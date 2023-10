Ισραήλ: Η Χαμάς δίνει βίντεο με μαχητές της να φροντίζουν παιδιά στη Γάζα

Ένα βίντεο, το οποίο απεικονίζει μέλη της Χαμάς να φροντίζουν μωρά Ισραηλινών δημοσιεύτηκε στα social media από λογαριασμούς μελών της.

Στο βίντεο αναφέρεται ότι πρόκειται για μωρά, τα οποία πήραν οι μαχητές της Χαμάς, κατά τη διάρκεια της επίσης του Σαββάτου και τις αναφορές ότι «τα είχαν αποκεφαλίσει».

Με το βίντεο αυτό η Χαμάς προσπαθεί να ανασκευάσει την κατακραυγή για τις αναφορές σε διεθνή ΜΜΕ για σκοτωμένα βρέφη κατά τη διάρκεια της επίθεση που σόκαρε τον πλανήτη.

Στο σύντομο βίντεο φαίνονται άνδρες της Χαμάς να κρατούν τα παιδιά αγκαλιά και να προσπαθούν να τα ηρεμήσουν.

Ένας χτυπά ένα μωρό στην πλάτη, άλλος ένας κουνά το καροτσάκι μέσα στο οποίο είναι ένα μωρό για να το ηρεμήσει. Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο οι άνδρες της Χαμάς είναι με τα όπλα στα χέρια.

Hamas releases footage of its members carrying babies during the terrorist attack in southern Israel on October 7. pic.twitter.com/otmmqiy3ap

— Joe Truzman (@JoeTruzman) October 13, 2023