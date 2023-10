Jerusalem Post: Ο ισραηλινός στρατός βρήκε πτώματα ισραηλινών αγνοουμένων στη Γάζα

Δυνάμεις του ισραηλινού στρατού βρήκαν πτώματα αγνοούμενων πολιτών της χώρας κατά τη διάρκεια της προώθησής τους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της Jerusalem Post.

Η εφημερίδα ανέφερε πως τα πτώματα βρέθηκαν χθες τη νύχτα, καθώς η 7η ταξιαρχία προέλαυνε προς τα σύνορα. Ο αριθμός των πτωμάτων δεν διευκρινίζεται. Η ταξιαρχία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περικύκλωσε περιοχή, βρήκε τα πτώματα και τα μετέφερε στην ισραηλινή επικράτεια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τις δυνάμεις κοντά στα σύνορα ελήφθησαν αναφορές ότι υπήρξαν «ανακαλύψεις», οι οποίες ερευνήθηκαν και οδήγησαν στη μετέπειτα απόφαση να σταλεί μεγάλη δύναμη υπό τη διοίκηση του αντισυνταγματάρχη Σιμόν Πουτραμπάνι.

Η επιχείρηση διεξήχθη από κοινού από μονάδες πεζικού και τεθωρακισμένες μονάδες, «οι οποίες εξουδετέρωσαν έναν πυρήνα της Χαμάς που εκτόξευε αντιαρματικούς πυραύλους σε ισραηλινό έδαφος».

Αυτή ήταν η πρώτη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό της Γάζας από την έναρξη του πολέμου πριν από έξι ημέρες.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) λέει ότι έχει επιβεβαιώσει πως περισσότεροι από 120 άμαχοι κρατούνται αιχμάλωτοι στη Γάζα από τη Χαμάς.

UPDATE: As of this time, the IDF has confirmed that over 120 civilians are being held captive in Gaza by the Hamas terrorist organization. pic.twitter.com/AT75iC8TmY

Σημειώνεται, ότι ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς, Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή, ότι 13 αιχμάλωτοι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια των αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ στη Γάζα το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ανάμεσα στους 13 ομήρους περιλαμβάνονται και ξένοι υπήκοοι.

Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι η κατάσταση στη Γάζα έχει φθάσει σε «νέο επικίνδυνο χαμηλό» και ζήτησε άμεση ανθρωπιστική πρόσβαση για να μπορέσουν να φτάσουν καύσιμα, τρόφιμα και νερό σε όσους έχουν ανάγκη.

«Ακόμα και οι πόλεμοι έχουν κανόνες», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες στους δημοσιογράφους την Παρασκευή (13/10).

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συζήτησε την κρίση σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών.

Even wars have rules.

International humanitarian law & human rights law must be respected & upheld; civilians must be protected & also never used as shields.

All hostages in Gaza must be released immediately. pic.twitter.com/nlHt31ZlkA

— António Guterres (@antonioguterres) October 14, 2023