιθετικότητα» έχει βάλει στο στόχαστρο το αεροδρόμιο στο Χαλέπι.

«Οι συνέπειες της επίθεσης κατά του αεροδρομίου στο Χαλέπι αξιολογούνται αυτή τη στιγμή», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η δήλωση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ανταπέδωσε τα πυρά του πυροβολικού μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Συρία.

00:07 Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι θα δοθεί περισσότερος χρόνος στους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τη βόρεια Γάζα

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντισυνταγματάρχης Peter Lerner δεν αναφέρθηκε σε νέα προθεσμία για την αποχώρηση από τη βόρεια Γάζα πριν την αναμενόμενη χερσαία επιχείρηση, αλλά δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων:

«Παρατείναμε για άλλη μια φορά επειδή συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων που πρέπει να φύγουν. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τον πληθυσμό στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και στην πόλη της Γάζας να πάει νότια και να απομακρυνθεί από τον κίνδυνο».

00:06 Ο ΥΠΕΞ του Ιράν συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Χαμάς στο Κατάρ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Hossein Amir-Abdollahian συναντήθηκε με τον ηγέτη της Χαμάς Ismail Haniyeh στην πρωτεύουσα του Κατάρ Ντόχα, σύμφωνα με το Al Jazeera.

00:01 Στους 29 οι νεκροί Αμερικανοί από την επίθεση της Χαμάς

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο αριθμός των Αμερικανών πολιτών που σκοτώθηκαν από την επίθεση της Χαμάς ανέβηκε στους 29.

23:45 «Προτιμούμε να πεθάνουμε με αξιοπρέπεια»

Ανάμεσα στη φυγή και τον θάνατο πολλοί Παλαιστίνιοι που έχουν παραμείνει στη Λωρίδα της Γάζας επιλέγουν το δεύτερο.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

23:35 Ο επί χρόνια σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ θέτει ως στόχο μια Γάζα χωρίς εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους

Ο Meir Ben Shabbat επί χρόνια σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ σε άρθρο του θέτει ως στόχο της επιχείρησης «να δημιουργήσουμε μια κατάσταση όπου η Λωρίδα της Γάζας δεν θα ενοχλεί πλέον το κράτος του Ισραήλ – ούτε πολιτικά, ούτε από άποψη ασφάλειας, ούτε οικονομικά, ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι ισραηλινοί όμηροι δεν πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο στην κλιμάκωση των επιχειρήσεων, και ότι το Ισραήλ πρέπει να δηλώσει ξεκάθαρα ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα δεν το αφορά.

«Οι στρατιωτικοί στόχοι του πολέμου είναι εύκολο να καθοριστούν, ακόμη και αν δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν. Στην τελική εκτίμηση, μετά τον πόλεμο, η Λωρίδα της Γάζας θα είναι ερειπωμένη. Θα καταστραφούν όλα όσα συνδέονται με τη Χαμάς και θα σκοτωθούν δεκάδες χιλιάδες μέλη της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ. Και η Γάζα θα μείνει χωρίς κεντρική κυβέρνηση και χωρίς εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους που θα έχουν απομακρυνθεί από τις μάχες», αναφέρει περιγράφοντας τον στόχο που πρέπει να θέσει το Ισραήλ.

23:19 Η πιο θανατηφόρα επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα

Ο παρακάτω πίνακας που δημοσιεύουν οι NYT δείχνει τον αιματηρό απολογισμό των βομβαρδισμών του Ισραήλ σε σχέση με άλλες επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και τη ραγδαία αύξηση των θυμάτων από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα.

23:08 Συνομιλίες Μπάιντεν με Νετανιάχου και Αμπάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε χωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από τα γραφεία του ισραηλινού και του παλαιστίνιου ηγέτη.

Ο Νετανιάχου δήλωσε στον Μπάιντεν ότι χρειάζεται «ενότητα και αποφασιστικότητα» για την επίτευξη των πολεμικών στόχων κατά της κυρίαρχης στην Γάζα Χαμάς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον αμερικανό πρόεδρο για την υποστήριξή του.

Ο παλαιστίνιος ηγέτης δήλωσε στον Τζο Μπάιντεν ότι απορρίπτει παντελώς την μετακίνηση των Παλαιστινίων από την Γάζα στο πλαίσιο της ισραηλινής επίθεσης σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

23:04 ΠΟΥ: Οι εκκενώσεις νοσοκομείων στη Γάζα ισοδυναμούν με θανατική καταδίκη

Ο ΠΟΥ καταδίκασε εκ νέου την εντολή του Ισραήλ να εκκενώσει 22 νοσοκομεία που περιθάλπουν περισσότερους από 2.000 νοσηλευόμενους στη βόρεια Γάζα.

«Ο εξαναγκασμός περισσότερων από 2.000 ασθενών να μεταφερθούν στη νότια Γάζα, όπου οι υγειονομικές εγκαταστάσεις λειτουργούν ήδη στο μέγιστο της δυναμικότητάς τους και δεν μπορούν να απορροφήσουν τη δραματική αύξηση του αριθμού των ασθενών, θα μπορούσε να ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη», ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

22:59 Σειρήνες στα Υψίπεδα του Γκολάν – Πυρά του Ισραήλ στη Συρία

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δέχθηκε πυρά από το έδαφος της Συρίας. Οι σειρήνες ήχησαν στην Άλμα, κοντά στα σύνορα του Λιβάνου, και στην πόλη Avnei Eitan στα Υψίπεδα του Γκολάν. Πρόσθεσε ότι το πυροβολικό του έβαλε εναντίον του σημείου από όπου ξεκίνησαν τα εχθρικά πυρά χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

22:48 45 οικογένειες στη Γάζα «σβήστηκαν» από τα ληξιαρχικά έγγραφα – Ξεκληρίστηκαν οι απόγονοι

Όλα τα μέλη 45 οικογενειών στη Γάζα ξεκληρίστηκαν. Ο Παλαιστίνιος υπουργός Υγείας δήλωσε ότι οι οικογένειες αυτές πλέον σβήστηκαν από τα ληξιαρχικά έγγραφα.

Τουλάχιστον 2.215 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 8.714 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα αυτή την εβδομάδα.

Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί εάν το Ισραήλ προχωρήσει περαιτέρω τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις όπως έχει ήδη αναγγείλει.

22:31 Οι κάτοικοι σε δύο κοινότητες κοντά στα σύνορα με τη Γάζα κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο λόγω «πιθανής διείσδυσης τρομοκρατών»

Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε οδηγία στους κατοίκους του Zikim και της Karmia, δύο κοινοτήτων που βρίσκονται ακριβώς βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, να αναζητήσουν καταφύγιο λόγω «πιθανής διείσδυσης τρομοκρατών».

22:25 Έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής για τη Μέση Ανατολή την Τρίτη 17 Οκτωβρίου

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συγκαλεί ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ειδικότερα, όπως αναφέρει στην επιστολή πρόσκλησης προς τους 27 ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ, η τηλεδιάσκεψη κορυφής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Οκτωβρίου στις 5:30 μ.μ. (ώρα Βεγλίου σ.σ.).

«Είναι υψίστης σημασίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις Συνθήκες και τις αξίες μας, να καθορίσει την κοινή μας θέση και να καθορίσει μια σαφή ενιαία πορεία δράσης που να αντανακλά την πολυπλοκότητα της εξελισσόμενης κατάστασης» σημειώνει ο Σαρλ Μισέλ.

Τονίζει ότι «οι βίαιες τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ το περασμένο Σάββατο είχαν ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια περισσότερων των χιλίων αθώων Ισραηλινών πολιτών. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς καμία προϋπόθεση. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον τρόμο».

«Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τον λαό του Ισραήλ και τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» συμπληρώνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Υπογραμμίζει παράλληλα ότι «οι τραγικές σκηνές που εκτυλίσσονται στη Λωρίδα της Γάζας ως αποτέλεσμα της πολιορκίας και της έλλειψης βασικών αναγκών σε συνδυασμό με τις καταστροφές που προκάλεσαν οι σημαντικοί βομβαρδισμοί, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στη διεθνή κοινότητα», προσθέτοντας ότι «αυτή η σύγκρουση έχει πολλές συνέπειες, μεταξύ άλλων και για εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καταλήγει τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μετανάστευσης και μετακινήσεων μεγάλου αριθμού ατόμων σε γειτονικές χώρες που έχουν ήδη σημαντικό αριθμό προσφύγων στο έδαφός τους. «Εάν δεν αντιμετωπιστεί προσεκτικά, υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω μεταναστευτικών κυμάτων προς την Ευρώπη. Είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις μαζί. Η ενότητά μας είναι η δύναμή μας».

22:11 Τα καταφύγια του ΟΗΕ στη βόρεια Γάζα «δεν είναι πλέον ασφαλή

Η υπηρεσία αρωγής του ΟΗΕ που δραστηριοποιείται στη Γάζα δήλωσε ότι τα καταφύγιά της στο βόρειο τμήμα της επικράτειας «δεν είναι πλέον ασφαλή» – κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή κατάσταση».

«Αυτός ο πόλεμος δεν πρέπει να αποτελέσει εξαίρεση», ανέφερε η UNRWA σε ανακοίνωσή της. «Η προστασία των αμάχων και των πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων του ΟΗΕ, ισχύει και σε αυτή τη σύγκρουση».

Σημειώνεται ακόμα ότι παρά την εντολή των ισραηλινών αρχών προς τους Παλαιστίνιους να φύγουν προς το νότο, πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων γυναικών, των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, δεν θα μπορέσουν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

«Οι πόλεμοι έχουν κανόνες», δήλωσε η UNRWA. «Οι άμαχοι, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, οι κλινικές και οι εγκαταστάσεις του ΟΗΕ δεν μπορούν να αποτελέσουν στόχο».

22:07 Η Χεζμπολάχ λέει ότι μαχητής της σκοτώθηκε από πυρά του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο

Εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι ο μαχητής σκοτώθηκε «είτε από ισραηλινά πλήγματα είτε σε συγκρούσεις». Η ανακοίνωση έρχεται την ώρα που αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν προειδοποιήσει για τη διάχυση της σύγκρουσης.

Το Ισραήλ προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα τη Χεζμπολάχ να μην εμπλακεί στον πόλεμο, με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Νετανιάχου να υποδηλώνει ότι αυτό θα επιφέρει την «defacto» καταστροφή του Λιβάνου.

22:01 Άλλο ένα νοσοκομείο της Γάζας χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Το νοσοκομείο Arab Ahli στη Γάζα χτυπήθηκε από ισραηλινά πλήγματα και υπέστη ζημιές, αναφέρει η Αγγλικανική Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ που το διαχειρίζεται.

«Δύο όροφοι υπέστησαν μερικές ζημιές και τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι αίθουσες υπερήχων και μαστογραφίας υπέστησαν ζημιές [επίσης]», ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος της εκκλησίας Χοσάμ Ναούμ στο Facebook.

21:56 Διαψεύδει ο Λίμπερμαν την προσχώρησή του στην κυβέρνηση Νετανιάχου

Ο πρόεδρος του κόμματος Yisrael Beiteinu, Αβίγκντορ Λίμπερμαν, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι δεν έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει στην κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρά την ανακοίνωση που έκαναν αξιωματούχοι του κόμματος του πρωθυπουργού.

Σε μια ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στο Χ, πρώην Twitter, ο Λίμπερμαν διευκρίνισε: «Υποστηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε οποιαδήποτε ενέργεια λαμβάνει η κυβέρνηση για την εξάλειψη της Χαμάς και των ηγετών της.

Είμαι πρόθυμος να συμμετάσχω στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο, προκειμένου να φέρουμε μια νίκη το συντομότερο δυνατό. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι υπουργός νούμερο 38 στην κυβέρνηση και να με χρησιμοποιούν σαν φύλλο συκής».

21:54 Επίθεση με ρουκέτες σε δύο πόλεις στο Ισραήλ

Ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Γάζα έπληξαν δύο ισραηλινές πόλεις, την Ashkelon και την Bat Yam, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

21:49 Οργισμένος ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού σε συνέντευξη: «Οι άμαχοι στη Γάζα δεν κινδυνεύουν»

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του από τις ερωτήσεις του δημοσιογράφου του CBC News, καθώς ο τελευταίος επέμενε στις ερωτήσεις του σχετικά με τον τρόπο που θα πραγματοποιούνταν η ασφαλής εκκένωση των άμαχων Παλαιστινίων από τη Λωρίδας της Γάζας.

Μετά τη συνέντευξη μάλιστα, ο Τζόναθαν Κονρίκους έκανε την εξής ανάρτηση: «Προσπαθώ να μην υψώνω τον τόνο της φωνής μου κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων, αλλά αισθάνθηκα ότι τα όρια ξεπεράστηκαν. Προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό, καλώντας τους πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή, αλλά μας κάνουν κηρύγματα ανθρωπιάς».

I try not to raise my voice during interviews, but I felt the line of questioning by @CBCNews here was totally off. We are trying to do the right thing by calling on civilians to evacuate, yet get lectured on humanity. pic.twitter.com/01dWN6QsEn — Jonathan Conricus (@jconricus) October 14, 2023

21:47 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρήκε πτώματα ομήρων στην περίμετρο της Λωρίδας της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρήκε στην Λωρίδα της Γάζας «πτώματα» ισραηλινών ομήρων οι οποίοι απήχθησαν από την Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

«Βρήκαμε και εντοπίσαμε στην περίμετρο της Λωρίδας της Γάζας πτώματα Ισραηλινών που είχαν απαχθεί», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Εξωτερικών.

21:38 Οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων ζητούν να μεταφερθούν στη Γάζα φάρμακα

Οι οικογένειες στο Ισραήλ που συγγενείς τους κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Χαμάς ζητούν επειγόντως μια λύση που να επιτρέπει την παράδοση βασικών φαρμάκων στους δικούς τους ανθρώπους.

«Αναμένουμε ότι απόψε, μέχρι τα μεσάνυχτα, θα υπάρξει συμφωνία για τη μεταφορά φαρμάκων στους ομήρους», δήλωσε ο επικεφαλής του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, σε ενημέρωση στο Τελ Αβίβ.

Υπενθυμίζουμε ότι η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι εννέα από τους ομήρους σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς.

21:36 Γιατρός στη Γάζα λέει ότι η πλειονότητα των τραυματιών είναι παιδιά κάτω των πέντε ετών

Ένας γιατρός στο νοσοκομείο Al Shifa στη βόρεια Γάζα δήλωσε ότι το 80% των παιδιών που νοσηλεύονται είναι ηλικίας κάτω των πέντε ετών.

Σε ένα βίντεο από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, ο Δρ Adnan Al Barash δήλωσε ότι τα παιδιά είναι «σοβαρά καμένα και ακρωτηριασμένα».

Ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ έχει «χρησιμοποιήσει όπλα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν».

21:20 Η αντιπυραυλική ασπίδα του Ισραήλ εξουδετερώνει πυραύλους από τη Λωρίδα της Γάζας

21:16 «Θέλω μόνο πραγματικά, πραγματικά να ζήσω» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες από τη Γάζα

Πολλοί, όπως ο Τζαμάλ, δεν έχουν αυτοκίνητα, αναγκάζονται να επιστρατεύσουν κάρα που σέρνουν άλογα ή γαδουράκια, προκειμένου να μετακινήσουν τις οικογένειές τους. Τα δίκτυα επίσης τηλεπικοινωνιών είναι πεσμένα, κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την ήδη δραματική κατάσταση.

Στην καρδιά της πόλης της Γάζας, ένα 27χρονος μηχανικός, ο Σαέμπ αλ-λαρζ περιμένει να μάθει νέα για τον πατέρα του που χτυπήθηκε στην επιδρομή της Πέμπτης.

Τρεις από τους γείτονές του σκοτώθηκαν και το σπίτι της οικογένειά τους καταστράφηκε. Είναι ακόμη σοκαρισμένος. Έμαθε για το τελεσίγραφο από τον ρεπόρτερ του Associated Press και μες στον πανικό του είπε, «Μπορεί να μείνουμε, γιατί εάν είναι να πεθάνουμε, ας πεθάνουμε μαζί». Η φωνή του τρέμει, το ξανασκέφτεται και στο τέλος λέει «Θέλω μόνο πραγματικά, πραγματικά να ζήσω».

Διαβάστε σχετικά στο άρθρο του in

21:10 Σύνοψη των τελευταίων εξελίξεων

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την ετοιμότητά του να «επεκτείνει την επίθεση» στη Γάζα, λέγοντας ότι σχεδιάζει ένα ευρύ φάσμα επιθετικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων «συντονισμένων επιθέσεων από αέρος, θαλάσσης και ξηράς».

Ο επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, σε τηλεοπτικό μήνυμα κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα, διαβεβαιώνοντας ότι οι Παλαιστίνιοι στον πολιορκημένο θύλακα «δεν θα εγκαταλείψουν τη γη τους».

Το μήνυμα της Χαμάς ήρθε λίγο μετά την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε στρατιώτες κοντά στη Λωρίδα της Γάζας όπου δήλωσε ότι είμαστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ προειδοποίησε τη Χεζμπολάχ να μην εμπλακεί στον πόλεμο στη Γάζα, διαφορετικά θα μπορούσε να επιφέρει την «καταστροφή του Λιβάνου».

Η Τουρκία και η Αίγυπτος δηλώνουν ότι απορρίπτουν τη «διαταχθείσα εξορία» των Παλαιστινίων από τη Γάζα.

O OHE έκανε λόγο για αβίωτη κατάσταση στη Γάζα και κάλεσε σε προστασία των αμάχων.

21:07 Ηχούν σειρήνες στο Τελ Αβίβ

20:56 Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά Ημισέληνος αρνούνται να εγκαταλείψουν τους αδύναμους στη Γάζα

Οι εργαζόμενοι του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου συγκλονισμένοι από την ανθρώπινη δυστυχία που απλώνεται στο Ισραήλ και την Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι οι εθελοντές του «αρνούνται να εγκαταλείψουν τους πλέον αδύναμους» παρά τις εντολές για εκκένωση του βόρειου τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις φρικιαστικές επιθέσεις που δέχθηκε το Ισραήλ το περασμένο σαββατοκύριακο (…) αλλά οι επιθέσεις αυτές δεν μπορούν να δικαιολογήσουν επίσης την άνευ ορίων καταστροφή στην Γάζα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ανησυχούμε πολύ για την εντολή εκκένωσης στην Γάζα. Οι εθελοντές μας αρνούνται να φύγουν και να εγκαταλείψουν εκείνους που έχουν περισσότερο την ανάγκη τους. Πρέπει να προστατευθούν – για να μπορέσουν να προστατεύσουν τους άλλους».

20:45 Ο πρώην υπουργός Άμυνας του Ισραήλ εντάσσεται στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Νετανιάχου

Το κόμμα του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Avigdor Lieberman θα συμμετέχει στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Ισραήλ. Ο Lieberman, ηγέτης του αντιπολιτευτικού εθνικιστικού δεξιού κόμματος Yisrael Beytenu είχε ζητήσει πριν από λίγες ημέρες χερσαία εισβολή στη Γάζα προκειμένου το Ισραήλ να εξαλείψει τη Χαμάς.

«Πρέπει να καθαρίσουμε τους στάβλους. Όπως πρόσφατα μπήκαμε στην Τζενίν, έτσι πρέπει να πάμε και στην πόλη της Γάζας», είχε πει ο Lieberman.

Ζήτησε επίσης ουσιαστικά από την κυβέρνηση να δολοφονήσει τους ηγέτες της Χαμάς στο εξωτερικό, λέγοντας ότι πρέπει να «κυνηγήσει» την ηγεσία της οργάνωσης όπου κι αν βρίσκονται.

20:34 Ντοκουμέντα στο MEGA από το τείχος της Γάζας

Το συνεργείο του MEGA κατάφερε να φτάσει στο «σημείο – μηδέν», μόλις 300 – 400 μέτρα μακριά από το τείχος της Γάζας, εκεί όπου πλέον αναπτύσσεται όλη η στρατιωτική δύναμη του Ισραήλ.

Ο Μαρίνος Αλειφέρης με τον εικονολήπτη Άγγελο Μισιρλή, βρέθηκαν στο σημείο του τείχους απ’ όπου ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο η επιδρομή της Χαμάς στα ισραηλινά εδάφη και κατέγραψε συγκλονιστικές εικόνες με δεκάδες σορούς ανδρών της ισλαμικής οργάνωσης, πυρομαχικά και βαρύ οπλισμό, διάσπαρτα στην περιοχή στην οποία πλέον έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις των ισραηλινών.

20:26 Πάνω από 126 είναι οι αιχμάλωτοι της Χαμάς, λέει εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι τουλάχιστον 279 ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς

Ο Χαγκάρι πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 126 Ισραηλινοί έχουν απαχθεί από τη Χαμάς.

20:20 ΟΗΕ: «Σε αβίωτη εκτυλίσσεται η κατάσταση στη Γάζα»

Η ήδη κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα εξελίσσεται γρήγορα σε αβίωτη, δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο Μάρτιν Γκρίφιθς, επικεφαλής του προγράμματος ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών.

Στην Γάζα δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ή καύσιμα και τα τρόφιμα αρχίζουν να εξαντλούνται επικίνδυνα, αναφέρει ο αξιωματούχος του ΟΗΕ απευθύνοντας έκκληση προς όλες τις χώρες που διαθέτουν επιρροή να διασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων του πολέμου και να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Οι ενέργειες και η ρητορική της Χαμάς και του Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες είναι «εξαιρετικά ανησυχητική, απαράδεκτη», δηλώνει. Οι άμαχοι και οι μη στρατιωτικές υποδομές πρέπει να προστατευθούν».

Στην Γάζα, οικογένειες βομβαρδίσθηκαν κατευθυνόμενες προς νότον μέσα από μποτιλιαρισμένους, κατεστραμμένους δρόμους, έπειτα από την διαταγή εκκένωσης του Ισραήλ που άφησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να αναζητούν ασφάλεια, αλλά χωρίς να έχουν πού να πάνε», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Πρέπει να επιτραπεί στους αμάχους να φύγουν προς ασφαλείς περιοχές. Και ανεξαρτήτως αν θα φύγουν ή θα μείνουν, πρέπει να υπάρχει διαρκές μέλημα για την προστασία τους».

20:16 «Το Ισραήλ δεν έλαβε συγκεκριμένη ειδοποίηση για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου»

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του ισραηλινού πρωθυπουργού Ζάχι Χανέγκμπι δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έλαβε συγκεκριμένη ειδοποίηση από την Αίγυπτο ή από οπουδήποτε αλλού για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από την Χαμάς με ορμητήριο την Γάζα.

Ο αρχηγός των ισραηλινών υπηρεσιών εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ εκλήθη για έκτακτη ενημέρωση στις 04.00, δυόμισι ώρες πριν από την έναρξη της επίθεσης, σχετικά με νέα στοιχεία των υπηρεσιών Πληροφοριών, αλλά αυτές δεν δικαιολογούσαν κινητοποίηση, δήλωσε ο Ζάχι Χανέγκμπι στους δημοσιογράφους.

20:07 Έφεδρος του ισραηλινού στρατού καλεί σε εθνοκάθαρση Παλαιστινίων – «Σκοτώσετε μητέρες και παιδιά»

«Κάθε Εβραίος πρέπει να πάρει όπλο και να τους σκοτώσει», λέει ο γηραιότερος ισραηλινός που κλήθηκε ως έφεδρος από τον ισραηλινό στρατό και έχει αναλάβει ρόλο εμψυχωτή. Ο ίδιος καλεί ανοιχτά σε εθνοκάθαρση σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media λέγοντας μεταξύ άλλων «αυτά τα κτήνη δεν μπορούν να ζουν πλέον».

«Εάν έχετε κάποιον Άραβα γείτονα, μην περιμένετε, πηγαίνετε σπίτι του και πυροβολήστε τους», είπε χαρακτηριστικά.

“These animals can no longer live.” Ezra Yachin, a 95-year-old Israeli army reservist, is seen inciting “every Jew with a weapon” to kill Palestinians and “erase the memory of them” pic.twitter.com/LUQs0XoR5U — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 13, 2023

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο του in

20:01 Ο Λίβανος θα υποβάλει επίσημη καταγγελία στον ΟΗΕ για τη δολοφονία δημοσιογράφου

Ο Λίβανος θα υποβάλει επίσημη καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη «σκόπιμη δολοφονία», όπως λέει, από το Ισραήλ του δημοσιογράφου του Reuters Issam Abdallah, ο οποίος είναι επίσης πολίτης του Λιβάνου.

Ο Abdallah σκοτώθηκε στο νότιο Λίβανο την Παρασκευή, όταν πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από την κατεύθυνση του Ισραήλ έπληξαν μια ομάδα δημοσιογράφων, δήλωσαν μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε το Reuters.

Έξι άλλοι δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων από το Reuters, το Al Jazeera και το Agency France-Presse, τραυματίστηκαν.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε αργότερα ότι ο στρατός «λυπάται βαθύτατα για το περιστατικό» και ότι «το ερευνά ενεργά».

19:57 Ισραηλινός στρατός: Θα μπούμε στην καρδιά της Γάζας

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εκτίμησε ότι θα χρειαστεί χερσαία εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία θα πρέπει να φτάσει στην καρδιά της Γάζας για να εξολοθρεύσει τους μαχητές της Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι οι επιχειρησιακές εκτιμήσεις γύρω από την επίθεση δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί, αλλά ο ισραηλινός στρατός είναι σε ετοιμότητα για μια συντονισμένη επιχείρηση που θα περιλαμβάνει επίθεση από αέρος, θαλάσσης και ξηράς.

19:45 Η Ε.Ε. θα τριπλασιάσει την ανθρωπιστική βοήθειά της για τους αμάχους στη Γάζα και στην ευρύτερη περιοχή

Η Ε.Ε. θα τριπλασιάσει την ανθρωπιστική βοήθειά της για ευάλωτους αμάχους στη Γάζα και στην ευρύτερη περιοχή, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η υποστήριξη φτάνει σε όσους τη χρειάζονται» αναφέρει, μετά τη συνομιλία που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

19:30 Γερμανία: Σημαδεύουν εξώπορτες Εβραίων με το Αστέρι του Δαβίδ

Σε διάφορες περιοχές του Βερολίνου άγνωστοι σημαδεύουν με γκράφιτι σπίτια και εξώπορτες Εβραίων με το Αστέρι του Δαβίδ. Τα περιστατικά εντάθηκαν την Παρασκευή, όπως είπε ένας εκπρόσωπος της Γερμανικής αστυνομίας στην Tagesspiegel.

Η εκπρόσωπος του Γερμανοισραηλινού επιμελητηρίου Άννα Σταροσέλσκι τόνισε στο Χ (πρώην Twitter) πως «ιδιωτικές κατοικίες στις οποίες ζουν Εβραίοι σημαδεύτηκαν με το αστέρι του Δαβίδ», παραθέτοντας σχετικές φωτογραφίες.

Berichte aus der jüdischen Community in Berlin. Gestern wurden private Wohnhäuser, in denen Jüdinnen/ Juden leben, mit Davidsternen markiert. pic.twitter.com/ZeL4Uw93sC — Anna Staroselski (@AStaroselski) October 14, 2023

19:20 Ισραήλ: Γιατί η αρμάδα των ΗΠΑ μεγαλώνει συνεχώς – Η εξήγηση απόστρατου ναύαρχου

Ο ναύαρχος εν αποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζέιμς Σταυρίδης, ανέλυσε τις δυνατότητες των δυνάμεων των ΗΠΑ που ενισχύονται συνεχώς ανοικτά του Ισραήλ και τον σκοπό τους.

Διαβάστε το σχετικό άρθρο εδώ

19:09 Επίθεση από θάλασσα, αέρα και ξηρά προετοιμάζει το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι προετοιμάζεται για μια εκτεταμένη εκστρατεία στη Γάζα και «την εφαρμογή ενός ευρέος φάσματος επιθετικών σχεδίων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη επίθεση από αέρος, θαλάσσης και ξηράς».

«Τα τάγματα και οι στρατιώτες του ισραηλινού στρατού έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα και είναι έτοιμοι να αυξήσουν την ετοιμότητα για τα επόμενα στάδια του πολέμου, με έμφαση σε μια σημαντική χερσαία επιχείρηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

19:02 Ιράν: Το Ισραήλ να σταματήσει τα εγκλήματα πολέμου πριν να είναι αργά

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν Hossein Amir-Abdollahian συναντήθηκε με ηγέτες της Χεσμπολάχ στο Λίβανο, έκανε λόγο για κίνδυνο γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή εάν η Χεζμπολάχ συμμετάσχει στη μάχη, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ μπορεί να υποστεί «έναν τεράστιο σεισμό».

«Γνωρίζω για τα σενάρια που έχει θέσει σε εφαρμογή η Χεζμπολάχ. Κάθε βήμα που θα κάνει η αντίσταση [Χεζμπολάχ] θα προκαλέσει τεράστιο σεισμό στη σιωνιστική οντότητα», είπε.

«Θέλω να προειδοποιήσω τους εγκληματίες πολέμου και όσους υποστηρίζουν αυτή την οντότητα πριν να είναι πολύ αργά για να σταματήσουν τα εγκλήματα κατά των αμάχων στη Γάζα, γιατί μπορεί να είναι πολύ αργά σε λίγες ώρες».

18:57 Επικεφαλής Χαμάς: Το Ισραήλ υπέστη στρατηγική ήττα και για αυτό σφάζει τον λαό μας

«Ο εχθρός διαπράττει εγκλήματα και σφάζει τον λαό μας επειδή δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τους μαχητές της Χαμάς», είπε ακόμα ο επικεφαλής της οργάνωσης, Ισμαήλ Χανίγιε.

«Αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες της στρατηγικής ήττας του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου», ανέφερε ακόμα.

18:52 «Σκοτώνονται δύο Παλαιστίνιοι κάθε 10 λεπτά» – Ο αιματηρός απολογισμός στη Λωρίδα της Γάζας

Οι ισραηλινές επιδρομές κατά την όγδοη ημέρα των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών στη Γάζα έχουν σκοτώσει κατά μέσο όρο πάνω από δύο Παλαιστίνιους κάθε 10 λεπτά, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Euro-Med Human Rights Monitor.

Το Σάββατο εξελίσσεται στην πιο θανατηφόρα ημέρα από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τους βομβαρδισμούς. Σήμερα έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 310 άνθρωποι. Δεκάδες άλλοι σκοτώθηκαν από τότε που ανακοινώθηκε ο απολογισμός αυτός από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Κατά μέσο όρο, τουλάχιστον 273 Παλαιστίνιοι σκοτώνονται κάθε μέρα από τις 7 Οκτωβρίου. Η ένταση των ισραηλινών βομβαρδισμών φαίνεται να αυξάνεται κάθε μέρα, με τον ημερήσιο αριθμό των νεκρών να αυξάνεται μαζί της.

Τουλάχιστον 724 παιδιά και 458 γυναίκες είναι ανάμεσα στους 2.215 νεκρούς που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής.

18:44 Επικεφαλής της Χαμάς: Οι Παλαιστίνιοι δεν θα εγκαταλείψουν τη γη τους

Σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ο επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο εχθρός μας το κάνει αυτό μαζί με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες», είπε.

«Οι κάτοικοι της Γάζας παραμένουν στη γη τους. Δεν θα φύγουν», πρόσθεσε.

«Χαιρετίζω τον λαό της Γάζας που αντιμετωπίζει τη βάρβαρη μηχανή της σιωνιστικής μηχανής. Είναι αφοσιωμένοι στα χώματά τους».

«Η Χαμάς είναι ένα κίνημα ελευθερίας που τηρεί τις ηθικές αρχές του πολέμου και η οργάνωση ήταν πάντα πρόθυμη να μην στοχεύει αμάχους, παρά τα όσα κάνει το σιωνιστικό καθεστώς», ανέφερε ακόμα.

18:42 Σολτς: Σημαντικό να αποφευχθεί η επέμβαση της Χεσμπολάχ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της οποίας επανέλαβε ότι η χώρα του «στέκεται σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ», σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Οι δύο συμφώνησαν επίσης ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί ένας ευρύτερος πόλεμος στην περιοχή καθώς και η παρέμβαση της Χεζμπολάχ στη σύγκρουση, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

18:30 Μηνύματα σε ομάδα στο WhatsApp αποκαλύπτει τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι στο Ισραήλ

Έχει περάσει μια εβδομάδα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Το BBC είδε τα μηνύματα που αντάλλασσαν γυναίκες που μετείχαν σε ομάδα για μαμάδες στο WhatsApp καθώς κρύβονταν από την επίθεση.

18:27 Δύο νεκροί στο Λίβανο από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δύο ηλικιωμένοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό του Kfar Chouba στο νότιο Λίβανο

18:23 Απροσπέλαστο το πέρασμα της Ράφα και για πολίτες της Δύσης

Ο Παλαιστίνιος δημιουργός περιεχομένου, Mohamed Aborjelaa, βρίσκεται στο πέρασμα της Ράφα που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με το Ισραήλ. Ο ίδιος αναφέρει ότι περίπου 500 άτομα με ξένα διαβατήρια προσπαθούν να περάσουν χωρίς επιτυχία.

«Το ίδιο το συνοριακό πέρασμα δεν είναι ασφαλές, υπάρχουν βομβαρδισμοί και δεν υπάρχει καταφύγιο. Οι άνθρωποι έλαβαν μηνύματα που τους έλεγαν να βρίσκονται εκεί από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι τοπική ώρα, αλλά σε καμία στιγμή κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος η διάβαση δεν ήταν ανοιχτή» δήλωσε στο BBC.

Οι εθνικότητες αυτών που προσπαθούν να περάσουν περιλάμβαναν Αμερικανούς, Βρετανούς, Γάλλους, Κινέζους, Ελβετούς και Σουηδούς κατόχους διαβατηρίων. Η συντριπτική πλειονότητα είχαν και δεύτερη υπηκοότητα εκτός από την παλαιστινιακή.

«Ορισμένοι από αυτούς βρίσκονται σε επαφή με τις πρεσβείες τους, οι οποίες τους είπαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αλλά κάποιοι από αυτούς δεν έχουν σπίτια για να επιστρέψουν. Είναι αδύνατον», αναφέρει.

Νωρίτερα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Κάιρο δεν προτίθεται να κάνει εξαιρέσεις και να επιτρέψει τη διέλευση σε πολίτες τρίτων χωρών.

18:15 ΤΑΖ: Το Παλαιστινιακό χρειάζεται πολιτική λύση

Το σημαντικό κατά τη γερμανική taz είναι «η κατανόηση των σημερινών συνθηκών, προκειμένου να δημιουργηθούν άλλες συνθήκες […] οι οποίες δεν θα προκαλούν θάνατο και στις δύο πλευρές. Και ασφάλεια θα μπορεί ουσιαστικά να υπάρξει, μόνο όταν τα παιδιά των Παλαιστινίων, τα οποία σήμερα ανασύρονται από τα ερείπια των σπιτιών τους στη Γάζα, θα έχουν αποκτήσει πραγματική προοπτική».

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

18:11 Τελευταία προειδοποίηση για εκκένωση των νοσοκομείων στη Γάζα – Φύγετε ή θα βομβαρδίσουμε

Παλαιστίνιος γιατρός δήλωσε στο Middle East Eye ότι ο ισραηλινός στρατός τους έδωσε μια τελευταία προειδοποίηση να εγκαταλείψουν τα νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα πριν αρχίσουν να τα βομβαρδίζουν.

O Sohaib al-Hems ανέφερε ότι το προσωπικό του νοσοκομείου Al Awda στην Jabalia και του νοσοκομείου Γενικών Υπηρεσιών στην πόλη της Γάζας αρνούνται να φύγουν.

«Θα πεθάνουμε στα νοσοκομεία», δήλωσε ο Hems. «Περισσότερα από 27 ασθενοφόρα έχουν στοχοποιηθεί μόλις τώρα και δεκάδες υγειονομικοί έχουν σκοτωθεί.

18:07 Σειρήνες ήχησαν ξανά στο νότιο Ισραήλ

18:00 Όχι της Αιγύπτου στη διέλευση Αμερικανών πολιτών από τη Γάζα

Οι αιγυπτιακές αρχές δεν θα επιτρέψουν στους υπηκόους των ΗΠΑ και σε πολίτες άλλων χωρών να εισέλθουν στην Αίγυπτο μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα το Σάββατο, επιμένοντας ότι το πέρασμα πρέπει επίσης να διευκολύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, σύμφωνα με το Alqahera News, ένα τοπικό αιγυπτιακό ειδησεογραφικό κανάλι.

«Οι αιγυπτιακές αρχές απέρριψαν την ιδέα να χρησιμοποιείται το πέρασμα της Ράφα μόνο για τους ξένους (σσ όχι για Παλαιστίνιους). Πρόσθεσαν ότι «η αιγυπτιακή θέση είναι σαφής» και ότι απαιτεί τη διευκόλυνση της εισόδου και της διέλευσης της βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε το Alqahera News, επικαλούμενο αιγυπτιακές πηγές.

Το Alqahera News ανήκει στην αιγυπτιακή United Media Services που συνδέεται με την κυβέρνηση.

Η πληροφορία αυτή έρχεται μετά την αποστολή οδηγιών από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ προς τους Παλαιστίνιο-Αμερικανούς στη Γάζα, σύμφωνα με τις οποίες το συνοριακό πέρασμα της Ράφα «μπορεί να είναι ανοιχτό» το απόγευμα του Σαββάτου.

17:51 Νετανιάχου σε ισραηλινούς στρατιώτες: Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο;

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφτηκε μονάδα πεζικού έξω από τη Λωρίδα της Γάζας το Σάββατο «Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο; Το επόμενο στάδιο έρχεται».

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

BREAKING🚨: Netanyahu visits Israeli soldiers near the border with Gaza, asks if they are ‘ready for the next stage’.

pic.twitter.com/On66I8NHgd — Officer Lew (@officer_Lew) October 14, 2023

17:44 Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Μαζικές διαδηλώσεις στο Λονδίνο αλλά και στη Φρανκφούρτη παρά την απαγόρευση των γερμανικών αρχών.

17:36 Συγκέντρωση οικογενειών ισραηλινών αιχμαλώτων στο Τελ Αβίβ -«Φέρτε τους πίσω»

Εκατοντάδες οικογένειες ισραηλινών πολιτών που αιχμαλωτίστηκαν από μαχητές της Χαμάς κατά την επίθεση της περασμένης εβδομάδας διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ καλώντας την κυβέρνηση να διασώσει τους συγγενείς τους.

Οι διαδηλωτές, σύμφωνα με το Al Jazeera, κάλεσαν επίσης τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να παραιτηθεί λόγω της αποτυχίας του στρατού να αποτρέψει την επίθεση της Χαμάς.

17:31 «Μπορεί να αποφευχθεί μια γενικευμένη κρίση» στη Μέση Ανατολή αλλά «ίσως να είναι αργά», λέει ο Ιρανός ΥΠΕΞ

Ουπουργός Εξωτερικών του Ιράν υποστήριξε σήμερα, από τη Βηρυτό, ότι είναι ακόμη εφικτό να αποφευχθεί μια «γενικευμένη κρίση» στη Μέση Ανατολή.

Μετά τη Βηρυτό, ο Ιρανός υπουργός θα συνεχίσει την περιοδεία του στο Κατάρ.

«Υπάρχει ακόμη μια πολιτική ευκαιρία να αποφευχθεί μια γενικευμένη κρίση στην περιοχή», είπε ο Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, προειδοποιώντας όμως ότι «ίσως να είναι πολύ αργά τις επόμενες ώρες».

17: 30 Οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν τους πολίτες τους στη Γάζα να κατευθυνθούν προς το πέρασμα της Ράφα της Αιγύπτου

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενθαρρύνει τους πολίτες της στη Γάζα να κινηθούν νότια προς τη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, ώστε να είναι έτοιμοι για την πιθανή επαναλειτουργία του περάσματος εν μέσω της ανθρωπιστικής κρίσης στον παράκτιο θύλακα, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Ενημερώσαμε τους πολίτες των ΗΠΑ στη Γάζα με τους οποίους βρισκόμαστε σε επαφή ότι εάν κρίνουν ότι είναι ασφαλές, να πλησιάσουν το συνοριακό πέρασμα της Ράφα», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Εάν ανοίξει η διάβαση, μπορεί να γίνει μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα».

17:28 Τούρκος ΥΠΕΞ: Οι αιγυπτιακές αρχές συνεργάζονται με το Ισραήλ ώστε να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα

17:20 Ειρηνευτική σύνοδο για τη Μέση Ανατολή ζητά η Κίνα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι συνομίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν με αντικείμενο την κρίση στο Ισραήλ και τη Γάζα, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εξέδωσε το Πεκίνο.

«Η Κίνα ζητά τη σύγκληση μιας διεθνούς ειρηνευτικής συνόδου το συντομότερο δυνατόν», αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση. Το Πεκίνο προειδοποιεί επίσης ότι η αραβοϊσραηλινή σύγκρουση «κλιμακώνεται και υπάρχει κίνδυνος να βγει εκτός ελέγχου».

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

17:17 Οι σημαντικότερες εξελίξεις σε Ισραήλ και Γάζα μέχρι αυτή την ώρα

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, σκοτώθηκαν μετά από χτύπημα σε αυτοκινητοπομπή οχημάτων με αμάχους που κατευθυνόταν προς τη νότια Γάζα μετά το τελεσίγραφο του Ισραήλ. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας κατηγόρησε το Ισραήλ για την επίθεση. Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δηλώνουν ότι διεξάγουν έρευνα.

Η προθεσμία για τους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τη βόρεια Γάζα έχει παρέλθει. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι κλήθηκαν να φύγουν χρησιμοποιώντας δύο διαδρόμους ενόψει της αναμενόμενης ισραηλινής χερσαίας επίθεσης κατά της Χαμάς, της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης.

Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς κατά του Ισραήλ πριν από επτά ημέρες.

Περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μετά τον ισραηλινό βομβαρδισμό της Λωρίδας της Γάζας.

Πυρά εξαπέλυσε η Χεσμπολάχ σε ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις. Στα καταφύγια πηγαίνουν κάτοικοι πέντε περιοχών.

17:07 Μπάιντεν: ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιορδανία, Αίγυπτος και ΟΗΕ «εργάζονται για να απαλύνουν τις ανθρωπιστικές συνέπειες της επίθεσης της Χαμάς»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε το Σάββατο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, καθώς και με τα Ηνωμένα Έθνη, για να διευκολύνουν την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον Μπάιντεν, οι κυβερνήσεις προσπαθούν «να αυξήσουν την υποστήριξη για να απαλύνουν τις ανθρωπιστικές συνέπειες της επίθεσης της Χαμάς, να δημιουργήσουν τις συνθήκες που απαιτούνται για να συνεχιστεί η ροή της βοήθειας και να υποστηρίξουν την τήρηση του δικαίου πολέμου».

The U.S. is working with the governments of Israel, Egypt, Jordan — and with the UN — to surge support to ease the humanitarian consequences of Hamas’s attack, create conditions needed to resume the flow of assistance, and advocate for the upholding of the law of war. — President Biden (@POTUS) October 14, 2023

17:00 Στα καταφύγια ισραηλινοί μετά τα πυρά από το Λίβανο

Στους Ισραηλινούς που ζουν σε διάφορες πόλεις κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων των Kibbutz Dan, Dafna, Snir και Goshrim, δόθηκε οδηγία να πάνε στα καταφύγιά τους και να παραμείνουν εκεί μέχρι να τους ειδοποιήσουν για το αντίθετο.

16:50 Για εγκλήματα πολέμου κατηγορεί η Χαμάς το Ισραήλ στον ΟΗΕ

Ο επικεφαλής της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι διαπράττει «εγκλήματα πολέμου» στη Λωρίδα της Γάζας, που σφυροκοπείται αδιάκοπα μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η ισλαμιστική οργάνωση σε ισραηλινές κοινότητες, στις 7 Οκτωβρίου.

«Οι ισραηλινές ακρότητες συνιστούν εγκλήματα πολέμου και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», αναφέρει ο Χανίγια σε ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Χαμάς.

16:40 Επιβεβαιώνει το BBC το χτύπημα σε κομβόι αμάχων που εγκατέλειπαν τη Γάζα

Το BBC επιβεβαιώνει ότι οι αναφορές για χτύπημα κομβόι αμάχων που εγκατέλειπαν τη Γάζα έλαβαν χώρα χθες. Το βρετανικό μέσο αναφέρει ότι το χτύπημα σημειώθηκε στην οδό Salah-al-Din, μία από τις δύο οδούς εκκένωσης από τη βόρεια Γάζα προς το νότο.

Ο δρόμος ήταν γεμάτος από κίνηση όλη την ημέρα χθες, καθώς χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας που μένουν στον Βορά αποφάσισαν να εκκενώσουν την περιοχή μετά το τελεσίγραφο του ισραηλινού στρατού.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media διακρίνονται τουλάχιστον 12 πτώματα. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες και παιδιά – μερικά από τα οποία φαίνεται να είναι μόλις δύο έως πέντε ετών.

Οι περισσότεροι φαίνονται ξαπλωμένοι στο πίσω μέρος ενός φορτηγού με επίπεδη καρότσα – άλλοι είναι διασκορπισμένοι στο δρόμο. Άλλα κατεστραμμένα οχήματα είναι επίσης πεταμένα στην περιοχή.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο σημείο και κατηγορεί το Ισραήλ για την επίθεση.

16:20 Πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Λίβανο – Την ευθύνη ανέλαβε η Χεσμπολάχ

Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σήμερα εναντίον ενός φυλακίου του ισραηλινού στρατού στα σύνορα με τον νοτιοανατολικό Λίβανο, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο έναν μάρτυρα από την περιοχή αυτή.

Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σφοδρό βομβαρδισμό από την πλευρά του Ισραήλ και ότι ακούγονται πυρά.

Η Χεσμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

16:03 Χαμάς: 9 αιχμάλωτοι σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι εννέα αιχμάλωτοι, μεταξύ των οποίων και τέσσερις αλλοδαποί, σκοτώθηκαν λόγω των ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο.

Στην ανακοίνωση που ανάρτησαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ Κασάμ στο Telegram υποστηρίζουν ότι οι αιχμάλωτοι σκοτώθηκαν «λόγω των σιωνιστικών βομβαρδισμών στις περιοχές όπου έμεναν».

15:55 Οι ΗΠΑ απομακρύνουν το «μη αναγκαίο προσωπικό» από την πρεσβεία της Ιερουσαλήμ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε την αποχώρηση του μη αναγκαίου προσωπικού του από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ και το προξενείο στο Τελ Αβίβ «λόγω της απρόβλεπτης κατάστασης ασφαλείας στο Ισραήλ».

Θα επιτραπεί επίσης να αποχωρήσουν μέλη των οικογενειών ορισμένων υπαλλήλων, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

15:45 Εκπνέει στις 4 το νέο τελεσίγραφο του Ισραήλ για εκκένωση της Γάζας

Το πρωί του Σαββάτου (14/10), ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε ότι δίνει διορία 6 ωρών επιπλέον, συγκεκριμένα από τις 10 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα προκειμένου οι Παλαιστίνιοι πολίτες της Γάζας να μετακινηθούν προς τον νότο. Σε νέα προειδοποίησή του ανέφερε ότι οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας δεν πρέπει να «καθυστερήσουν» την εκκένωση.

15:40 Συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων στη Θεσσαλονίκη

Με σημαίες της Παλαιστίνης, πανό και κεντρικό σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» μέλη από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, οργανώσεις, συλλογικότητες και Παλαιστίνιοι που ζουν στην πόλη πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

15:30 Συνεδριάζει εκτάκτως ο Οργανισμός Ισλαμικής συνεργασίας

Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει επείγουσα συνεδρίαση την ερχόμενη Τετάρτη για να συζητήσει τις πρόσφατες δραματικές εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Οργανισμός αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η συνάντηση θα γίνει σε επίπεδο υπουργών και «θα ασχοληθεί με την κλιμακούμενη στρατιωτική κατάσταση στη Γάζα και τα περίχωρά της, καθώς και με τις επιδεινούμενες συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των αμάχων και τη συνολική ασφάλεια και σταθερότητα της περιοχής».

15:25 Διορία μέχρι τις 16.00 για την εκκένωση του νοσοκομείου Αλ Κοντς έδωσε το Ισραήλ

Το Ισραήλ έδωσε στην παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο νέα διορία για την εκκένωση του νοσοκομείου Αλ Κοντς στην Πόλη της Γάζας στις 16.00 σήμερα.

Η αρχική διορία έληγε στις 6 το πρωί, όμως στη συνέχεια παρατάθηκε.

Η Ερυθρά Ημισέληνος ωστόσο είπε ότι δεν μπορεί να εκκενώσει το νοσοκομείο επειδή είναι υποχρεωμένη, με βάση την ανθρωπιστική εντολή της, να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στους ασθενείς και τους τραυματίες.

15:20 H UNRWA ανακοίνωσε ότι τα καταφύγιά της στη Γάζα δεν είναι πλέον ασφαλή

Η UNRWA, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, ανακοίνωσε ότι τα καταφύγιά της στη Γάζα δεν είναι πλέον ασφαλή.

«Οι πόλεμοι έχουν κανόνες. Πολίτες, νοσοκομεία, σχολεία, κλινικές & οι εγκαταστάσεις του ΟΗΕ δεν μπορούν να αποτελούν στόχο«, ανέφερε η UNWRA σε ανακοίνωσή της.

Καλεί παράλληλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου για την προστασία των αμάχων και ζητά από τις ισραηλινές αρχές να προστατεύσουν όλους τους αμάχους που έχουν καταφύγει σε εγκαταστάσεις της UNRWA σε όλη τη λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη βόρεια Γάζα και την πόλη της Γάζας.

🛑STATEMENT 👇@UNRWA calls on the Israeli Authorities to protect all civilians who have been sheltering in @UNRWA premises across the📍#GazaStrip including those in northern Gaza and Gaza city. — UNRWA (@UNRWA) October 14, 2023

15:10 Καμπανάκι για την κατάσταση στη Γάζα και από τον ΠΟΥ

Αεροσκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια έφτασαν σήμερα στη χερσόνησο του Σινά, όπου τα εφόδια θα φυλαχθούν μέχρι να καταστεί δυνατή η ασφαλής μεταφορά τους στη Γάζα, ανέφεραν ένα στέλεχος της Ερυθράς Ημισελήνου και ένας εθελοντής.

Η Αίγυπτος λέει ότι η διάβαση της Ράφα, από τη δική της πλευρά, παραμένει ανοιχτή όμως η κυκλοφορία διακόπηκε για πολλές ημέρες λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών στην πλευρά του παλαιστινιακού θύλακα. Οι αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας ενισχύουν την ασφάλεια της διάβασης και μεταξύ άλλων μετακινούν τα τσιμεντένια φράγματα και οι πληροφορίες ότι την κλείνουν είναι αναληθείς, είπε μια πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου.

Δύο πτήσεις, μία εκ των οποίων από την Τουρκία, έφτασαν νωρίτερα στο αεροδρόμιο της πόλης Αλ Αρίς του Σινά, που απέχει 45 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας. Συνολικά αυτήν την εβδομάδα έχουν φτάσει στο Σινά τουλάχιστον πέντε αεροπλάνα με ανθρωπιστική βοήθεια για τους κατοίκους της Γάζας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε επίσης ότι ένα αεροσκάφος με φάρμακα και άλλο ιατρικό υλικό προσγειώθηκε στην Αλ Αρίς. «Κάθε ώρα που τα εφόδια αυτά παραμένουν στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων, περισσότερα κορίτσια και αγόρια, γυναίκες και άνδρες, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, θα πεθάνουν», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Τα υλικά αυτά μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 300.000 ανθρώπων και περιλαμβάνουν φάρμακα για 1.200 τραυματίες και 1.500 καρδιοπαθείς, υπερτασικούς, διαβητικούς, διευκρίνισε ο Οργανισμός.

Στην Αίγυπτο υπάρχει ανησυχία για την πιθανότητα να εκτοπιστούν οι κάτοικοι της Γάζας λόγω της πολιορκίας του θύλακα και των ισραηλινών βομβαρδισμών. Όπως και άλλες αραβικές χώρες, η Αίγυπτος λέει ότι οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να παραμείνουν στη γη τους και εργάζεται για να διασφαλίσει την παράδοση της βοήθειας εντός της Λωρίδας της Γάζας.

15:05 Δραματικές εκκλήσεις – Εξαντλείται το πόσιμο νερό

Αξιωματούχοι του τομέα της υγείας στη Γάζα, ζήτησαν το επείγον άνοιγμα διαδρόμων για την απομάκρυνση των τραυματιών στο εξωτερικό λόγω της «καταστροφικής» κατάστασης στο εσωτερικό του πολιορκημένου θύλακα.

Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν στη Γάζα καθώς το νερό τελειώνει, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Έχει γίνει ζήτημα «ζωής και θανάτου«, δήλωσε ο Philippe Lazzarini, γενικός επίτροπος της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Σύμφωνα με την Unrwa, από το Σάββατο δεν έχουν επιτραπεί ανθρωπιστικές προμήθειες στη Γάζα.

«Τα καύσιμα πρέπει να παραδοθούν τώρα στη Γάζα για να είναι διαθέσιμο το νερό για 2 εκατομμύρια ανθρώπους«, δήλωσε ο Lazzarini.

«Εάν δεν γίνει αυτό, οι άνθρωποι θα αρχίσουν να πεθαίνουν από σοβαρή αφυδάτωση, μεταξύ των οποίων μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και γυναίκες. Το νερό είναι πλέον η τελευταία εναπομείνασα σανίδα σωτηρίας. Κάνω έκκληση να αρθεί τώρα η πολιορκία της ανθρωπιστικής βοήθειας«, πρόσθεσε.

Το καθαρό και πόσιμο νερό εξαντλείται, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν βρώμικο νερό από πηγάδια και αυξάνοντας τους κινδύνους των υδατογενών ασθενειών, πρόσθεσε η Unrwa.

Η παροχή νερού επηρεάστηκε επίσης από το πλήρες μπλακ άουτ που επέβαλε το Ισραήλ από τις 11 Οκτωβρίου.

🛑A matter of life and death: water runs out for 2 million people in Gaza 🛑 No humanitarian supplies have been allowed into Gaza for a week “It is a must; fuel needs to be delivered now into📍#Gaza to make water available for 2 million people”https://t.co/StJVfFn3Xh pic.twitter.com/T1IhCP9C2w — UNRWA (@UNRWA) October 14, 2023

14:50 «Μην καθυστερείτε την εκκένωση»

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας δεν πρέπει να «καθυστερήσουν» την εκκένωση, σε νέα προειδοποίησή του.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Richard Hecht είπε ότι υπάρχει ένα «παράθυρο» για ασφαλή μετάβαση στη νότια Γάζα μέχρι τις 16:00. «Γνωρίζουμε ότι αυτό θα πάρει χρόνο, αλλά συνιστούμε στους ανθρώπους να μην καθυστερήσουν».

14:40 Εριξαν κόκκινη μπογιά στα γραφεία του BBC

Ο εξωτερικός χώρος των στούντιο του BBC στο Λονδίνο ψεκάστηκε με κόκκινη μπογιά το πρωί του Σαββάτου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κάλυψη από το κανάλι του συνεχιζόμενου πολέμου Ισραήλ – Χαμάς.

Η εξέλιξη έρχεται εν όψει των προγραμματισμένων διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης στη βρετανική πρωτεύουσα αργότερα σήμερα.

Just arrived at work. This is the front entrance to BBC this morning pic.twitter.com/BHkyAtKZWF — Victoria Derbyshire (@vicderbyshire) October 14, 2023

14:30 Επικοινωνία Μητσοτάκη – Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον ισραηλινό λαό και τον αποτροπιασμό του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς.

Ο κ. Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε τη στήριξή του στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να προστατευθούν οι άμαχοι στη Λωρίδα της Γάζας.

14:15 Ο Λίβανος θα καταθέσει επίσημη καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά του Ισραήλ

Ο Λίβανος θα καταθέσει επίσημη καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την «σκόπιμη δολοφονία του Λιβανέζου δημοσιογράφου Ισάμ Αμπντάλα, από το Ισραήλ», μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο θάνατος του εικονολήπτη του Reuters Ισάμ Αμπντάλα στον νότιο Λίβανο, πιστοποιεί τον τεράστιο κίνδυνο ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς να «εξαπλωθεί» στο λιβανέζικο έδαφος, προειδοποίησε ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Ο Αμπντάλα σκοτώθηκε και άλλοι έξι δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν την Παρασκευή στον νότιο Λίβανο, όταν χτυπήθηκαν από πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ισραήλ, σύμφωνα με άλλον δημοσιογράφο του Ρόιτερς που βρισκόταν στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός γνωρίζει το συμβάν και διεξάγει έρευνα για το τι συνέβη, ανέφερε ένας εκπρόσωπός του μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Γνωρίζουμε το περιστατικό με τον δημοσιογράφο του Ρόιτερς. Το εξετάζουμε. Έχουμε ήδη εικόνα. Την διασταυρώνουμε. Είναι ένα τραγικό συμβάν», είπε ο εκπρόσωπος.

14:10 «Θα σκοτώσουμε όλα τα μέλη της Χαμάς»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συνέντευξη που παραχώρησε στο in και τη Νατάσα Μπαστέα, ο Γιάκοβ Αμιντρόρ υποστράτηγος ε.α., που έχει διατελέσει μεταξύ άλλων επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ καθώς και επικεφαλής του Τμήματος Ερευνών της ισραηλινής στρατιωτικής αντικατασκοπίας. «Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να καταστρέψουμε όλες τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς, να σκοτώσουμε τα μέλη της. Θα είναι ένας μακρύς, δύσκολος πόλεμος, αλλά στο τέλος η Χαμάς δεν θα υπάρχει πια στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

13:55 Το modus operandi της Χαμάς

Το modus operandi των ενόπλων της Χαμάς κατά την έναρξη της επιχείρησης «Καταιγίδα Αλ Άκσα» εναντίον του Ισραήλ αναλύει η Le Monde, χρησιμοποιώντας πολυάριθμες εικόνες και βίντεο.

Ο ήλιος δεν είχε ανατείλει στη Γάζα όταν η Χαμάς έθεσε σε εφαρμογή την επιχείρηση «Καταιγίδα Αλ Άκσα» πριν μια εβδομάδα και συγκεκριμένα το πρωί του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

13:40 Το Ισραήλ σκότωσε Λοχαγό των επίλεκτων δυνάμεων «Nukhba» της Χαμάς

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ (IAF) ανακοίνωσε στον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ ότι οι ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις, σε συνεργασία με τη Γενική Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ (Σιν Μπετ) που παρείχε σημαντικές πληροφορίες, κατάφεραν να σκοτώσουν τον Αλί Καντί, ένα Λοχαγό μονάδας ειδικών δυνάμεων της Χαμάς.

Based on precise IDF and ISA intelligence, IAF aircraft killed Ali Qadi, a company commander of the Hamas «Nukhba» commando force, who led the terror attack in Israeli communities near the Gaza Strip last weekend.

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 14, 2023

Συγκεκριμένα, επρόκειτο για Λοχαγό της επίλεκτης δύναμης «Nukhba» της Χαμάς, τα στελέχη της οποίας θεωρούνται τα πιο ικανά και τα πιο εκπαιδευμένα, ενώ μάλιστα επιλέγονται από υψηλόβαθμους αξιωματούχους της οργάνωσης και αναλαμβάνουν αποστολές όπως ενέδρες και επιδρομές εντός της ισραηλινής επικράτειας χρησιμοποιώντας τα περίφημα υπόγεια τούνελ.

«Ο Ali Qadi ηγήθηκε της απάνθρωπης, βάρβαρης σφαγής αμάχων στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Μόλις τον εξαλείψαμε. Όλοι οι τρομοκράτες της Χαμάς θα έχουν την ίδια μοίρα», αναφέρει σε ανάρτησή του ο ισραηλινός στρατός.

Ali Qadi led the inhumane, barbaric October 7 massacre of civilians in Israel.

We just eliminated him.

All Hamas terrorists will meet the same fate.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023

13:20 Το Ισραήλ προειδοποιεί για αντίποινα εάν συνεχιστούν οι διεισδύσεις από τον Λίβανο

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Daniel Hagari προειδοποίησε ότι όποιος πλησιάσει τον φράχτη ασφαλείας και διεισδύσει στην ισραηλινή πλευρά του Λιβάνου «θα σκοτωθεί».

Είπε ότι όλα όσα συμβαίνουν κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο λαμβάνουν χώρα από το εσωτερικό του Λιβάνου.

«Είναι ευθύνη του λιβανέζικου κράτους και θα πληρώσει το τίμημά του. Είμαστε προετοιμασμένοι για αντιπαράθεση σε όλα τα μέτωπα», δήλωσε σύμφωνα με το Aljazzera.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως εξουδετέρωσε με drones ομάδα ενόπλων, οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν στο Ισραήλ από το Λίβανο.

«Στρατιώτες του ισραηλινού στρατού αναγνώρισαν πριν από μερικές ώρες μια ομάδα τρομοκρατών που επιχειρούσε να διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος από το Λίβανο. Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στοχοθέτησε αυτή την ομάδα και σκότωσε τρομοκράτες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δείτε βίντεο

IDF publishes footage showing the drone strike against the terrorist cell that attempted to infiltrate into Israel from Lebanon this morning. pic.twitter.com/YtBBqIK6z5 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 14, 2023

13:00 Ισραήλ και Αίγυπτος συμφώνησαν να ανοίξει για λίγο η διάβαση της Ράφα

Το Ισραήλ και η Αίγυπτος έδωσαν «το πράσινο φως» για να επιτραπεί στους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας μέσω του μεθοριακού περάσματος της Ράφα, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι δύο χώρες, που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, συμφώνησαν να παραμείνει ανοιχτή αυτή η μοναδική μεθοριακή διάβαση μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας από τις 12.00 σήμερα μέχρι τις 17.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε ο αξιωματούχος που συνοδεύει τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην περιοδεία του σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Προσπαθούμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτό (το πέρασμα), για να ανοίξει από τις 12 έως τις 5 σήμερα. Η Αίγυπτος, το Ισραήλ και το Κατάρ συνεργάζονται μαζί μας σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

Ο αξιωματούχος είπε ότι η Ουάσινγκτον ήρθε σε επαφής με Αμερικανοπαλαιστίνιους που βρίσκονται στη Γάζα και κάποιοι εξέφρασαν την επιθυμία να φύγουν μέσω της Ράφα. Διευκρίνισε όμως ότι δεν είναι σαφές αν η διάβαση είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή και είναι επίσης άγνωστο αν η Χαμάς θα επιτρέψει στους ανθρώπους να φτάσουν μέχρι εκεί.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Aljazzera, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ δήλωσε ότι οποιαδήποτε χρήση του συνοριακού περάσματος της Ράφα, το οποίο συνδέει την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο, θα γίνεται σε συντονισμό με το Ισραήλ.

«Όσον αφορά τη Γάζα, τα περάσματα είναι κλειστά. Τα σύνορα είναι κλειστά και κάθε μετακίνηση ή διέλευση προς την Αίγυπτο θα γίνεται σε συνεννόηση και επαφή μαζί μας. Προς το παρόν, αυτό το θέμα δεν υφίσταται», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντιναύαρχος Daniel Hagari.

12:50 Ισραηλινός διοικητής: «Η Χαμάς μάς εξέπληξε»

Ο διοικητής της Μεραρχίας Γάζας των IDF, Avi Rosenfeld, δήλωσε ότι η επίθεση της Χαμάς στις συνοριακές κοινότητες του Ισραήλ ήταν μια έκπληξη και ότι η στρατιωτική ηγεσία «δεν το γνώριζε» και «αιφνιδιάστηκε από αυτό».

Πρόσθεσε ότι στο μέλλον «θα υπάρχει πολύς χρόνος για να ερευνήσουμε και να εξετάσουμε τι συνέβη».

12:40 Η ισραηλινή αστυνομία απείλησε με όπλα δημοσιογράφους του BBC

Οι δημοσιογράφοι του BBC που κάλυπταν τον πόλεμο στο Ισραήλ δέχθηκαν επίθεση και κρατήθηκαν υπό την απειλή όπλου από αστυνομικούς στην ισραηλινή πόλη Τελ Αβίβ.

Ο Muhannad Tutunji, ο Haitham Abudiab και τα υπόλοιπα μέλη της αραβικής ομάδας του BBC οδηγούσαν προς ένα ξενοδοχείο όταν η αστυνομία σταμάτησε το όχημά τους. Οι δημοσιογράφοι βγήκαν από το αυτοκίνητο, το οποίο φέρει την ένδειξη TV, ότι δηλαδή πρόκειται για όχημα μέσου ενημέρωσης και στη συνέχεια, οι αστυνομικοί -υπό την απειλή όπλων- τους κόλλησαν στον τοίχο και τους έκαναν έρευνα. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

12:25 Αυξάνονται οι νεκροί

Τουλάχιστον 2. 215 Παλαιστίνιοι – ανάμεσά τους 724 παιδιά και 458 γυναίκες, σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα. Άλλοι 8. 714 τραυματίστηκαν

Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν σκοτώσει 324 Παλαιστίνιους. Τουλάχιστον 1. 000 έχουν τραυματιστεί σε αυτό το διάστημα, προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση.

Εν τω μεταξύ, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει 54 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει άλλους 1. 100 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

12:10 Έχασε την επαφή με τη δημοσιογραφική του ομάδα στη Γάζα το Anadolu

Το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μετέδωσε ότι διεκόπη από το πρωί του Σαββάτου (14/10) η επικοινωνία του με την δημοσιογραφική ομάδα που βρισκόταν στη βόρεια Γάζα.

Όπως αναφέρει, το προηγούμενο διάστημα η επικοινωνία γινόταν μετά δυσκολίας λόγω του εντατικού βομβαρδισμού της περιοχής από το Ισραήλ και της καταστροφής των υποδομών ενέργειας και επικοινωνιών.

Από τις 7 Οκτωβρίου, εννέα δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, μετέδωσε το Anadolu.

12:00 Φράχτης στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα

Η Αίγυπτος έχει αποκλείσει το συνοριακό πέρασμα της Ράφα με τη Λωρίδα της Γάζας, υψώνοντας φράγμα, σύμφωνα με μια ομάδα δικαιωμάτων.

Ο αιγυπτιακός στρατός κατασκεύασε ένα τσιμεντένιο φράγμα στη δική του πλευρά του περάσματος και ανέπτυξε στρατιωτικές ενισχύσεις κατά μήκος των συνόρων, σύμφωνα με την οργάνωση Sinai for Human Rights.

Breaking news:

The Egyptian army closes the Rafah land crossing-borders’ gate from the Egyptian side by constructing high cement barriers.#Gaza pic.twitter.com/Hs94ymHtLD — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) October 14, 2023

Σύμφωνα με το Aljazzera, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ δήλωσε ότι οποιαδήποτε χρήση του συνοριακού περάσματος της Ράφα, το οποίο συνδέει την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο, θα γίνεται σε συντονισμό με το Ισραήλ.

«Όσον αφορά τη Γάζα, τα περάσματα είναι κλειστά. Τα σύνορα είναι κλειστά και κάθε μετακίνηση ή διέλευση προς την Αίγυπτο θα γίνεται σε συνεννόηση και επαφή μαζί μας. Προς το παρόν, αυτό το θέμα δεν υφίσταται«, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντιναύαρχος Daniel Hagari.

11:55 Συγκλονιστικό βίντεο – Στοιβάζουν τα πτώματα σε ψυγεία για παγωτά

Εικόνες απερίγραπτης φρίκης εκτυλίσσονται στη Λωρίδα της Γάζας μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Τα πτώματα Παλαιστινίων πλέον δεν χωρούν στα νεκροτομεία και τα νοσοκομεία, με τους αρμόδιους να επιστρατεύουν κάθε μέσο, ακόμη και τα φορτηγά ψυγεία για τα παγωτά.

في غزة لم تعد ثلاجات المستشفيات تتسع لجثامين الشهداء فتم وضعهم في ثلاجات الآيسكريم pic.twitter.com/xI9NGURKZE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 14, 2023

11:42 Σειρήνες ηχούν στο κέντρο του Ισραήλ

Σειρήνες ηχούν στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με ανάρτηση του ισραηλινού στρατού.

🚨Sirens sounding in central Israel🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023

11:40 «Ή θα πεθάνουμε ή θα ζήσουμε ελεύθεροι» – Συγκλονίζει γιατρός από τη Γάζα

Ο Σουλεϊμάν Τζαμίλ, Παλαιστίνιος γιατρός στη Γάζα & Διευθυντής σε μεγάλο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας μίλησε στο Mega για τη εμπόλεμη κατάσταση σημειώνοντα πως οι Ισραηλινοί δεν έχουν σταματήσει να χτυπούν και υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματισμένοι.

«Είμαστε αιχμάλωτοι μέσα στο Ισραήλ γιατί είμαστε σε κατοχή 72 χρόνια. Κάθε μέρα σκοτώνουν παιδιά, γυναίκες, άνδρες. Το 60% από αυτούς που έχουν σκοτωθεί είναι παιδιά και γυναίκες. Ακόμα και από τραυματισμένους. Δεν μπορεί κανένας να το πιστέψει. Δεν ξέρει ο ελεύθερος κόσμος πως αυτοί είναι άνθρωποι; Δεν είναι ζώα. Δεν είναι ανθρωπιά. Πού είναι η ανθρωπότητα που λέει ο κόσμος και ο δυτικός και ο ανατολικός; Κανένας δεν μας βοηθάει. Όλοι φοβούνται την Αμερική»,είπε χαρακτηριστικά. Δείτε εδώ περισσότερα.

11:30 Διακόπτει η Σαουδική Αραβία τις συνομιλίες με το Ισραήλ

Η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να διακόψει τις συνομιλίες για μια ενδεχόμενη εξομάλυνση των σχέσεών της με το Ισραήλ, καθώς μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή Χαμάς, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στη σαουδαραβική κυβέρνηση.

Το βασίλειο «αποφάσισε να διακόψει τις συνομιλίες για μια ενδεχόμενη εξομάλυνση με το Ισραήλ και ενημέρωσε γι’ αυτό τους αμερικανούς αξιωματούχους», δήλωσε η πηγή, ενώ ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ριάντ, στο πλαίσιο περιφερειακής περιοδείας.

11:20 Το προσωπικό νοσοκομείου της Γάζας αρνείται την εντολή για εκκένωση

Το προσωπικό του νοσοκομείου της Γάζας, δεν θα συμμορφωθεί με την εντολή του ισραηλινού στρατού για εκκένωση, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου.

«Την Παρασκευή έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον ισραηλινό στρατό που μας ζητούσε να εκκενώσουμε το νοσοκομείο», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ο Ahmed Muhanna του νοσοκομείου al-Awda στην Jabalia. «Αυτό δεν είναι δυνατόν», πρόσθεσε. «Κάποιοι ασθενείς απομακρύνθηκαν, αλλά κάποιοι άλλοι ασθενείς δεν μπορούν να μεταφερθούν λόγω της σοβαρής κατάστασής τους». Διαβάστε περισσότερα εδώ.

11:05 Δεκάδες Ταϊλανδοί εργάτες θύματα των επιθέσεων στα σύνορα

Με 21 νεκρούς και 16 ακόμη που εικάζεται ότι απήχθησαν, η Ταϊλάνδη κατέχει τη δεύτερη θέση, ακολουθώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των ξένων χωρών, με τα περισσότερα θύματα – παράπλευρες απώλειες από τις επιθέσεις της Χαμάς στα εδάφη του Ισραήλ.

Αυτό συμβαίνει επειδή χιλιάδες Ταϊλανδοί μετανάστες εργάζονται στον αγροτικό τομέα του Ισραήλ, με περίπου 30.000 από αυτούς σε φάρμες και κιμπούτς, και 5.000 εξ αυτών γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

10:57 Μπορέλ: Η διαταγή για εκκένωση της Γάζας είναι «εντελώς αδύνατο να εφαρμοστεί»

Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε πως ο κόσμος απέτυχε στις προσπάθειές του να υπάρξει μια λύση δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους.

«Ο κόσμος απέτυχε οικτρά», δήλωσε ο Μπορέλ σήμερα στο Πεκίνο, επισημαίνοντας ότι εδώ και 30 χρόνια δεν υπήρξε καμιά επιτυχία όσον αφορά τη λύση των δύο κρατών.

Ο ίδιος παραδέχθηκε επίσης πως ενώ η λύση των δύο χωριστών κρατών είναι ένας επιθυμητός στόχος για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους στο μελλον, δεν θα διευθετήσει την τρέχουσα σύγκρουση που ξέσπασε το περασμένο σαββατοκύριακο.

Ο Μπορέλ έκανε δηλώσεις στο Πεκίνο με τον κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι αναφορικά με ζητήματα διεθνούς ασφαλείας.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε μάρτυρες μιας σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Ο ίδιος επανέλαβε την υποστήριξή του στη στάση του ΟΗΕ και πήρε αποστάσεις από τη διαταγή του ισραηλινού στρατού για μαζική εκκένωση της βόρειας Γάζας.

Τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, είναι «απλώς αδύνατο, δεν μπορείς να μετακινήσεις έναν τέτοιο όγκο ανθρώπων», δήλωσε ο Μπορέλ.

Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τόνισε, προσθέτοντας πως όμως αυτό το δικαίωμα πρέπει να ασκείται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

«Η θέση είναι ξεκάθαρη», δήλωσε ο Μπορέλ. «Υπεραπιζόμαστε βεβαίως το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί». «Όμως, όπως κάθε δικαίωμα, υπάρχει ένα όριο. Και αυτό το όριο είναι το διεθνές δίκαιο».

10:50 Ρουκέτες από τη Γάζα έπληξαν τη Σντερότ

Οι ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν νωρίτερα από τη Γάζα, έπληξαν ένα εκπαιδευτικό κέντρο στη νότια συνοριακή πόλη Σντερότ, καθώς και την οροφή μιας γιεσίβα Hesder στην πόλη. Άλλες δύο ρουκέτες προσγειώθηκαν στις σιδηροδρομικές γραμμές της πόλης και σε ένα ανοιχτό πεδίο, χωρίς να υπάρχουν θύματα από τα χτυπήματα, σύμφωνα με το Al Jazzera.

10:30 Μετακινούνται προς τον νότο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως διαπίστωσαν «σημαντική κίνηση» παλαιστινίων αμάχων προς νότο, μία ημέρα αφού διέταξαν τους κατοίκους της Γάζας να φύγουν, καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει υποσχεθεί περαιτέρω αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς την περασμένη εβδομάδα.

Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκτιμάται ότι έχουν κατευθυνθεί προς νότο από τις βόρειες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας μετά την ισραηλινή διαταγή, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία λένε πως περισσότεροι από 400.000 Παλαιστίνιοι είχαν εκτοπιστεί εξαιτίας των εχθροπραξιών πριν δοθεί η διαταγή.

Ωστόσο πολλοί άλλοι λένε ότι θα παραμείνουν. «Ο θάνατος είναι καλύτερος από το να φύγουμε», λέει ο 20χρονος Μοχάμαντ έξω από ένα κτίριο που καταστράφηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στο κέντρο της Γάζας. Τα τζαμιά μεταδίδουν το μήνυμα «Κρατήστε τα σπίτια σας. Κρατήστε τη γη σας». Διαβάστε περισσότερα εδώ.

10:10 Συναγερμός για ρουκέτες σε κοινότητες κοντά στα σύνορα με τη Γάζα μετά από 10ωρη ανάπαυλα

Σειρήνες για εκτόξευση ρουκετών ηχούν σε πολλές πόλεις του Ισραήλ στα σύνορα με τη Γάζα.

Η αναζωπύρωση των πυρών από τη Λωρίδα έρχεται μετά από μια ανάπαυλα περίπου 10 ωρών.

Τηλεοπτικά συνεργεία καταγράφουν τις αναχαιτίσεις από τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

09:55 Ανοίγει ανθρωπιστικούς διαδρόμους στη Γάζα το Ισραήλ

Στη διάνοιξη δυο ανθρωπιστικών διαδρόμων για την εκκένωση της Γάζας, προχωρά ο ισραηλινός στρατός. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού θα ανοίξουν δυο ανθρωπιστικοί διάδρομοι στις 10 τοπική ώρα και θα κλείσουν στις 4 το απόγευμα, ώστε να πραγματοποιηθεί περαιτέρω εκκένωση.

09:50 Drones του ισραηλινού στρατού σκότωσαν ενόπλους στα σύνορα με τον Λίβανο

Με ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως εξουδετέρωσε με drones ομάδα ενόπλων, οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν στο Ισραήλ από το Λίβανο.

«Στρατιώτες του ισραηλινού στρατού αναγνώρισαν πριν από μερικές ώρες μια ομάδα τρομοκρατών που επιχειρούσε να διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος από το Λίβανο. Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στοχοθέτησε αυτή την ομάδα και σκότωσε τρομοκράτες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Να σημειωθεί πως νωρίτερα, ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, είχε δηλώσει πως η οργάνωση είναι έτοιμη για ένοπλη σύγκρουση με το Ισραήλ, όταν ωστόσο κρίνει η ίδια πως θα χρειαστεί κάτι τέτοιο.

Δείτε βίντεο

IDF publishes footage showing the drone strike against the terrorist cell that attempted to infiltrate into Israel from Lebanon this morning. pic.twitter.com/YtBBqIK6z5 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 14, 2023

09:40 Σκοτώθηκε από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, αξιωματούχος της Χαμάς

Ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς σκοτώθηκε στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ανακοίνωσε σήμερα στρατιωτικός εκπρόσωπος.

«Στη διάρκεια επιχείρησης της Πολεμικής Αεροπορίας που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες 24 ώρες, επλήγησαν βάσεις διοίκησης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς. Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης σκοτώθηκε ο Μουράντ Αμπού Μουράντ, επικεφαλής των αεροπορικών επιχειρήσεων (της Χαμάς) στην πόλη της Γάζας, υπεύθυνος για ένα μεγάλο μέρος της φονικής επίθεσης που εξαπολύθηκε το Σάββατο εναντίον του Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος.

מטוסי קרב של חיל-האוויר תקפו במקביל בגל תקיפות נרחב עשרות מטרות צבאיות ופעילי נחבה של ארגון הטרור חמאס, שהיו בשטחי היערכות ברחבי רצועת עזה הלילה. כוחות הנח’בה היו הכוחות העיקריים שחדרו ליישובי העוטף ביום שבת האחרון pic.twitter.com/Xs6DNqZikg — Israeli Air Force (@IAFsite) October 14, 2023

09:33 Οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 27χρονο Παλαιστίνιο στην Δυτική Όχθη

Οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 27χρονο Παλαιστίνιο στην Ιεριχώ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας το πρωί του Σαββάτου. Το υπουργείο ανέφερε ότι ο άνδρας έφτασε σε νοσοκομείο της Ιεριχώ με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι.

Τουλάχιστον 14 Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη σκοτώθηκαν την Παρασκευή.

Το πρωί του Σαββάτου, οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν επιδρομές σε διάφορες πόλεις της Δυτικής Όχθης.

09:20 Αναφορές ότι συνελήφθησαν αξιωματούχοι της Χαμάς

Οι IDF συνέλαβαν δύο ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο σεΐχης Adnan Asfour και ο Ahmed Awad συνελήφθησαν στη Ναμπλούς, σύμφωνα με τις αναφορές.

09:10 «Η εισβολή στη Γάζα αποτελεί ρίσκο για το Ισραήλ»

Ο πρώην αρχηγός της Μοσάντ συνιστά προσοχή για την εισβολή που προετοιμάζει το Ισραήλ στη Χαμάς. Ο Εφραίμ Χαλέβι, πρώην στέλεχος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, κάνει μία έκκληση προς την κυβέρνηση και τους στρατιωτικούς ηγέτες, να μην βιαστούν να κάνουν χερσαία επίθεση στην Χαμάς. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

08:50 Τα διλήμματα των ΗΠΑ για τον πόλεμο στη Γάζα

Η σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ είναι ιδιαίτερα ισχυρή και έχει μεγάλο βάθος. Βεβαίως, δεν ήταν πάντα ανέφελη. Συχνά οι ΗΠΑ προσπάθησαν να πάρουν κάποιες αποστάσεις, ενώ από τη μεριά του το Ισραήλ άσκησε συχνά πίεση ώστε οι ΗΠΑ να συμπαραταχθούν περισσότερο μαζί του.

Η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και ο πόλεμος που κήρυξε η ισραηλινή κυβέρνηση στη Γάζα, διαμόρφωσε μια νέα κατάσταση. Οι ΗΠΑ δεν μπορούσαν παρά να συστρατευτούν, ενώ η διαμόρφωση κυβέρνησης εθνικής ενότητας στο Ισραήλ ήρε και τις επιφυλάξεις ως προς την Ισραηλινή κυβέρνηση. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ακόμη και τώρα υπάρχει μια ταύτιση ανάμεσα στην Ισραηλινή πολιτική και αυτή των ΗΠΑ. Διαβάστε περισσότερα στην ανάλυση του Παναγιώτη Σωτήρη.

08:40 «Ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» ζητά η Ρωσία

Η Ρωσία, κατηγορώντας τις ΗΠΑ πως είναι υπεύθυνες για την κατάσταση στη Γάζα, κάλεσε χθες Παρασκευή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβει δράση, βάζοντας στο τραπέζι σχέδιο απόφασης που ζητεί «ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός».

Το κείμενο καλεί να υπάρξει «άμεση, διαρκής και πλήρως σεβαστή ανθρωπιστική κατάπαυσης του πυρός».

Ακόμη, «καταδικάζει τη βία και τις εχθροπραξίες εναντίον αμάχων και όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες». Όμως δεν κατονομάζει τη Χαμάς. Ο ρώσος πρεσβευτής, καταφέρθηκε εναντίον δυτικών χωρών, ιδίως των ΗΠΑ, που κατ’ αυτόν «φέρουν μεγάλο μέρος της ευθύνης για τον άμεσα επαπειλούμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή», καθώς και προσωπικά εναντίον της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: διότι όπως είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «είπε πως η ΕΕ στέκει στο πλάι του Ισραήλ» αλλά «κλείνει τα μάτια μπροστά στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε πολιτικές υποδομές στη Λωρίδα της Γάζας».

08:20 Ισραηλινές χερσαίες επιδρομές αναφέρθηκαν στη βόρεια Γάζα και τη Δυτική Όχθη νωρίς το Σάββατο

Ισραηλινές χερσαίες επιδρομές αναφέρθηκαν στη βόρεια Γάζα και τη Δυτική Όχθη νωρίς το Σάββατο. Βρίσκονται σε εξέλιξη αναγκαστικές εκκενώσεις χιλιάδων ανθρώπων στη βόρεια Γάζα, κάτι που χαρακτηρίζεται από παρατηρητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως «έγκλημα πολέμου«. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καλεί το Ισραήλ να επανεξετάσει την εντολή εκκένωσης της βόρειας Γάζας, λέγοντας ότι η κατάσταση πλησιάζει «σε μια στιγμή ολέθριας κλιμάκωσης«.

07:29 IDF: Περισσότεροι από 120 πολίτες κρατούνται αιχμάλωτοι

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) λέει ότι έχει επιβεβαιώσει πως περισσότεροι από 120 άμαχοι κρατούνται αιχμάλωτοι στη Γάζα από τη Χαμάς.

06:42 Jerusalem Post: Ο ισραηλινός στρατός βρήκε πτώματα αγνοουμένων

Δυνάμεις του ισραηλινού στρατού βρήκαν πτώματα αγνοούμενων πολιτών της χώρας κατά τη διάρκεια της προώθησής τους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της Jerusalem Post.

Η εφημερίδα ανέφερε πως τα πτώματα βρέθηκαν χθες τη νύχτα, καθώς η 7η ταξιαρχία προέλαυνε προς τα σύνορα.

Ο αριθμός των πτωμάτων δεν διευκρινίζεται. Η ταξιαρχία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περικύκλωσε περιοχή, βρήκε τα πτώματα και τα μετέφερε στην ισραηλινή επικράτεια.

05:58 Μπορέλ στο Πεκίνο: Μοναδική λύση η ύπαρξη δύο κρατών

Ο επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, στο Πεκίνο: «Συζητήσαμε με την Κίνα ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μοναδική που μπορεί να εφαρμοστεί».

05:27 Συζητήσεις της Κίνας με τον Αραβικό Σύνδεσμο για το Παλαιστινιακό

Ο Ειδικός Απεσταλμένος του Πεκίνου για τη Μέση Ανατολή, Zhai Jun, συναντήθηκε χθες Παρασκευή με εκπροσώπους του Αραβικού Συνδέσμου στην Κίνα για μια έκτακτη συνεδρίαση με θέμα την κρίση στο Ισραήλ και τη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα Σάββατο.

Ο Zhai Jun ανέφερε κατά τη συνάντηση ότι η κυβέρνησή του υποστηρίζει τον ισχυρό Αραβικό Σύνδεσμο των 22 μελών προκειμένου να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο «παλαιστινιακό ζήτημα» και πως θα συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό.

«Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει σοβαρά να ενισχύσει τις προσπάθειές της για επείγουσα επιστροφή στη σωστή βάση της λύσης των δύο κρατών προκειμένου να επιτευχθεί η ειρηνική συνύπαρξη της Παλαιστίνης και του Ισραήλ», είπε ο κινέζος διπλωμάτης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

05:07 Στόχους της Χεζμπολάχ έπληξε ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη νύχτα σήμερα Σάββατο ότι έπληξε στόχο της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο ως απάντηση στη «διείσδυση άγνωστων εναέριων αντικειμένων στο Ισραήλ» και πυρών εναντίον ισραηλινού drone.

Ο στρατός αναχαίτισε τ’ αντικείμενα και τα πυρά κατά του μη επανδρωμένου αεροσκάφους του, αναφέρει η ανακοίνωση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

04:29 ΟΗΕ: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Γάζα έφυγαν νότια

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Γάζα πιστεύεται ότι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και μετακινήθηκαν νότια, μετά την προειδοποίηση εκκένωσης από το Ισραήλ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων OCHA του ΟΗΕ.

Πριν την προειδοποίηση, περισσότεροι από 400.000 Παλαιστίνιοι είχαν ήδη εκτοπιστεί εσωτερικά, αναφέρουν τα Ηνωμένα Εθνη.

Ο ισραηλινός στρατός απαίτησε περίπου 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι στη βόρεια Γάζα ν’ απομακρυνθούν προς τα νότια προτού εξαπολύσει χερσαία εισβολή.

Η Χαμάς προέτρεψε τους ανθρώπους να παραμείνουν στη θέση τους και να αψηφήσουν την ισραηλινή στρατιωτική εντολή για εκκένωση των σπιτιών τους.

04:05 NBC: Εγγραφα της Χαμάς αποκαλύπτουν στόχευση σχολείων

Εγγραφα της Χαμάς αποκαλύπτουν ότι τα μέλη της σκόπιμα στόχευσαν δημοτικά σχολεία και κέντρο νεολαίας κατά την επίθεσή τους στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του δικτύου NBC.

Τα έγγραφα που έφτασαν στο NBC News δείχνουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, ότι η Χαμάς κατάρτισε λεπτομερή σχέδια για να στοχεύσει δημοτικά σχολεία και ένα κέντρο νεολαίας στο ισραηλινό κιμπούτς Κφαρ Αζά, προκειμένου να «σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», να συλλάβει ομήρους και να τους μεταφέρει γρήγορα στη Λωρίδα της Γάζας.

Βρέθηκαν στα πτώματα των μελών της Χαμάς από τους πρώτους ισραηλινούς διασώστες που έφτασαν στην περιοχή και κοινοποιήθηκαν στο NBC News.

NBC NEWS EXCLUSIVE: ‘Top secret’ Hamas documents show that terrorists intentionally targeted elementary schools and a youth center. Story and reporting from @annaschecter https://t.co/6lC7nPRtuu — Tom Winter (@Tom_Winter) October 13, 2023

03:05 WSJ: Συζητήσεις για να ανοίξει διάδρομος διαφυγής από την Αίγυπτο

Δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει πως ΗΠΑ και Αίγυπτος είναι κοντά σε συμφωνία για να ανοίξει διάδρομος διαφυγής των ξένων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας μέσω της Αιγύπτου.

Το τελεσίγραφο των Ισραηλινών για την εκκένωση της Γάζας έχει λήξει από τις 8 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας), ωστόσο δεν ήταν δυνατή η απομάκρυνση σε 24 ώρες τόσο μεγάλου όγκου πληθυσμού.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα Κάιρο και Ουάσιγκτον είναι κοντά στο να συμφωνήσουν για την ασφαλή έξοδο των προσφύγων μέσω της Αιγύπτου.

BREAKING: The Wall Street Journal reports Egypt and the US are nearing a deal to allow foreigners to leave Gaza through Egypt — The Spectator Index (@spectatorindex) October 13, 2023

02:56 Γκουτέρες: Ο θάνατος εικονολήπτη του Reuters αντανακλά τον κίνδυνο εξάπλωσης του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς

Ο θάνατος εικονολήπτη του Reuters Ισάμ Αμπντάλα στον νότιο Λίβανο, όπου κάλυπτε τις εξελίξεις, πιστοποιεί τον τεράστιο κίνδυνο ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς να «εξαπλωθεί» στο λιβανέζικο έδαφος, προειδοποίησε χθες Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Εκτός από τον εικονολήπτη που έχασε τη ζωή του, άλλα έξι μέλη των δημοσιογραφικών ομάδων που είχαν στείλει στην περιοχή αυτή το Ρόιτερς, το Γαλλικό Πρακτορείο και το Αλ Τζαζίρα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν τα τρία ΜΜΕ. Οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν κοντά στο χωριό Άλμα ες Σαμπ όταν χτυπήθηκαν εξαιτίας διασυνοριακών βομβαρδισμών, είπε τραυματίας δημοσιογράφος του AFP.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί ακολούθησαν προσπάθεια διείσδυσης Παλαιστίνιων από τη λιβανέζικη πλευρά.

02:44 Στους 16 οι νεκροί Παλαιστίνιοι στη Δυτική όχθη

Ο απολογισμός των νεκρών στη Δυτική Όχθη αυξήθηκε στους δεκαέξι Παλαιστίνιους χθες Παρασκευή, με το σύνολο των θανάτων να φθάνει τους τουλάχιστον 51 από την 7η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα.

02:35 Έλληνας καθηγητής στη Βηρυτό: Αυτός ο πόλεμος θα αλλάξει τη Μέση Ανατολή και τη Δύση

Την ώρα που όλος ο πλανήτης έχει στραμμένα τα μάτια του στη Γάζα όπου το Ισραήλ απειλεί με χερσαία επέμβαση με τον πόλεμο να μαίνεται, ο καθηγητής Νικόλας Κοσματόπουλος μιλά στο in από τη Βηρυτό, πρωτεύουσα του γειτονικού Λιβάνου, μεταφέροντας το κλίμα από την πάντα «θερμή» Μέση Ανατολή.

Ολόκληρη η κοινωνία του Λιβάνου είναι συγκλονισμένη από όσα συμβαίνουν στη Γάζα, σημειώνει ο Κοσματόπουλος, επίκουρος καθηγητής στα Τμήματα Πολιτικών Σπουδών και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, ενώ οι φοιτητές του μιλούν για «γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ» και για «υποκρισία της Δύσης».

«Δεν θα είναι η Δύση η ίδια μετά τα γεγονότα αυτά. Σίγουρα δεν θα είναι ίδια η Μέση Ανατολή, αλλά ούτε και η Δύση. Αλλάζουν και οι δύο».

02:29 Τρεις ρουκέτες έπληξαν τη Σντερότ

Σύμφωνα με τη haaretz, τρεις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας έπληξαν την πόλη Σντερότ, στο νότιο Ισραήλ.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ενώ ένα σπίτι έπιασε φωτιά.

02:20 Η Χαμάς δίνει βίντεο με μαχητές της να φροντίζουν παιδιά στη Γάζα

Ένα βίντεο, το οποίο απεικονίζει μέλη της Χαμάς να φροντίζουν μωρά Ισραηλινών δημοσιεύτηκε στα social media από λογαριασμούς μελών της.

Στο βίντεο αναφέρεται ότι πρόκειται για μωρά, τα οποία πήραν οι μαχητές της Χαμάς, κατά τη διάρκεια της επίσης του Σαββάτου και τις αναφορές ότι «τα είχαν αποκεφαλίσει».

Με το βίντεο αυτό η Χαμάς προσπαθεί να ανασκευάσει την κατακραυγή για τις αναφορές σε διεθνή ΜΜΕ για σκοτωμένα βρέφη κατά τη διάρκεια της επίθεση που σόκαρε τον πλανήτη.

Hamas releases footage of its members carrying babies during the terrorist attack in southern Israel on October 7. pic.twitter.com/otmmqiy3ap — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 13, 2023

02:12 Ισραηλινές δυνάμεις: Αναχαιτίσαμε «άγνωστους στόχους» πάνω από τη Χάιφα και έναν στο νότιο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι αναχαίτισε «δύο άγνωστους στόχους» πάνω από τη Χάιφα και ένα «αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο» κοντά στην πόλη Shfaram στο νότιο Ισραήλ.

02:00 Ψάχνει Ισραηλινούς αγνοούμενους στη Γάζα ο στρατός

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, όπως ανακοίνωσε απόψε ο στρατός, πριν από την αναμενόμενη χερσαία επιχείρηση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις ανέφεραν, σύμφωνα με τους Times of Israel ότι δυνάμεις πεζικού και άρματα μάχης εισήλθαν σήμερα στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας σε «τοπικές επιδρομές» προκειμένου να «εκκαθαρίσουν» την περιοχή από πιθανούς τρομοκράτες και να εντοπίσουν αγνοούμενους Ισραηλινούς.

Ο εκπρόσωπος του IDF, υποναύαρχος Daniel Hagari, είπε ότι έκαναν έρευνες και «εντόπισαν ευρήματα που μπορεί να βοηθήσουν στην προσπάθεια εντοπισμού των αγνοουμένων».

«Θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να βρούμε κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να βοηθήσει για τους αγνοούμενους και τους ομήρους».

🔻 The past 24hrs: The IDF conducted raids in Gazan territory to eliminate the threat of terrorist cells and infrastructure. Soldiers collected evidence that will aid in📍locating hostages. The IAF continued striking Hamas terrorist targets and anti-tank missile launchers in… pic.twitter.com/QEr9KCM7R7 — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

01:28 Η Αλ Κάιντα καλεί να γίνουν επιθέσεις στο Ισραήλ και στους υποστηρικτές του παγκοσμίως

Η τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα κάλεσε τους υποστηρικτές της σε όλο τον κόσμο να διαπράξουν επιθέσεις εναντίον εβραίων, του Ισραήλ και των υποστηρικτών τους.

«Είθε ο τζιχάντ εναντίον των εβραίων και των συμμάχων τους να επεκταθεί σε όλη τη γη, τη θάλασσα και τον ουρανό» ανέφερε χθες Παρασκευή μέσω των συνηθισμένων διαύλων προπαγάνδας της.

Οι «γιοι του ισλάμ» πρέπει να επιτεθούν στους «σιωνιστές» στους δρόμους του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν

Κάλεσε τους συμπαθούντες της και άλλους πιστούς να ενωθούν με αυτόν που αποκάλεσε αγώνα της.

01:09 Σχέδιο πέντε σημείων κατέθεσε η Ρωσία στον ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός στο Ισραήλ

Ένα προσχέδιο με πέντε προτάσεις κατέθεσε προς ψήφιση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η Ρωσία με το οποίο ζητά την ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στο Ισραήλ, μετά την επίθεση του περασμένου Σαββάτου στη Χαμάς και ενώ θέμα ωρών θεωρείται η χερσαία επιδρομή του Ισραήλ στη Γάζα.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ η Ρωσία ζητά άμεση, διαρκή και πλήρως σεβαστή από όλα τα μέρα ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, την ασφαλή απελευθέρωση όλων των ομήρων, τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και την ασφαλή εκκένωση των πολιτών που έχουν ανάγκη.

Τα μέλη μπορούν τώρα να προβάλλουν αντιρρήσεις και να διαπραγματευτούν, αλλά δεν είναι σαφές αν το σχέδιο θα τεθεί σε επίσημη ψηφοφορία.

Τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας χρειάζονται τουλάχιστον εννέα ψήφους από τα μέλη του Συμβουλίου και όχι βέτο από τα πέντε μόνιμα μέλη, τα οποία είναι οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ρωσία και η Κίνα.

Οι ΗΠΑ παραδοσιακά προστατεύουν το σύμμαχό τους Ισραήλ από κάθε κριτική, ασκώντας δεκάδες φορές βέτο.

00:50 Ποιοι παράγοντες θα κρίνουν την έκβαση του πολέμου

Θα μετατραπεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε μια περιφερειακή κρίση μεγατόνων ή θα περιοριστεί στην χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ, που είτε θα ισοπεδώσει τη Γάζα στη λογική των ασύμμετρων αντιμέτρων, είτε θα ανακαταλάβει τον έλεγχο τμήματος της Λωρίδας σε ένα χτύπημα μέσα στα όρια της αναλογικότητας;

Με δεδομένο ότι νωρίτερα σήμερα στις 20.00 έληξε το τελεσίγραφο του Ισραήλ στους αμάχους για να εγκαταλείψουν τη Γάζα και ξεκίνησαν οι επιδρομές κατά μήκος των συνόρων για την ανεύρεση ομήρων. το περιοδικό Foreign Policy εξετάζει τους τρεις λόγους, που θα κρίνουν την έκβαση αυτού του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

00:31 Συγκινεί πατέρας που έχασε τον γιο του στην επίθεση της Χαμάς – «Ρίξτε τις βόμβες στη θάλασσα»

Ένας πατέρας που έχασε τον γιο του στην επίθεση της Χαμάς παρακαλεί τους Ισραηλινούς πιλότους «να ρίξουν τις βόμβες στη θάλασσα» όχι στους κατοίκους της Γάζας

Ο Γιάακοβ Γκόντο στέκεται μπροστά στο φέρετρο του γιου του, που σκοτώθηκε πριν από μία εβδομάδα από τη Χαμάς, μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του. Φοράει ένα μπλουζάκι με ένα γνωστό σύνθημα, στα αραβικά και τα εβραϊκά, υπέρ της ειρήνης.

«Στο μπλουζάκι μου γράφει: Ας κοιτάξουμε την κατοχή στα μάτια. Είμαι ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μάχομαι την κατοχή» (σ.σ. του Ισραήλ επί των παλαιστινιακών εδαφών), εξηγεί ο 72χρονος συνταξιούχος κτηνίατρος ο οποίος δραστηριοποιείται κάνοντας φιλανθρωπικό έργο για Παλαιστίνιους ασθενείς. «Και δεν θα σταματήσω. Θα συνεχίσω. Και θα στηρίζω τους Παλαιστίνιους», επιμένει, τη στιγμή που ενταφιάζεται ο γιος του στο κιμπούτς Ναάν, στα νότια του Τελ Αβίβ.

00:15 Sky News: «Άκρως απόρρητα» έγγραφα δείχνουν ότι η Χαμάς ίσως σχεδίαζε την επίθεση στο Ισραήλ ένα χρόνο πριν

Οι μαχητές της Χαμάς ενδέχεται να είχαν σχεδιάσει την επίθεση στο Ισραήλ περισσότερο από ένα χρόνο πριν, όπως δείχνουν έγγραφα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Sky News.

Οκτώ σελίδες, με την ένδειξη «άκρως απόρρητο», λέγεται ότι βρέθηκαν σε πτώματα μαχητών στη ζώνη μάχης.

Το εξώφυλλο της δέσμης εγγράφων φέρει την ημερομηνία «Οκτώβριος 2022». Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα σχέδια ήταν ήδη καλά εδραιωμένα τουλάχιστον 12 μήνες πριν από τις επιθέσεις.

00:08 Fake news για τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς από το YouTube – Παρέμβαση της Κομισιόν

Ήρθε η σειρά της Alphabet -μητρικής της Google και του YouTube– να δεχτεί την επιστολή του Ευρωπαίου Επίτροπου με την οποία προτρέπει τον τεχνολογικό κολοσσό να είναι «σε εγρήγορση» για την απομάκρυνση της παραπληροφόρησης στις πλατφόρμες της εταιρείας του κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς.

Ο Τιερί Μπρετόν προειδοποίησε τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Σούνταρ Πιτσάι να τηρήσει τους τεχνολογικούς κανόνες της ΕΕ μετά τα περιστατικά παραπληροφόρησης στο YouTube που παρατηρήθηκαν μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ.

Οσα έγιναν την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου

23:56 Μετά τη Γαλλία και η Γερμανία απαγορεύει φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας απαγόρευσε τις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης στη χώρα.

Πολλές προγραμματισμένες διαδηλώσεις έχουν ήδη απαγορευτεί σε γερμανικές πόλεις, λόγω ανησυχιών για θέματα ασφάλειας, πιθανών αντισημιτικών συνθημάτων ή εξύμνησης της βίας. Σε κάποιες περιπτώσεις παρενέβη η αστυνομία, επειδή εκλάπησαν ή πυρπολήθηκαν ισραηλινές σημαίες.

Στο Βερολίνο απαγορεύθηκε σήμερα διαδήλωση η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί απόψε στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, ενώ οι αρχές ενήργησαν σε πολλές περιπτώσεις για να διαλύσουν μικρότερες συγκεντρώσεις. Στην περιοχή Νοϊκέλν, όπου ζουν πολλοί μουσουλμάνοι και τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις υποστηρικτών της Χαμάς, συνελήφθησαν τρία άτομα σε συγκέντρωση περίπου 150 ανθρώπων.

Παράλληλα, φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις ακυρώθηκαν σήμερα στο Μόναχο, στην Κολωνία, στο Μανχάιμ και στο Φράιμπουργκ.

23:43 Παράταση στην προθεσμία εκκένωσης του νοσοκομείου Al-Awda στη Γάζα

Το Ισραήλ παράτεινε την προθεσμία για την εκκένωση του νοσοκομείου Al-Awda στη Λωρίδα της Γάζας έως τις 6 το πρωί, αφού προηγουμένως είχε δώσει μόλις δύο ώρες για να μετακινήσει τους ασθενείς του.

23:38 Μπάιντεν: Όσο περισσότερα μαθαίνουμε για την επίθεση, τόσο πιο τρομακτική γίνεται

«Όσο περισσότερα μαθαίνουμε για την επίθεση, τόσο πιο τρομακτική γίνεται» είπε ο Αμαερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, μιλώντας για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

«Με 1.000 αθώες ζωές να έχουν χαθεί, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 27 Αμερικανών, αυτοί οι τύποι… είναι σκέτο κακό. Είπα από την αρχή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ» τόνισε, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι μίλησε νωρίτερα με τις οικογένειες των Αμερικανών που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα και ότι «περνούν ώρες αγωνίας» μη γνωρίζοντας την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων.

23:30 Σαουδική Αραβία κατά Ισραήλ: Να αποτραπεί η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα

Τη διεθνή κοινότητα να κινηθεί γρήγορα για να σταματήσει κάθε στρατιωτική κλιμάκωση εναντίον αμάχων και να αποτραπεί μια ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα κάλεσε η Σαουδική Αραβία, καταφερόμενη κατά του Ισραήλ που είναι έτοιμο να εισβάλει στην Παλαιστίνη δίνοντας εντολή εκκένωσης όλων των αμάχων από τη βόρεια Γάζα.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να παρέχει την απαραίτητη βοήθεια και ιατρική περίθαλψη στον λαό της Γάζας, επειδή η στέρηση των βασικών ειδών ανάγκης για μια αξιοπρεπή ζωή παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά η δήλωση-κάλεσμα της Σαουδικής Αραβίας, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Βασιλείου.

Το Ριάντ προειδοποίησε επίσης ότι εάν δεν πραγματοποιηθεί αυτό, θα επιδεινωθεί η κρίση και τα δεινά που υφίστανται οι κάτοικοι της περιοχής.

23:19 Στους 1.900 οι νεκροί στη Γάζα

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, οι νεκροί στη Γάζα ανέρχονται σε 1.900 και από αυτούς οι 614 ήταν παιδιά και 370 γυναίκες. Άλλοι 7.696 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι 14 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα στη Δυτική Όχθη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στην περιοχή αυτή σε 49.

23:10 Το Ισραήλ επιβεβαιώνει τη διεξαγωγή χερσαίων επιδρομών στη Γάζα – Βρήκαμε πτώματα αγνοουμένων

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε χερσαίες επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας «για διάφορους λόγους».

Στη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, οι στρατιώτες του Ισραήλ εντόπισαν πτώματα αγνοούμενων Ισραηλινών και άλλα αντικείμενα που μπορεί να βοηθήσουν στην ανεύρεση των Ισραηλινών που απήχθησαν από τη Χαμάς στην επίθεση του περασμένου Σαββάτου

23:01 Χάμας: Ή θα ζήσουμε όρθιοι ή θα πεθάνουμε πολεμώντας

Η Χαμάς απέρριψε το ισραηλινό τελεσίγραφο σε 1,1 εκατ. ανθρώπους στη Γάζα να εγκαταλείψουν τη βόρεια περιοχή.

«Αρνούμαστε κατηγορηματικά να εκδιωχθούμε από τα σπίτια μας για άλλη μια φορά» ανέφερε σε δήλωσή του ο Izzat Al Risheq, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, σύμφωνα με το Al Jazeera.

«Θα αντισταθούμε στην επιχείρηση “εθνοκάθαρσης” του Ισραήλ στη Γάζα. Το Ισραήλ έχει δημοσιοποιήσει το σχέδιό του να διαπράξει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων. Αυτό που κάνουν οι Σιωνιστές είναι απάνθρωπο, είναι πρωτοφανές. Ή θα ζήσουμε όρθιοι ή θα πεθάνουμε πολεμώντας».

22:51 Times of Israel: Υπόμνημα στους διπλωμάτες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να μην ζητούν κατάπαυση του πυρός

Μετά το τελεσίγραφο του Ισραήλ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ φέρεται, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel, να έστειλε υπομνήματα προς τους αξιωματούχους του, προειδοποιώντας τους να μην χρησιμοποιούν τις φράσεις «αποκλιμάκωση/εκεχειρία», «τέλος στη βία/αιματοχυσία» και «αποκατάσταση της ηρεμίας».

Το υπόμνημα, σχολιάζει το δημοσίευμα, δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να καλέσουν το Ισραήλ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση στην αντεπίθεση της Χαμάς.

22:40 «Προσπερνούσαμε νεκρούς καθώς εγκαταλείπαμε το φεστιβάλ»

Έχουν ήδη αρχίσει να πέφτουν οι ρουκέτες της Χαμάς και όσοι έχουν μείνει στο μουσικό φεστιβάλ αρχίζουν να μαζεύουν άρον άρον τα πράγματά τους.

Παίρνουν τα αυτοκίνητά τους, όμως δημιουργείται συνωστισμός. Ένα αγροτικό όχημα με δεκάδες ανθρώπους τρέχει στα χωράφια για να απομακρύνει τον κόσμο όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Το αυτοκίνητο οδηγεί ο Σάι Γουέστιν, ο οποίος για πρώτη φορά έχει πάει σε μουσικό φεστιβάλ, ενώ μένει στο Ισραήλ τους τελευταίους έξι μήνες.

Στον δρόμο παραλίγο να τρακάρουν από έναν οδηγό που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα κάθετα στην ουρά που είχαν σχηματίσει τα αυτοκίνητα, προσπαθώντας να ξεφύγει από τους πυροβολισμούς με κάθε τρόπο.

22:29 «Καλύτερα να πεθάνουμε από το να φύγουμε» λένε οι κάτοικοι της Γάζας

Κάποιοι πολίτες στη Γάζα αρνούνται να φύγουν, αγνοώντας το τελεσίγραφο του Ισραήλ για εκκένωση πριν από τη χερσαία εισβολή.

«Καλύτερα να πεθάνω από το να φύγω. Γεννήθηκα εδώ και θα πεθάνω εδώ. Το να φύγω είναι ένα στίγμα» δήλωσε ο Μοχάμεντ, 20 ετών.

View this post on Instagram A post shared by The Independent (@the.independent)

22:24 Μίλησε με συγγενείς Αμερικανών ομήρων από τη Χαμάς ο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι θα κάνει «ό,τι περνάει από το χέρι του» για να απελευθερωθούν οι Αμερικανοί πολίτες που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, αποσπάσματα της οποίας δόθηκαν σήμερα το απόγευμα στη δημοσιότητα.

Ο Μπάιντεν συνομίλησε επίσης μέσω βιντεοκλήσης με τους συγγενείς των 14 Αμερικανών για τους οποίους δεν υπάρχει καμία πληροφορία εδώ και μία εβδομάδα, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον πιο τελευταίο απολογισμό, 27 Αμερικανοί σκοτώθηκαν και άλλοι κρατούνται όμηροι από την ισλαμιστική οργάνωση. Η Ουάσινγκτον δεν έχει διευκρινίσει πόσοι από τους 14 αγνοούμενους είναι στα χέρια της Χαμάς.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους φέρουμε στο σπίτι, αν μπορούμε να τους βρούμε» είπε ο Μπάιντεν σε αυτό το πολύ σύντομο απόσπασμα της συνέντευξης που μετέδωσε το CBS.

22:15 Γκουτέρες: Η εκκένωση της βόρειας Γάζας είναι αδύνατη

«Αδύνατη» χαρακτήρισε την εκκένωση της βόρειας Γάζας ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ζήτησε ακόμα ανθρωπιστική πρόσβαση στον θύλακα αλλά όχι κατάπαυση του πυρός.

«Η μετακίνηση πάνω από 1 εκατ. ανθρώπων μέσα από μια πυκνοκατοικημένη εμπόλεμη ζώνη σε ένα μέρος χωρίς φαγητό, νερό ή καταλύματα, όταν ολόκληρη η περιοχή βρίσκεται υπό πολιορκία, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και σε ορισμένες περιπτώσεις, απλώς δεν είναι δυνατή» είπε χαρακτηριστικά ο Γκουτέρες.

22:07 Ηχούν ξανά σειρήνες στο Τελ Αβίβ και το Ασντόντ

Σειρήνες ηχούν και πάλι στο Τελ Αβίβ και τα γύρω προάστια και στην Ασντόντ, στο νότιο Ισραήλ.

#WATCH | Israel: Latest visuals from Tel Aviv; siren sound goes off amid the Israel-Hamas conflict pic.twitter.com/fl4tQcciFJ — ANI (@ANI) October 13, 2023

«Εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί σηκώθηκαν από τα τραπέζια τους και τρέχουν στα καταφύγια» αναφέρουν σε ανάρτησή τους οι Ισραηλινές δυνάμεις.

RIGHT NOW: Hundreds of thousands of Israelis are running from their Shabbat dinner tables to bomb shelters as 🚨’s sound across central Israel. — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

21:55 Κάλεσμα Μπλίνκεν στο Ισραήλ να ελαχιστοποιήσει τις ανθρώπινες απώλειες

Ο Μπλίνκεν κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να ελαχιστοποιήσει τις ανθρώπινες απώλειες μεταξύ των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας όπου ο στρατός του άρχισε τις χερσαίες επιδρομές εν αναμονή πιθανής επίθεσης ως απάντηση στην πολύνεκρη επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Έχουμε πιέσει τους Ισραηλινούς να λάβουν όλες τις δυνατές προφυλάξεις για να αποφύγουν να βλάψουν τους άμαχους» δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου στη Ντόχα, μετά τις επαφές με τους αξιωματούχους του Κατάρ.

21:39 Νετανιάχου: Χτυπήσαμε σκληρά τη Χαμάς αλλά είναι μόνο η αρχή

«Όλοι γνωρίζουν ότι πολεμάμε για την πατρίδα και πολεμάμε σαν λιοντάρια. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την επίθεση της Χαμάς» είπε σε διάγγελμά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Χτυπάμε σκληρά τη Χαμάς, αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή» είπε.

«Θα καταστρέψουμε τη Χαμάς και θα νικήσουμε αλλά θα χρειαστεί χρόνος» τόνισε.

21:31 Διάγγελμα Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα τα επόμενα λεπτά σχετικά με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα.

21:23 Δεκάδες νεκροί από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε κομβόι αμάχων

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε φορτηγό στο οποίο επέβαιναν άνθρωποι που εκκένωναν τη Γάζα.

Το Anadolu κάνει λόγο για 70 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες.

🚨🚨 Health ministry in Gaza confirms: 40 people were killed, 150 injured by an Israeli airstrike that targeted Palestinians attempting to evacuate from Gaza, as ordered by the Israeli army. Israel had ordered 1.2 million Palestinians to leave their homes in Gaza and head south. pic.twitter.com/USa3uoDLGR — Nour Odeh 🇵🇸 #NojusticeNopeace (@nour_odeh) October 13, 2023

#BREAKING 70 killed, more than 200 injured in Israeli bombing of convoy of displaced people in Gaza: Interior Ministry pic.twitter.com/M95jmpbXV3 — Anadolu English (@anadoluagency) October 13, 2023

21:19 Προσγειώθηκε στην Αθήνα η πρώτη πτήση τσάρτερ για τον επαναπατρισμό Αμερικανών πολιτών από το Ισραήλ

Η πρώτη πτήση που οργάνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την απομάκρυνση Αμερικανών πολιτών από το Ισραήλ προσγειώθηκε απόψε στην Αθήνα.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι είπε νωρίτερα στους δημοσιογράφους ότι αυτή η πρώτη ειδικά ναυλωμένη πτήση βρισκόταν «καθ’ οδόν» για την Ευρώπη. Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει επίσης την πιθανότητα απομάκρυνσης των Αμερικανών πολιτών δια θαλάσσης.

Μια πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι προγραμματίζονται και άλλες τέτοιες πτήσεις από το Τελ Αβίβ για την Αθήνα, τουλάχιστον μέχρι τις 19 Οκτωβρίου.

21:13 Σειρήνες στην Ασκελόν και στην Ασντόντ

Σειρήνες ηχούν αυτή την ώρα στην Ασκελόν και στην Ασντόντ, σύμφωνα με τους Times of Israel. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

21:09 Προθεσμία δύο ωρών σε νοσοκομείο της Γάζας για εκκένωση

Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα κατήγγειλαν αργά το βράδυ της Παρασκευής ότι οι Ισραηλινές Αρχές τους ζήτησαν να εκκενώσουν εντός δύο ωρών το νοσοκομείο Al Awda στη βόρεια Γάζα.

Σύμφωνα με όσα είπαν, το νοσοκομείο είναι γεμάτο τραυματίες και ασθενείς και τα μέλη της ανθρωπιστικής οργάνωσης προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες.

🔴BREAKING: Israel has given Al Awda Hospital just two hours to evacuate. Our staff are still treating patients. We unequivocally condemn this action, the continued indiscriminate bloodshed and attacks on health care in Gaza. We are trying to protect our staff and patients. — MSF International (@MSF) October 13, 2023

21:05 Τρίωρο τελεσίγραφο Ισραήλ στη Γάζα για διακοπή του διαδικτύου

Το Ισραήλ θα διακόψει όλες τις υπηρεσίες διαδικτύου στη Γάζα από τα μεσάνυχτα, σε σχεδόν τρεις ώρες από τώρα, δήλωσε ο υπουργός τηλεπικοινωνιών της χώρας, σύμφωνα με το middleeasteye.

21:00 Ισραήλ: Πλήξαμε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

«Ένα UAV των IDF πλήττει επί του παρόντος τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο» ανέφερε σε ανάρτησή του ο ισραηλινός στρατός.

🔴An IDF UAV is currently striking terrorist targets belonging to Hezbollah in Lebanon. — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

20:56 Εισβολή του ισραηλινού στρατού στη Γάζα – Ψάχνει απαχθέντες από τη Χαμάς

Σύμφωνα με το Anadolu ο ισραηλινός στρατός έχει μπει στη Γάζα και αναζητά απαχθέντες από τη Χαμάς

#BREAKING Israeli army announces it is carrying out incursions into Gaza in search for Israelis kidnapped by Hamas pic.twitter.com/MVLM0pREtT — Anadolu English (@anadoluagency) October 13, 2023

20:50 Πού είναι η ανθρωπότητα; – Ξεσπά η πεθερά του Σκωτσέζου πρωθυπουργού

Η πεθερά του πρωθυπουργού της Σκωτίας, η οποία είναι παγιδευμένη στη Γάζα, διερωτήθηκε «πού είναι η ανθρωπιά», καθώς περιέγραφε τις συνθήκες στον παλαιστινιακό θύλακα που δέχεται σφοδρούς βομβαρδισμούς από το Ισραήλ.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από έναν οικισμό στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, η Ελίζαμπεθ Ελ-Νάκλα εκλιπαρούσε για βοήθεια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πού είναι οι καρδιές των ανθρώπων στον κόσμο, για να αφήνουν αυτό να συμβαίνει σε αυτή την εποχή;».

20:43 IDF: Ο ισραηλινός στρατός επιτίθεται σε στρατιωτικούς στόχους της Χαμάς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δηλώνουν ότι πραγματοποιούν «εκτεταμένες» αεροπορικές επιδρομές εναντίον πολλών εγκαταστάσεων της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τους Times of Israel.

BREAKING: Israel’s military says it is now carrying out ‘widespread’ airstrikes against Hamas targets in the Gaza Strip — The Spectator Index (@spectatorindex) October 13, 2023

20:35 «Στον πάγο» οι συνομιλίες Σαουδικής Αραβίας-Ισραήλ

Η Σαουδική Αραβία παγώνει τις συνομιλίες με το Ισραήλ για εξομάλυνση των σχέσεών τους, σύμφωνα με το Reuters.

BREAKING: Reuters reports that Saudi Arabia is putting plans to normalize ties with Israel ‘on ice’ — The Spectator Index (@spectatorindex) October 13, 2023

20:24 Γκουτέρες σε Ισραήλ: Αποτρέψτε μια ανθρωπιστική καταστροφή

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε το Ισραήλ να «αποτρέψει μια ανθρωπιστική καταστροφή» αφότου ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους να εκκενώσουν τη βόρεια Γάζα.

Το τελεσίγραφο του Ισραήλ έληξε στις 8 το απόγευμα.

20:18 IDF: Drone του στρατού μας πλήττει θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

🔴An IDF UAV is currently striking terrorist targets belonging to Hezbollah in Lebanon. — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

20:13 Αναχώρησαν από το Ισραήλ με ειδική πτήση οι πρώτοι Αμερικανοί

Η πρώτη ειδικά ναυλωμένη πτήση για την απομάκρυνση των Αμερικανών πολιτών από το Ισραήλ αναχώρησε και είναι καθ’ οδόν για την Ευρώπη, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, χωρίς να διευκρινίσει τον προορισμό του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, θα ακολουθήσουν και άλλες ειδικές πτήσεις.

20:04 Μπέρμποκ: Είμαστε όλοι Ισραηλινοί

«Είμαστε όλοι Ισραηλινοί αυτές τις μέρες» είπε η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, συναντώντας νωρίτερα σήμερα τον Ισραηλινό ομόλογό της Έλι Κόεν στο Νετιβότ, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη στο κράτος του Ισραήλ» απάντησε ο Κόεν. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Μπέρμποκ χρειάστηκε να οδηγηθεί σε ασφαλές σημείο, καθώς ήχησε συναγερμός. Αργότερα απόψε θα μεταβεί στο Κάιρο.

«Aυτές τις τρομερές μέρες, στεκόμαστε στο πλευρό σας και συμπάσχουμε μαζί σας. Αυτές τις μέρες είμαστε όλοι Ισραηλινοί. Θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη αλληλεγγύη της γερμανικής κυβέρνησης, αλλά και του γερμανικού λαού» είπε η Μπέρμποκ, η οποία κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Ισραήλ συναντήθηκε επίσης με συγγενείς Γερμανών οι οποίοι απήχθησαν από τη Χαμάς.

Baerbock in Israel: „In diesen Tagen sind wir alle Israelis“ https://t.co/QO0YMlwsr7 pic.twitter.com/Qe2e9XW5r0 — WELT (@welt) October 13, 2023

19:50 Στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας οι ισραηλινές δυνάμεις λέει ο στρατός

Οι ισραηλινές δυνάμεις διείσδυσαν στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσε ο στρατός, πριν από την αναμενόμενη χερσαία επιχείρηση στον πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό θύλακα.

«Τις τελευταίες 24 ώρες οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησαν τοπικής κλίμακας επιδρομές εντός του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας» αναζητώντας «τρομοκράτες» που εκτοξεύουν ρουκέτες προς το Ισραήλ και «εξοπλισμό» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

19:33 Η Αίγυπτος αντιδρά στο τελεσίγραφο του Ισραήλ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο που θα διατρέξουν οι Παλαιστίνιοι σε περίπτωση που μετακινηθούν προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως διέταξε ο ισραηλινός στρατός, με το Κάιρο να απορρίπτει την ισραηλινή εντολή.

Μια τέτοια κίνηση θα συνιστούσε «σοβαρή παραβίαση» του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και θα εκθέσει τις ζωές των κατοίκων της Γάζας σε κίνδυνο, ανέφερε το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

19:25 Ο πόλεμος θα κριθεί στα τούνελ

Ο πόλεμος δεν θα κριθεί στον ουρανό, απ΄ όπου η ισραηλινή αεροπορία συνεχίζει να βομβαρδίζει τη Γάζα, αλλά κάτω από το έδαφος: στο δίκτυο των τούνελ που κατασκεύασαν οι ισλαμιστές κάτω από τη Λωρίδα της Γάζας και κάτω από τα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο.

Πραγματικά υπόγεια φρούρια, που διακλαδώνονται σε πολλά επίπεδα σε μήκος δεκάδων χιλιομέτρων – εκεί βρίσκονται οι πιο έμπειροι μαχητές και τα ισχυρότερα όπλα. Μπορεί στο παρελθόν αυτές οι κατακόμβες να είχαν ουσιαστικά αμυντική λειτουργία – παρέχοντας καταφύγιο από μαχητικά, drones και πυροβολικό –, πλέον όμως έχουν μετατραπεί σε σημεία απ΄ όπου ξεκινούν επιθέσεις.

Η επιχείρηση της Χαμάς πιθανότατα σχεδιάστηκε σε αυτό το χωνευτήρι του τρόμου, εκεί προφανώς έγινε και η εκπαίδευση των μελών της Χαμάς που επιτέθηκαν στο Ισραήλ.

19:16 Ένας δημοσιογράφος σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν κοντά στα σύνορα με τον Νίβανο

Βίντεο στο X δείχνει μια ομάδα δημοσιογράφων του Reuters να γίνεται στόχος βομβαρδισμών στο νότιο Λίβανο ως απάντηση σε πυροβολισμούς κατά του Ισραήλ.

Ο εικονολήπτης του Reuters, Essam Abdullah σκοτώθηκε και οι δημοσιογράφοι Carmen Jokhdar και Ellie Brakhaya από το Al Jazeera τραυματίστηκαν, σύμφωνα με αναφορές ξένων μέσων.

Footage of a Reuters team being targeted by a reported Israeli shell in southern Lebanon. Condition unknown. pic.twitter.com/AY8hTcxm5b — Faytuks News Δ (@Faytuks) October 13, 2023

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι ο Issam Abdallah, σκοτώθηκε» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Reuters επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του οπερατέρ.

19:10 Λήγει στις 20:00 το τελεσίγραφο του Ισραήλ

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, το τελεσίγραφο για τη Γάζα λήγει στις 8 το απόγευμα.

«Εάν ανησυχείτε για την ασφάλεια τη δική σας και των αγαπημένων σας, κατευθυνθείτε νότια, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Να είστε βέβαιοι ότι οι ηγέτες της Χαμάς νοιάζονται μόνο για τη δική τους προστασία» αναφέρεται σε ανάρτηση του IDF στο X.

#عاجل 🔴 سكان مدينة غزة,

قمنا بمناشدتكم صباحاً لمغادرة مدينة غزة إلى منطقة جنوب وادي غزة، حفاظاً على سلامتكم. أود أن أبلغكم أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيمتنع عن المس بالمسار المحدد في الخارطة حتى الساعة 20:00.

حرصاً على سلامتكم استغلوا الوقت القادم للتحرك جنوباً من بيت حانون إلى… pic.twitter.com/6Fpk6otVBY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 13, 2023

19:00 Η Χεζμπολάχ αναλαμβάνει την ευθύνη για τα πυρά κατά θέσεων του ισραηλινού στρατού

Η Χεζμπολάχ αναλαμβάνει την ευθύνη για τη στοχοποίηση ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων στα σύνορα με το Λίβανο.

Σύμφωνα με το times of Israel, σε ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι η επίθεση έρχεται ως απάντηση στην «ισραηλινή επιθετικότητα» κατά του Λιβάνου νωρίτερα σήμερα.

18:55 Πορεία και συγκέντρωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό έξω απ’ την ισραηλινή πρεσβεία

Το in στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό πραγματοποιούν στο κέντρο της Αθήνας κόμματα και οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, Παλαιστίνιοι που ζουν στην Ελλάδα και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Το ραντεβού δίνεται στο πάρκο Ελευθερίας (Μέγαρο Μουσικής) και θα ακολουθήσει πορεία μέχρι την πρεσβεία του Ισραήλ στο Νέο Ψυχικό.

18:42 Ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στα HE ζητά να σταματήσει ένα «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» από το Ισραήλ

Ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Ριάντ Μανσούρ απηύθυνε έκκληση στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να κάνει περισσότερα για να σταματήσει ένα «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» από το Ισραήλ, το οποίο προειδοποίησε σχεδόν τον μισό πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας να εκκενώσει το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«(Ο Γκουτέρες) πρέπει να κάνει περισσότερα. Ό,τι έχει γίνει δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε όλοι μας να κάνουμε περισσότερα για να σταματήσουμε αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», είπε ο Μανσούρ σε δημοσιογράφους πριν από μια συνάντηση πρεσβευτών αραβικών χωρών στα Ηνωμένα Έθνη.

18:31 Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκιρ μοιράζει όπλα σε πολίτες

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκιρ μοίρασε το βράδυ της Πέμπτης όπλα σε «ομάδες ασφαλείας πολιτών».

Δήλωσε επίσης ότι έδωσε εντολή στο Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας να αγοράσει περισσότερα από 10.000 πυροβόλα όπλα.

WATCH: Israel’s far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir distributed assault rifles to ‘civilian security teams’ on Thursday night. He has also said that he has directed the Ministry of National Security to purchase more than 10,000 firearms pic.twitter.com/EwgQ8gVDVz — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 13, 2023

18:20 Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκκενώνουν προς τα νότια της Λωρίδας της Γάζας

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι διαφεύγουν προς τον νότο της Λωρίδας της Γάζας μετά το τελεσίγραφο του ισραηλινού στρατού που βομβαρδίζει ακατάπαυστα το παλαιστινιακό έδαφος σε απάντηση για την επίθεσή της Χαμάς, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι Παλαιστίνιοι αυτοί, που ζουν στο βόρειο τμήμα του εδάφους των 362 τετραγωνικών χιλιομέτρων, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, εγκαταλείπουν τις εστίες τους με αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, φορτηγά ή πεζή.

Η Χαμάς είχε απορρίψει την εκδοχή της εκκένωσης της περιοχής που ζήτησε το Ισραήλ.

18:12 Μεγαλείο ψυχής από αδελφό θύματος της Χαμάς

Μεγαλοψυχία επέδειξε ο αδελφός θύματος της φονικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, ο οποίος ζήτησε δημόσια να μην χρησιμοποιηθεί ο θάνατος του αδελφού του, που κήδεψε η οικογένειά του την Πέμπτη, ως δικαιολογία για τη δολοφονία αθώων ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το πιο σημαντικό για μένα αλλά και για τον αδελφό μου είναι ο θάνατός του να μην χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για τη δολοφονία αθώων ανθρώπων», τόνισε ο Noi Katzman, μιλώντας στην αμερικανική τηλεόραση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

18:02 Έντεκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, 11 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη από ισραηλινά πυρά.

17:54 Προειδοποιήσεις για κύμα αντισημιτισμού στην Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, δήλωσε ότι η Βρετανία είναι ευθυγραμμισμένη με την άποψη των ΗΠΑ ότι το Ισραήλ θα πρέπει να λάβει μέτρα προφύλαξης για την προστασία των αμάχων στη Γάζα, αφού ο ισραηλινός στρατός ζήτησε πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι να μετακινηθούν μέσα σε 24 ώρες.

«Είμαι ευθυγραμμισμένος με αυτό που ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και ο (Αμερικανός) πρόεδρος έχουν πει ότι, φυσικά, το Ισραήλ θα πρέπει να λάβει κάθε δυνατό μέτρο προφύλαξης για να προστατεύσει τους αμάχους, ενώ ασκούν τη νόμιμη ικανότητά τους να υπερασπίζονται τον εαυτό τους», ανέφερε ο Σούνακ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Παράλληλα, δήλωσε ότι παρατηρείται «απεχθής» αύξηση σε περιστατικά αντισημιτισμού, μετά την επίθεση της περασμένης εβδομάδας από την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στο Ισραήλ.

Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) αναμένει κύμα αντισημιτικών διαδηλώσεων στη Γερμανία, ενώ δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν επιθέσεις εναντίον εβραϊκών θεσμών. Η κυβέρνηση προειδοποιεί και για αντισημιτικές εκδηλώσεις στα σχολεία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

17:45 Ο Πούτιν συγκρίνει την πολιορκία της Γάζας από το Ισραήλ με την πολιορκία του Λένινγκραντ από τους Ναζί

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε σήμερα «απαράδεκτη» την πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, συγκρίνοντάς την με την πολιορκία της σοβιετικής πόλης Λένινγκραντ από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, το Ισραήλ ετοιμάζεται να κάνει στη Γάζα κάτι «παρόμοιο με την πολιορκία του Λένινγκραντ».

«Αυτό είναι απαράδεκτο. Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι ζουν εκεί. Δεν υποστηρίζουν όλοι τους τη Χαμάς» τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου στο Μπισκέκ, πρωτεύουσα του Κιργιστάν, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

17:30 Συγκλονιστικό βίντεο από τη Γάζα

Βίντεο στα social media αποτυπώνει τη δραματική κατάσταση στη Γάζα

17:23 Η 20χρονη ισραηλινή ανθυπολοχαγός που έπεσε ηρωικά για να προστατέψει τη βάση της

Η ανθυπολοχαγός Αντάρ Μπεν Σιμόν, 20 ετών, ήταν άλλο ένα από τα στελέχη του ισραηλινού στρατού που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίθεσης της Χαμάς το Σάββατο.

Η Αντάρ, διοικητής διμοιρίας στη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου, «έπεσε στη φωτιά, όταν ατρόμητα όρμησε στο πεδίο για να αντιμετωπίσει τους τρομοκράτες που είχαν διεισδύσει στη βάση της», έγραψε η Jerusalem Post.

Οι συγγενείς της λένε ότι ονειρευόταν να γίνει μαχήτρια από τότε που ήταν μικρή: «Έζησε το όνειρό της και θυσίασε τη ζωή της».

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

17:15 Ηχούν σειρήνες στο Τελ Αβίβ και σε γειτονικές πόλεις

Σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις στο κεντρικό Ισραήλ, μετά από αναφορές για ρουκέτες από την Γάζα, σύμφωνα με διεθνή μέσα.

17:07 Στο Κφαρ Αζά Μετσόλα και φον Ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέφθηκαν το Κφαρ Αζά.

«Η φρίκη αυτού που συνέβη εδώ είναι ανείπωτη», δήλωσε η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, ενώ η Ρομπέρτα Μετσόλα είπε: «Η Χαμάς είναι τρομοκράτες. Δεν εκπροσωπούν τις προσδοκίες του παλαιστινιακού λαού, αλλά τις εμποδίζουν».

We were in Kfar Azza. One of the epicenters of the atrocities committed by Hamas last weekend. The horror of what happened here is unspeakable. We mourn with the families of the victims. pic.twitter.com/Sy0AXhcBM3 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2023

16:54 Συναγερμός για ύποπτη διείσδυση σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο

Συναγερμός έχει σημάνει για ύποπτη διείσδυση τρομοκρατών στο κιμπούτς Hanita κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, σύμφωνα με το times of Israel.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε κατοίκους να κρυφτούν στα σπίτια τους και να κλειδώσουν τις πόρτες και τα παράθυρα, λέγοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια πιθανή ένοπλη εισβολή.

Το δημόσιο ραδιόφωνο του Ισραήλ αναφέρει ότι οι κάτοικοι του κιμπούτς στο βόρειο Ισραήλ κλήθηκαν να ταμπουρωθούν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των φόβων ότι οι «τρομοκράτες» έχουν περάσει στο ισραηλινό έδαφος, μεταδίδει ο Guardian.

Ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι μια έκρηξη προκάλεσε μικρής έκτασης υλικές ζημιές σε ένα τμήμα του τείχους ασφαλείας στα σύνορα με τον Λίβανο κοντά στο σημείο και απαντά με πυρά.

16:41 Δραματική έκκληση του ΟΗΕ: Η Γάζα μετατρέπεται σε κολαστήριο

Ο γενικός επίτροπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες δήλωσε ότι «η Γάζα μετατρέπεται σε κολαστήριο και βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης».

«Η κλίμακα και η ταχύτητα της εξελισσόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα είναι ανατριχιαστική» δήλωσε ο Philippe Lazzarini.

Ο Lazzarini απηύθυνε έκκληση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δώσουν «άμεση και άνευ όρων» ανθρωπιστική πρόσβαση και προστασία στους αμάχους της Γάζας και πρόσθεσε ότι η εντολή του Ισραήλ να εγκαταλείψουν 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι τη βόρεια Γάζα ήταν «φρικτή».

«Αυτό θα οδηγήσει μόνο σε πρωτοφανή επίπεδα δυστυχίας και θα σπρώξει περαιτέρω τους ανθρώπους στη Γάζα στην άβυσσο» είπε.

16:34 1.799 κάτοικοι της Γάζας έχουν σκοτωθεί και 7.388 έχουν τραυματιστεί

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς αναφέρει ότι 1.799 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 583 παιδιά και 351 γυναίκες, και άλλοι 6.388 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη των μαχών στις 7 Οκτωβρίου.

16:29 Ο Ερντογάν ζητά να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του αιγυπτιακού περάσματος της Ράφα. Χαρακτήρισε επίσης απαράδεκτο το ισραηλινό τελεσίγραφο για εκκένωση του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας.

16:25 Όστιν για τελεσίγραφο στη Γάζα: Οι λεπτομέρειες της επιχείρησης εξαρτώνται από το Ισραήλ

Απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για το τελεσίγραφο του Ισραήλ για εκκένωση της Γάζας ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν, στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γιοάβ Γκαλάντ.

Σύμφωνα με τον Guardianο Γκαλάντ δεν έδωσε σαφή απάντηση για το χρονοδιάγραμμα ενώ ο Όστιν ερωτηθείς για το πώς το Ισραήλ θα μπορούσε να επιτεθεί στη Χαμάς στη Γάζα χωρίς αναπόφευκτα να πλήξει αμάχους και πού θα βρισκόταν η ηθική ευθύνη, είπε ουσιαστικά ότι οι λεπτομέρειες της επιχείρησης εξαρτώνται από το Ισραήλ.

16:19 Ισραηλινός πυροβολεί Παλαιστίνιο εξ επαφής

Ένας Ισραηλινός φαίνεται να πυροβολεί και να τραυματίζει σοβαρά έναν Παλαιστίνιο στο χωριό At-Tuwani στη Νότια Χεβρώνα.

Σε βίντεο της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’Tselem, ένας Ισραηλινός οπλισμένος με τουφέκι φαίνεται αρχικά να στέκεται σε ερημιά πίσω από έναν μεγάλο βράχο, ενώ κοντά του βρίσκονται αρκετοί άοπλοι Παλαιστίνιοι.

Στη συνέχεια ο Ισραηλινός πλησιάζει έναν από τους Παλαιστίνιους, τον χτυπάει με το τουφέκι του και παρά το γεγονός ότι ο Παλαιστίνιος κάνει ένα ή δύο βήματα προς τα πίσω, στη συνέχεια τον πυροβολεί εξ επαφής στην κοιλιά.

תיעוד: מתנחל ירה מטווח אפס בפלסטיני בכפר א-תוואני pic.twitter.com/2K6or6V80j — B’Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) October 13, 2023

16:05 Η στιγμή της επίθεσης στον Ισραηλινό διπλωμάτη στην Κίνα – Σοκαριστικό βίντεο

Ένα σοκαριστικό βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ένας άγνωστος άντρας επιτέθηκε και μαχαίρωσε έναν Ισραηλινό διπλωμάτη στη μέση του δρόμου, στο Πεκίνο.

Στο βίντεο, διακρίνεται ο δράστης να παλεύει με το θύμα και να το ρίχνει στο οδόστρωμα, πριν το μαχαιρώσει, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών.

Israeli diplomat stabbed in full public view on the streets of Beijing, China. The call for Global Day of Jihad by Hamas wasn’t an empty threat. Stay Safepic.twitter.com/B2YKWrQHya — Monica Verma (@TrulyMonica) October 13, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

15:53 Ένταση σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ιορδανία

Πορεία υποστήριξης υπέρ της Παλαιστίνης διοργάνωσαν στην Ιορδανία και μάλιστα χιλιάδες πολίτες κατευθυνθήκαν προς τα σύνορα με το Ισραήλ, ωστόσο υπάρχουν καταγγελίες για αστυνομική βία.

Συγκεκριμένα σε βίντεο που ανέβηκαν στα social media οι πολίτες κατηγορούν την αστυνομία για «προδοσία» και για χρήση δακρυγόνων για να διαλυθεί το πλήθος. Στα βίντεο οι Ιορδανοί φωνάζουν για «ντροπή» και καλούν τους αστυνομικούς.

«Υπάρχουν Παλαιστίνιοι που ζουν υπό κατοχή, είναι καθήκον σας να τους βοηθήσετε, ντροπή», φώναξε ένας άνδρας κατηγορώντας τους αστυνομικούς για «προδοσία».

تغطية صحفية: متظاهرون للأمن الأردني قرب الحدود مع فلسطين: «الأوامر خيانة». pic.twitter.com/z01cwk70ns — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2023

Επίσης, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα Αμάν κατά της ισραηλινής επιθετικότητας.

Massive crowds in Amman, Jordan, call for opening the border with occupied Palestine, amidst the Israeli aggression on Gaza. pic.twitter.com/FmtpyDqokI — Quds News Network (@QudsNen) October 13, 2023

15:36 Επτά Παλαιστίνιοι νεκροί στη Δυτική Όχθη

Επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στη Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που έγιναν προς υποστήριξη της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

15:24 Χαμάς: «Κάνουμε επίθεση με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ» – Ήχησαν σειρηνές στη Γαλιλαία

Η Χαμάς ανακοίονωσε πως θα χτυπήσει ρουκέτες τα κεντικά της βόριας διοίκησης του ισραλινού στρατού βόρειο Ισραήλ.

Μάλιστα ήχησαν σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα στη Άνω και την Κεντρική Γαλιλαία.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα που επικαλούνται η Χαμάς εκτόξευσε μία ρουκέτα μεγάλου βεληνεκούς, η οποία αναχαιτίστηκε από το αμυντικό σύστημα αεράμυνας «Σφεντόνα του Δαυίδ».

15:09 Μπορέλ: «Μη ρεαλιστικό» να μετακινηθούν οι Παλαιστίνιοι της Γάζας σε 24 ώρες,

Ο ύπατος εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε σήμερα ότι είναι «μη ρεαλιστική» η προειδοποίηση του Ισραήλ να μετακινηθούν πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι στη Γάζα στο νότιο τμήμα του θύλακα μέσα σε 24 ώρες.

«Σίγουρα, οι άμαχοι πρέπει να προειδοποιούνται για επικείμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά είναι απολύτως μη ρεαλιστικό ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι μπορούν να μετακινηθούν σε 24 ώρες», δήλωσε ο Μπορέλ σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο ύστερα από συνομιλίες με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι.

Ο Κινέζος αξιωματούχος δήλωσε από την πλευρά του ότι ο σωστός τρόπος επίλυσης της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης είναι να προχωρήσει η «λύση δύο κρατών» και να επαναληφθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες το συντομότερο δυνατόν.

«Τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να διαδραματίσουν τον προσήκοντα ρόλο τους στην επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος», είπε ο Γουάνγκ Γι.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

14:50 Πάνω από 1.300 νεκροί Ισραηλινοί

Πάνω από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου που εξαπολύθηκε η αιματηρή επίθεση της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς από τη Γάζα, όπως ανέφερε σήμερα ο ισραηλινός στρατός σε νεότερο απολογισμό.

Περισσότεροι από 3.200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ οι οικογένειες 120 ομήρων έχουν ενημερωθεί ύστερα από την επίθεση της Χαμάς, σύμφωνα με τον στρατό. Η ισραηλινή κυβέρνηση ανέφερε ότι πάνω από 150 Ισραηλινοί, ξένοι ή με διπλή υπηκοότητα κρατούνται από την ισλαμιστική οργάνωση.

14:38 Καμπάνια στον ΟΗΕ για απελευθέρωση ομήρων από Χαμάς

Μετά την εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, το προηγούμενο Σάββατο, οι μαχητές της οργάνωσης αιχμαλώτισαν 150 άτομα, τους οποίους κρατούν σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με το Republic World, οι εικόνες των Ισραηλινών που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς, προβλήθηκαν έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σε μία προσπάθεια να ζητήσουν την απελευθέρωση τους.

Families of the dozens of Israeli hostages kidnapped by Hamas to Gaza on Saturday are demanding their release and screening their images on @UN HQ in New York. Make your voice heard- join this demand!#Hamas_is_ISIS pic.twitter.com/DVxOqpT6RT — Tammy Rahamimoff-Honig (@RahamimoffTamar) October 13, 2023



Διαβάστε περισσότερα εδώ

14:30 Οι περιοχές της Γάζας που πρέπει να εκκενωθούν μετά το «τελεσίγραφο» Ισραήλ

Η Λωρίδα της Γάζας έχει πληθυσμό 2,3 εκατομμύρια που μένουν σε πέντε περιοχές: στη Βόρεια Γάζα, στην πόλη της Γάζας, το Ντείρ ελ-Μπαλά, στη Χαν Γιουνίς και στη Ράφα.

Το Ισραήλ έστειλε «τελεσίγραφο» στους αμάχους να εγκαταλείψουν τη βόεια Γάζα προς το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Αυτό σημαίνει ότι κάτοικοι της Βόρειας Γάζας και της πόλης της Γάζας, δηλαδή 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι πρέπει να εκκενώσουν προς το νότο. Από τον νότο ο μοναδικός τρόπος διαφυγής εκτός Παλαιστίνης είναι το πέρασμα της Ράφα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

14:18 Έτοιμη να αναλάβει δράση κατά του Ισραήλ η Χεζμπολάχ

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, μίλησε σύμφωνα με το Reuters σε φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση στα νότια προάστια της Βηρυτού και δήλωσε ότι η οργάνωση είναι «έτοιμη» και θα «αναλάβει δράση» εναντίον του Ισραήλ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

14:04 Η εξουθένωση διασωστών που αναζητούν επιζώντες στη Γάζα

Η εξουθένωση πυροσβεστών και διασωστών που αναζητούν όλη μέρα και όλη νύχτα επιζώντες στα χαλάσματα κτιρίων από τα ισραηλινά χτυπήματά στη Γάζα αποτυπώνεται μέσα από συγκλονιστικές φωτογραφίες.

13:52 Αμπάς σε Μπλίνκεν: «Απορρίπτουμε τον εξαναγκαστικό εκτοπισμό» των κατοίκων μας

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Μαχμούντ Αμπάς είπε στον Αμερικάνο υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν ότι «απορρίπτει τον εξαναγκαστικό εκτοπισμό» των Παλαιστινίων στη Γάζα σύμφωνα με το παλαιστινιακό δίκτυο WAFA.

Σύμφωνα με τον κ. Αμπάς το γεγονός συνιστά μία «δεύτερη Νάκμπα», αναφερόμενος στον μαζικό εκτοπισμό Παλαιστινίων στον πόλεμο του 1948 που συνδυάστηκε με τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ.

Μάλιστα κατά τη συνάντησή τους στο Αμάν, δήλωσε ότι πρέπει να επιτραπούν άμεσα ανθρωπιστικοί διάδρομοι για να αποτραπεί η καταστροφή.

13:34 Το Ισραήλ άφησε φυλλάδια στους κατοίκους της Γάζας προς τα πού να εκκενώσουν

Φυλλάδια στα αραβικά που έπεσαν στη Γάζα καλούν τους κατοίκους να φύγουν από τα σπίτια τους.

«Στους πολίτες της πόλης της Γάζας, τρομοκρατική οργάνωση έχει αρχίσει έναν πόλεμο εναντίον του Ισραήλ», αναφέρει το φυλλάδιο σύμφωνα με το Sky News.

Στους πολίτες έχουν πει ότι δεν πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση και τους καλούν επίσης να εκκενώσουν και τα καταφύγια.

The leaflets dropped by the IDF over Gaza now. Appears to be reiterating warning to evacuate to southern #Gaza. pic.twitter.com/B0oFDRjcgb — Tzvi Joffre (@TzviJoffre) October 13, 2023

13:23 Παρέμβαση Πούτιν: «Απολύτως απαράδεκτη μια ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στη Γάζα»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως μια ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στη Γάζα θα είχε αποτέλεσμα ένα επίπεδο απωλειών αμάχων που θα ήταν «απολύτως απαράδεκτο».

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε όλους τους αμάχους που κατοικούν στην πόλη της Γάζας, περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, να μετακινηθούν νότια μέσα σε 24 ώρες, καθώς συγκέντρωσε άρματα μάχης ενόψει μιας αναμενόμενης χερσαίας εισβολής έπειτα από τη φονική επίθεση που εξαπέλυσε το Σάββατο η ισλαμιστική οργάνωση Παλαιστινίων μαχητικών Χαμάς.

Ο Πούτιν, που μιλούσε από το Μπισκέκ της Κυργιζίας, είπε πως η χρήση βαρέος οπλισμού σε περιοχές κατοικιών «εγκυμονεί σοβαρές συνέπειες για όλες τις πλευρές».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

13:08 Ο βασιλιάς Αμπντάλα προειδοποίησε κατά του εκτοπισμού των Παλαιστινίων

Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β’ της Ιορδανίας προειδοποίησε σήμερα κατά «οποιασδήποτε απόπειρας να εκτοπιστούν με τη βία οι Παλαιστίνιοι ή να προκληθεί οποιαδήποτε μετακίνησή τους», σύμφωνα με ανακοίνωση από το παλάτι.

Ο Αμπντάλα Β’, που συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, εκτίμησε ότι «η κρίση δεν θα πρέπει να επεκταθεί στις γειτονικές χώρες και να επιδεινώσει το ζήτημα των προσφύγων», λίγες ώρες αφού το Ισραήλ, που βρίσκεται σε πόλεμο με την παλαιστινιακή Χαμάς, ζήτησε από τους κατοίκους του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας να μετακινηθούν προς τα νότια.

His Majesty King Abdullah II warns against any attempt to forcibly displace Palestinians from all Palestinian Territories or cause their internal displacement, calling for preventing a spillover of the crisis into neighbouring countries and the exacerbation of the refugee issue — RHC (@RHCJO) October 13, 2023

12:51 Παραδοχή Ισραήλ: «Η εκκένωση της βόρειας Γάζας μπορεί να πάρει χρόνο»

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι η εντολή απομάκρυνσης των Παλαιστινίων από τη βόρεια Γάζα θα «χρειαστεί χρόνο» ύστερα από ανακοίνωση νωρίτερα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι ο στρατός έδωσε προθεσμία 24 ωρών.

«Προσπαθούμε να δώσουμε χρόνο και καταβάλλουμε πολλές προσπάθειες, και καταλαβαίνουμε ότι θα αυτό δεν θα πάρει 24 ώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι τουλάχιστον 258 Ισραηλινοί στρατιώτες μετά την αιματηρή επίθεση που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς κατά του Ισραήλ. Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν 169 νεκροί στρατιώτες.

12:36 Προειδοποίηση από Ιράν: «Οι ΗΠΑ πρέπει να ελέγξουν το Ισραήλ αν θέλουν να αποφύγουν έναν περιφερειακό πόλεμο»

Οι ΗΠΑ «πρέπει να ελέγξουν το Ισραήλ», αν θέλουν να αποφύγουν έναν περιφερειακό πόλεμο, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν από τη Βηρυτό, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, προσθέτοντας ότι το Ιράν επιθυμεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του Λιβάνου.

«Η Αμερική θέλει να επιτρέψει στο Ισραήλ να καταστρέψει τη Γάζα και αυτό είναι σοβαρό λάθος. Αν οι Αμερικανοί επιθυμούν να αποφύγουν ο πόλεμος να εξαπλωθεί στην περιοχή, πρέπει να ελέγξουν το Ισραήλ», τόνισε ο Αμίρ Αμπντολαχιάν μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Αν δεν σταματήσουν τα ισραηλινά εγκλήματα, δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί», προειδοποίησε.

Ωστόσο ο Ιρανός υπουργός υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια και η ειρήνη του Λιβάνου είναι σημαντικές για εμάς», την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο το λιβανέζικο κίνημα Χεζμπολάχ, σύμμαχος του Ιράν, να ανοίξει νέο μέτωπο εναντίον του Ισραήλ.

12:24 Τεθωρακισμένα του Ισραήλ κοντά στον φράχτη της Γάζας

Κινητικότητα υπάρχει στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ καθώς άρματα μάχης και τεθωρακισμένα κινούνται προς τον φράχτη της Γάζας, κάτι που σημαίνει ότι μόλις λήξει το «τελεσίγραφο» για εκκένωση της Λωρίδας της Γάζας από τους αμάχους είναι πιθανό να ξεκινήσει χερσαία επέμβαση.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο πρώην πρέσβης του Ισραήλ στη Γάζα, Ίαν Πάρμετερ, δήλωσε πως η εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα είναι πιθανό να λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο και προσέθεσε ότι θα υπάρξουν αρκετοί νεκροί.

«Είναι ξεκάθαρο ότι το Ισραήλ θα εισβάλει και θα έχει στρατιωτικές απώλειες κατά τη διάρκεια της επίθεσης», είπε ο Πάρμετερ που είναι πλέον αναλυτής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας.

«Επίσης πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν τρομερές απώλειες πολιτών στη Γάζα», προσέθεσε.

Όσον αφορά την εντολή εκκένωσης της Γάζας, ο Πάρμετερ λέει πως «πιστεύω ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία ψευδαίσθηση ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν σε 24 ώρες. Είναι απλώς μία προειδοποίηση ότι μπαίνουμε».

«Ο εφιάλτης του Ισραήλ είναι μία μεγάλη αναταραχή στη Δυτική Όχθη, όπου υπάρχουν βαριά οπλισμένες ένοπλες ομάδες. Το Ισραήλ θα πρέπει να κάνει ταυτόχρονα σχέδια για όλα αυτά», προσέθεσε.

12:07 ΠΟΥ: «Θανατική ποινή η μετακίνηση σοβαρά ασθενών από τη Γάζα»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι οι τοπικές υγειονομικές αρχές στη Γάζα τον ενημέρωσαν ότι είναι αδύνατον να μεταφερθούν ευπαθείς ασθενείς από τα νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα αφού ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους αμάχους να μετακινηθούν προς τα νότια εντός 24 ωρών.

«Είναι σοβαρά ασθενείς, των οποίων τα τραύματα σημαίνουν ότι η μοναδική τους πιθανότητα για επιβίωση είναι να βρίσκονται σε μηχανική υποστήριξη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Ταρίκ Γιασάρεβιτς.

«Άρα η μετακίνηση αυτών των ανθρώπων είναι καταδίκη σε θάνατο. Το να ζητά κανείς από υγειονομικούς να κάνουν κάτι τέτοιο είναι παραπάνω από βάναυσο».

11:53 Η Νορβηγία καταδίκασε την «απαράδεκτη» πολιορκία της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό

Η Νορβηγία καταδίκασε την «απαράδεκτη» πολιορκία της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό μετά την επίθεση της Χαμάς το Σάββατο.

«Το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του (…) αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε πιθανό μέσο», δήλωσε η Νορβηγίδα υπουργός Εξωτερικών Ανίκεν Ουιτφέλντ μιλώντας στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό NRK.

«Καταδικάζω αυτόν τον αποκλεισμό διότι είναι απαραίτητο (να το πράξω) όταν ζητούν από τόσους πολλούς ανθρώπους να μετακινηθούν, όταν οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και φάρμακα», πρόσθεσε.

Norwegian Foreign Minister Anniken Huitfeldt: «The establishment of a full blockade, including on access to electricity, water, food, and other goods that are indispensable for the survival of the civilian population in Gaza, is unacceptable.» pic.twitter.com/TR9TvdCbA1 — Quds News Network (@QudsNen) October 13, 2023

11:38 Ανατριχιαστικά μηνύματα οικογένειας σε κιμπούτς που εισέβαλε η Χαμάς

Τα τελευταία ανατριχιαστικά μηνύματα μιας ισραηλοαμερικανικής οικογένειας της οποίας το κιμπούτς δέχτηκε επίθεση από τη Χαμάς το Σάββατο αποκαλύπτει η Daily Mail.

Η οικογένεια ζούσε στο κιμπούτς Νιρ Οζ, μία κοινότητα 400 ατόμων, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, όπου 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η οικογένεια έστειλε μήνυμα στους συγγενείς της στην Αυστραλία λέγοντας αρχικά ότι ήταν ασφαλείς καθώς είχαν μπει σε καταφύγια, ωστόσο λίγο αργότερα η κατάσταση άλλαξε δραματικά.

«Είναι εδώ, μας καίνε, είναι αποπνικτικά», έγραψε στους συγγενείς του ο 36χρονος Johnny Siman Tov. Ο ίδιος και η 35χρονη σύζυγός του Tamar Kedem-Simian Tov, τα τρία τους παιδιά ηλικίας από δύο έως πέντε ετών και η μητέρα του 36χρονου 70 ετών, σκοτώθηκαν το Σάββατο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

11:30 Ξεκίνησε η συνάντηση Μπλίνκεν – Αμπάς στην Ιορδανία

AMMAN, Jordan — Blinken just began his meeting with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas as Israeli air strikes pound Gaza pic.twitter.com/NWGKmamFvd — John Hudson (@John_Hudson) October 13, 2023

11:18 Κατέρρευσαν τα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας – «Σκοτώθηκαν νεογνά από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ»

O διευθυντής των νοσοκομείων στη Λωρίδα της Γάζας μίλησε στο αραβικό Al Jazeera και όπως είπε τα νοσοκομεία έχουν καταρρεύσει και δεν έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν κανονικά, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, φαγητό και νερό.

Μάλιστα όπως είπε οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στόχευσαν αποθήκες με ιατροφαρμακευτικό υλικό.

«Είμαστε χωρίς εξοπλισμό και γεμάτοι. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να λάβουν θεραπεία. Έχουμε μερικά παιδιά που γεννήθηκαν στον πόλεμο και καρκινοπαθείς που πεθαίνουν στα σπίτια τους», είπε χαρακτηριστικά.

«Νεογνά σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ».

Hospitals in Gaza reach a critical breaking point, as they straggle to provide proper healthcare for thousands of injured Palestinians with the shortage of fuel and the depletion of medical supplies. pic.twitter.com/HfiNELfP5V — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 13, 2023

Προσωπικό του νοσοκομείου και ασθενοφόρα επίσης έχουν γίνει στόχος των βομβαρδισμών του Ισραήλ, με τον αριθμό των νεκρών να είναι 14.

«Κάποια από τα ασθενοφόρα έγιναν στόχος ενώ βρίσκονταν στο νοσοκομείο», είπε ακόμα.

Από τα 13 νοσοκομεία στη Γάζα τα έξι έχουν κλείσει εντελώς λόγω των βομβαρδισμών. Ένα από αυτά είναι το νοσοκομείο Μπέιτ Χανούν, ένα από τα μεγαλύτερα στη Λωρίδα της Γάζας.

Gaza’s healthcare system on brink of collapse. pic.twitter.com/ju8H3BbW3u — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 13, 2023

11:01 Επιτέθηκαν σε Ισραηλινό διπλωμάτη στο Πεκίνο

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ένα μέλος του προσωπικού της πρεσβείας του Ισραήλ στο Πεκίνο δέχθηκε επίθεση από αγνώστους.

Ο διπλωμάτης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με το υπουργείο τα κίνητρα της επίθεσης που δεν έλαβε χώρα στην πρεσβεία διερευνάται.

Όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα ο διπλωμάτης δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι ενδέχεται να έπεσε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης με αντισημιτικά κίνητρα.

#BREAKING: Israeli media reporting that an Israeli diplomat was stabbed in Beijing in a possible terror attack. — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 13, 2023

10:50 Χαμάς: «Το Ισραήλ σκότωσε 13 ομήρους βομβαρδίζοντας τη Γάζα»

Σύμφωνα με τη Χαμάς από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σκοτώθηκαν 13 όμηροι ανάμεσά τους και ξένοι.

Νωρίτερα οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας χτυπήθηκαν 750 «στρατιωτικοί στόχοι» στη Λωρίδα της Γάζας.

#BREAKING Hamas’s armed wing Al-Qassam Brigades say 13 captives, including foreigners, killed in past 24 hours by Israeli raids on Gaza city, northern Gaza pic.twitter.com/xlWZ0jf9dB — Anadolu English (@anadoluagency) October 13, 2023

10:38 Στην Ιορδανία ο Μπλίνκεν για να διαπραγματευτεί με τον Αμπάς – «Δεν θα ζητήσει κατάπαυση του πυρός»

Στην Ιορδανία βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν για να συζητήσει με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς. Υπό φυσιολογικές συνθήκες η συνάντηση θα γινόταν στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ωστόσο δεν θεωρείται ασφαλές για τον Αμερικανό ΥΠΕΞ να βρεθεί στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή.

Μάλιστα το γεγονός για τους κινδύνους ασφαλείας που υπάρχουν από την πλευρά των ΗΠΑ, αποτυπώνεται σύμφωνα με το AlJazeera κι από το γεγονός ότι Αμερικανός ΥΠΕΞ προσγειώθηκε με στρατιωτικό C-130.

Ο Μπλίνκεν αναμένεται επίσης να ταξιδέψει στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στην απελευθέρωση των Αμερικανών που κρατούνται από τη Χαμάς, καθώς και για τον επαναπατρισμό 500-600 Αμερικανών στη Γάζα.

Το διπλωματικό ταξίδι έχει ως στόχο στο να αποφευχθεί η κλιμάκωση του πολέμου αλλά δεν έχει ως στόχο τη διακοπή των εχθροπραξιών, καθώς ο Μπλίνκεν δεν έχει αναφέρει κάτι ότι το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει την επιθετικότητα προς τη Γάζα.

10:20 Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ έφτασε στο Ισραήλ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν έφτασε σήμερα στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, για επίσκεψη σε ένδειξη αλληλεγγύης στο Ισραήλ το οποίο τελεί ακόμη υπό το σοκ της πρωτοφανούς για το εβραϊκό κράτος πολυαίμακτης επίθεσης που εξαπέλυσε το Σάββατο το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

#Breaking: U.S. 🇺🇸 Secretary of Defense Lloyd Austin lands in Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/2zwAkisoOi — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 13, 2023

Ο Όστιν αναμένεται να έχει συνάντηση κυρίως με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ κατά την επίσκεψή του, η οποία γίνεται την επομένη αυτής του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

10:08 Η στιγμή της αποχώρησης της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες

Νωρίτερα, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε ότι μετέφερε το επιχειρησιακό της κέντρο και το διεθνές προσωπικό της στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει τις ανθρωπιστικές της δραστηριότητες και να υποστηρίξει το προσωπικό της και τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

10:01 Το Ισραήλ έπληξε 750 «στρατιωτικούς στόχους κατά τη διάρκεια της νύχτας

Όπως ανέφεραν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας χτυπήθηκαν 750 «στρατιωτικοί στόχοι».

Μάλιστα σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, διακρίνονται κτίρια να δέχονται χτυπήματα από πυραύλους και να μετατρέπονται σε χαλάσματα.

«Ο Ισραηλινός Στρατός συνεχίζει να επιτίθεται σθεναρά εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας και απόψε επιτέθηκε σε περίπου 750 στρατιωτικούς στόχους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων υπόγειων σηράγγων της Χαμάς, στρατιωτικά συγκροτήματα και θέσεις, σπίτια ανώτερων αξιωματούχων που χρησίμευαν ως στρατιωτικά αρχηγεία, στρατιωτικές αποθήκες, δωμάτια επικοινωνίας», αναφέρεται στη λεζάντα της δημοσίευσης.

צה»ל ממשיך לתקוף בעוצמה יעדי טרור ברצועת עזה ותקף הלילה כ-750 מטרות צבאיות ברחבי רצועת עזה, ביניהן מנהרות תת-קרקעיות של חמאס, מתחמים ומוצבים צבאיים, בתי בכירים ששימשו כמפקדות צבאיות, מחסני אמל»ח, חדרי קשר וחוסלו פעילים בארגוני הטרור>> pic.twitter.com/P6LPtDPDrb — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 13, 2023

09:50 «Προσπαθούν να οδηγήσουν του Παλαιστίνιους στην Αίγυπτο»

Ο βετεράνος Αιγύπτιος πολιτικός, Μουσταφά Μπακρί, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να οδηγήσει τους Παλαιστίνιους στην Αίγυπτο.

«Μοιάζει ότι αυτή η προειδοποίηση προμηνύει επικείμενη χερσαία εισβολή και αναγκάζει τον εκτοπισμό των ανθρώπων από τη Λωρίδα της Γάζας προς τα σύνορα με την Αίγυπτο, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξαλείψουν το όνειρο της δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους», έγραψε ο Μπακρί σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).

09:42 Πού βρίσκονται οι πολίτες που διέταξε το Ισραήλ να εγκαταλλείψουν τη Γάζα

9:31 Ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός των Ελλήνων – Επέστρεψαν 230

Την ολοκλήρωση της επιχείρησης επιστροφής των Ελλήνων επισκεπτών και κατοίκων του Ισραήλ ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Ελλάδα -συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων χωρών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς επαναπατρισμό πολιτών από την εμπόλεμη ζώνη.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, επέστρεψαν οι πρώτοι 90 Έλληνες επισκέπτες, ενώ την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, άλλοι 68. Τέλος, την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, επέστρεψαν 72 Έλληνες κάτοικοι Ισραήλ, οι οποίοι δήλωσαν επιθυμία για επαναπατρισμό.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

9:16 Χάος στη Γάζα μετά την εντολή εκκένωσης

«Αυτό είναι ένα χάος, κάνεις δεν ξέρει τι να κάνει», δήλωσε στο Associated Press, η Ίνας Χαμντάν, μία αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Υπηρεσίας Προσφύγων του ΟΗΕ, ενώ έπιανε ό,τι μπορούσε και τα πέταγε μέσα σε τσάντες. Ταυτόχρονα ακούγονταν οι φωνές πανικού των συγγενών της.

Όπως είπε το προσωπικό του ΟΗΕ στην πόλη της Γάζας και στη βόρεια Γάζα έχει πάρει εντολή να εκκενώσει προς το πέρασμα Ράφα στον νότο.

Από την πλευρά του η Νεμπάλ Φαρσάκ, εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού στην πόλη της Γάζας, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει τρόπος να μετακινηθούν τόσο γρήγορα με ασφάλεια ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

«Ξεχάστε το φαγητό, τον ηλεκτρισμό και τα καύσιμα. Η μόνη ανησυχία τώρα είναι εάν θα καταφέρεις, εάν θα ζήσεις», είπε χαρακτηριστικά μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Τι θα συμβεί στους ασθενείς μας;», διερωτήθηκε. «Έχουμε πληγωμένους, έχουμε ηλικιωμένους, έχουμε παιδιά σε νοσοκομεία», είπε ακόμα και σημείωσε πως αρκετοί γιατροί αρνούνται να εγκαταλείψουν τα νοσοκομεία και να εγκαταλείψουν τους ασθενείς.

Ο απεσταλμένος του Al Jazeera, Σαφουάτ Αλ Καλούτ ανέφερε πως οι άνθρωποι προσπαθούν να καταλάβουν προς τα πού να πάνε ακόμα κι εάν μετακινηθούν νότια.

«Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι πακετάρουν, είναι μπερδεμένοι και δεν έχουν σχέδιο, δεν καταλαβαίνουν τι να κάνουν. Τώρα τα παιδιά μου με ρωτάνε: ‘πού να πάμε;’, τους απάντησα: ‘δεν ξέρω’».

09:00 Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες μετέφερε το επιχειρησιακό της κέντρο

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε σήμερα ότι μετέφερε το επιχειρησιακό της κέντρο και το διεθνές προσωπικό της στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει τις ανθρωπιστικές της δραστηριότητες και να υποστηρίξει το προσωπικό της και τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

«Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προστατεύσουν όλους τους αμάχους που βρίσκονται στα καταφύγια της UNRWA περιλαμβανομένων των σχολείων», ανέφερε η υπηρεσία στην πλατφόρμα X.

🛑UNRWA relocated its central operations centre + international staff to the south to continue its humanitarian operations and support to its staff and Palestine Refugees in #Gaza

We urge the Israeli Authorities to protect all civilians in @UNRWA shelters including schools. — UNRWA (@UNRWA) October 13, 2023

08:51 «Ντροπή» η αντίδραση του ΟΗΕ

Στη Νέα Υόρκη, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, γνωστοποίησε προτού καν δημοσιοποιηθεί η διαταγή του ισραηλινού στρατού πως επρόκειτο να ζητηθεί η κατεπείγουσα απομάκρυνση των αμάχων, υπολογίζοντας πως αφορά περίπου 1,1 εκατομμύριο ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Προειδοποίησε πως εκκένωση αυτού του εύρους θα ήταν «αδύνατη» χωρίς να «προκληθούν καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες».

Σε αυτές τις περιστάσεις «τα Ηνωμένα Έθνη καλούν αυτή η διαταγή (…) να ανακληθεί για να αποτραπεί η μεταμόρφωση αυτής που είναι τραγωδία σε καταστροφή», επέμεινε.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ο Γκιλάντ Ερντάν, αντέδρασε έντονα.

«Η αντίδραση του ΟΗΕ» στην προειδοποίηση του Ισραήλ στους κατοίκους της Γάζας είναι «ντροπή» ανέφερε, κατηγορώντας παράλληλα τις υπηρεσίες του ότι «για χρόνια κάνουν τα στραβά μάτια» στη χρήση του άμαχου πληθυσμού ως ασπίδας και πολιτικών υποδομών για αποθήκευση όπλων από μέρους της Χαμάς.

08:45 Για εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στο Ισραήλ μιλάει το BBC

Δημοσίευμα του BBC αναφέρει ότι ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο φέρεται να έχει αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι πιθανό να σταθμεύσει στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία δήλωσε ότι δύο από τα οπλισμένα πολεμικά της μη επανδρωμένα αεροσκάφη Heron χρησιμοποιούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις. Οι κινήσεις αυτές έγιναν μετά την ενημέρωση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, από τον Γιοάβ Γκαλάντ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

08:40 Η Χαμάς καλεί τους κατοίκους της Γάζας να αγνοήσουν την ισραηλινή εντολή

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να αγνοήσουν την προειδοποίηση του Ισραήλ να μετακινηθεί ολόκληρος ο πληθυσμός του βόρειου τμήματος της Λωρίδας προς νότιες περιοχές.

Ο Σαλάμα Μαρούφ, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε πως η προειδοποίηση για απομάκρυνση του πληθυσμού είναι μια απόπειρα του Ισραήλ «να μεταδώσει και να περάσει ψευδή προπαγάνδα, με στόχο να σπείρει σύγχυση μεταξύ των κατοίκων και να βλάψει την συνοχή του εσωτερικού μετώπου μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Καλούμε τους πολίτες μας να μην ασχοληθούν μ’ αυτές τις απόπειρες, που εντάσσονται στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

08:12 Έκκληση συγγενών αγνοούμενης μετά από το πάρτι στο νότιο Ισραήλ

Δεν έχουν τέλος οι ιστορίες από αγνοούμενους από το φεστιβάλ Supernova, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, το περασμένο Σάββατο.

Η 40χρονη Μοράν, καλλιτέχνιδα που έφτιαχνε και ασημένια κοσμήματα, βρισκόταν στο φεστιβάλ αυτό προκειμένου να πουλήσει τα κοσμήματά της.

Στο Tik Tok ανέβηκε ένα βίντεο όπου δείχνει την Μοράν να προσεύχεται και να μιλούν αραβικά. Είναι το μοναδικό στοιχείο που έχει βρεθεί για την 40χρονη.

Ο σύζυγος της αδερφής της, Νταν Μορ, μιλά αποκλειστικά στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την 40χρονη.

«Ήταν πολύ ενθουσιασμένη που θα έπαιρνε μέρος σε αυτό το πάρτι – γιορτή για την ελευθερία – στα νότια του Ισραήλ. Είναι τόσο καλός άνθρωπος, ευγενική ψυχή, ακτιβίστρια για τα ζώα, όμορφη, ψηλή, ήθελε μονίμως να δίνει, να βοηθά.

07:57 Αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς

Η απόφαση του Ισραήλ να διατάξει εκκένωση της Γάζας έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις καθώς το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Δημοκρατικούς, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ με ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter), τόνισε πως αυτό πρέπει να σταματήσει.

«Οποιοσδήποτε μπορεί να δει ότι να διατάσσεις ένα εκατομμύριο ανθρώπους να μετακινηθούν σε 24 ώρες δεν είναι πιθανό. Είναι απαράδεκτο. Ο ΟΗΕ το θεωρεί «απίθανο» χωρίς ‘καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες’. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε κίνδυνο σχεδόν τα μισά είναι παιδιά. Πρέπει να το σταματήσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Any person can see that ordering 1+ million people to move in under 24 hours is not possible. It is unacceptable. The UN has already deemed the order “impossible” without “devastating humanitarian consequences.” Humanity is at stake. Nearly half are children. We must halt this https://t.co/DRMGjJfZZI — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 13, 2023

07:39 Ο στρατός του Ισραήλ διέταξε την εσπευσμένη απομάκρυνση «όλων των αμάχων» της πόλης της Γάζας

Ο στρατός του Ισραήλ διέταξε την εσπευσμένη απομάκρυνση «όλων των αμάχων» της πόλης της Γάζας προς το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, την έβδομη ημέρα του πολέμου με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Σε ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε, ο Τσαχάλ ανέφερε πως ζητεί «την εσπευσμένη απομάκρυνση όλων αμάχων της πόλης της Γάζας από τα σπίτια τους από τον νότο για την ασφάλειά τους και να μετακινηθούν προς τη ζώνη νότια του Ουάντι Γάζα», μικρού ποταμού στο νότιο τμήμα της πόλης.

IDF announcement sent to civilians of Gaza City: The IDF calls for the evacuation of all civilians of Gaza City from their homes southwards for their own safety and protection and move to the area south of the Wadi Gaza, as shown on the map. The Hamas terrorist organization… — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

«Δεν θα επιτραπεί να επιστρέψετε στην πόλη της Γάζας παρά με νεότερο ανακοινωθέν», πρόσθεσε ο στρατός.

Διεμήνυσε ακόμη πως η πόλη θα μετατραπεί σε πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας τις επόμενες ημέρες.

Ακόμη, ο ισραηλινός στρατός διεμήνυσε στους πολίτες της Λωρίδας της Γάζας να μην πλησιάζουν τον «φράκτη» -το τείχος- που χωρίζει τον μικρό παλαιστινιακό θύλακα από την ισραηλινή επικράτεια.

07:25 Μέχρι και απόρρητους χάρτες είχαν οι μαχητές της Χαμάς

Μετά την αιφνιδιαστική επίθεση των μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ, αποκαλύπτεται βήμα προς βήμα ο σχεδιασμός που είχε κάνει η οργάνωση. Το νέο στοιχείο που έρχεται να συμπληρώσει το σχέδιο τους, είναι ότι οι μαχητές ήταν εξοπλισμένοι με λεπτομερείς χάρτες των πόλεων τους Ισραήλ και των στρατιωτικών βάσεων που είχαν ως στόχο. Κάποιοι μάλιστα είχαν μαζί τους αναλυτικούς οδηγούς στους οποίους περιγράφονταν τα αδύνατα σημεία των τεθωρακισμένων οχημάτων του ισραηλινού στρατού.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

07:00 Εντολή εκκένωσης της Γάζας εντός 24 ωρών από το Ισραήλ

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι ενημερώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό πως κάπου 1,1 εκατ. Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας διατάχθηκαν να μετακινηθούν προς τον νότιο τομέα του θύλακα εντός 24 ωρών κι απηύθυναν έκκληση να «ακυρωθεί» η διαταγή αυτή.

«Τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες», τόνισε Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντόνιο Γκουτέρες, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Τα Ηνωμένα Έθνη απευθύνουν σθεναρή έκκληση οποιαδήποτε τέτοια διαταγή, αν επιβεβαιωθεί, να ακυρωθεί προκειμένου να αποφευχθεί να μεταμορφωθεί αυτή που είναι ήδη τραγωδία σε καταστροφή», πρόσθεσε.

Κατά τον κ. Ντουζαρίκ, η διαταγή αφορά τους πάντες ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του ΟΗΕ και χιλιάδων ανθρώπων που έχουν βρει καταφύγιο σε εγκαταστάσεις του διεθνούς οργανισμού, κυρίως σχολεία, κέντρα υγείας και κλινικές.