Ισραήλ: Η Πολεμική Αεροπορία σκότωσε τον διοικητή αεροπορικών επιχειρήσεων της Χαμάς στη Γάζα

Ενας υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς σκοτώθηκε στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ανακοίνωσε σήμερα στρατιωτικός εκπρόσωπος.

«Στη διάρκεια επιχείρησης της Πολεμικής Αεροπορίας που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες 24 ώρες, επλήγησαν βάσεις διοίκησης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς. Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης σκοτώθηκε ο Μουράντ Αμπού Μουράντ, επικεφαλής των αεροπορικών επιχειρήσεων (της Χαμάς) στην πόλη της Γάζας, υπεύθυνος για ένα μεγάλο μέρος της φονικής επίθεσης που εξαπολύθηκε το Σάββατο εναντίον του Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος.

Η IAF δημοσίευσε σχετικά βίντεο στην πλατφόρμα «X».

Last night, IAF fighter jets conducted wide-scale strikes throughout the Gaza Strip. These included dozens of Hamas terror targets as well as “Nukhba” terrorist operatives that were in a staging ground in the Gaza Strip. pic.twitter.com/fmI7ilhya6

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 14, 2023