magazin
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
magazin

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του
Go Fun 27 Μαΐου 2026, 17:50

Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Μάθιου Πέρι, «καίγοντας» τον πρώην προσωπικό του βοηθό, Κένεθ Ιουαμάσα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα, ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, Κένεθ Ιουαμάσα, κατηγορείται ότι αμέσως μετά τη μοιραία υπερβολική δόση του πρωταγωνιστή των Friends στο τζακούζι του τον Οκτώβριο του 2023, επιχείρησε να σβήσει κάθε ίχνος.

Οι εισαγγελείς αποκαλύπτουν ότι ο βοηθός όχι μόνο έκανε ο ίδιος τις θανατηφόρες ενέσεις κεταμίνης στον ηθοποιό την ημέρα του θανάτου του, αλλά στη συνέχεια διέταξε την καταστροφή φιαλιδίων, την καταστροφή ενοχοποιητικών εγγράφων και να παραπλανήσει τις αρχές.

Οι νέες κατηγορίες εναντίον του Ιουαμάσα, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας λίγο πριν από την προγραμματισμένη καταδίκη του, αποδομούν πλήρως τον ισχυρισμό του ότι ήταν απλώς ένας υπάλληλος που εκτελούσε τις εντολές του αφεντικού του.

Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, ο Ιουαμάσα ανέλαβε δράση αμέσως μόλις συνειδητοποίησε ότι ο Μάθιου Πέρι ήταν νεκρός.

Ο Κένεθ Ιουαμάσα κατηγορείται ότι συγκάλυψε και διέταξε να καταστραφούν ενοχοποιητικά στοιχεία για τον τραγικό θάνατο του Μάθιου Πέρι

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο βοηθός έκανε αρκετές ενέσεις κεταμίνης στον ηθοποιό την ημέρα του θανάτου του.

Όταν ο Πέρι έπαθε ανακοπή, ο Ιουαμάσα επικοινώνησε με τον μεσάζοντα Έρικ Φλέμινγκ και, όπως παραδέχτηκε αργότερα, «καθάρισε τη σκηνή».

Ο βοηθός ζήτησε από ένα άτομο με τα αρχικά B.M. να «εξαφανίσει τις σύριγγες και τα άδεια μπουκάλια, άλλαξε τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές συσκευές του ηθοποιού και διέγραψε κάθε ψηφιακή συνομιλία».

Επιπλέον, ο βοηθός του Πέρι κατέστρεψε κάθε παράνομη συνταγογράφηση, καθώς και ένα χειρόγραφο σημείωμα που υποδείκνυε τον Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια ως τον βασικό προμηθευτή της κεταμίνης.

Όταν ανακρίθηκε, προσπάθησε να ρίξει το φταίξιμο στον ίδιο τον Πέρι, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι ο ηθοποιός έκρυβε μόνος του τα μπουκάλια.

Η προδοσία της εμπιστοσύνης

Ο Μάθιου Πέρι, ο οποίος έδινε για χρόνια μάχη με την εξάρτηση, είχε ξεκινήσει θεραπεία έγχυσης κεταμίνης για την αντιμετώπιση του άγχους και της κατάθλιψης, όμως γρήγορα εθίστηκε στην ουσία και άρχισε να αναζητά μη ελεγχόμενες, ανεπίσημες δόσεις.

Ο Ιουαμάσα, ο οποίος είχε ήδη δηλώσει ένοχος το 2024 για μία κατηγορία συνωμοσίας με σκοπό τη διανομή κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο, βρίσκεται αντιμέτωπος με επιβολή πλέον με ποινή φυλάκισης 41 μηνών.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν πως ο βοηθός του Πέρι «κακοποίησε βάναυσα την εμπιστοσύνη του ηθοποιού και της οικογένειάς του, οι οποίοι πίστευαν ότι ο ρόλος του ήταν να προστατεύει τον Πέρι και να τον βοηθά να παραμείνει καθαρός»

YouTube thumbnail

«Τον άφησε στο τζακούζι να πεθάνει»

Παράλληλα οι αδερφές του Μάθιου Πέρι, Κέιτλιν και Μάντλιν Μόρισον, κατηγορούν ευθέως τον προσωπικό βοηθό του εκλιπόντος σταρ, Κένεθ Ιουαμάσα, ότι τον άφησε αβοήθητο στο τζακούζι να πεθάνει.

Μέσα από επίσημες γραπτές καταθέσεις, η οικογένεια του πρωταγωνιστή των Friends περιγράφει το απόλυτο αίσθημα προδοσίας που ένιωσε όταν αποκαλύφθηκε ότι ο άνθρωπος που θεωρούσαν «οικογένεια» έκανε επανειλημμένα ενέσεις κεταμίνης στον ηθοποιό χωρίς να διαθέτει την παραμικρή ιατρική εκπαίδευση.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται την ίδια ώρα που ο 60χρονος Ιουαμάσα αναμένεται να ακούσει την τελική ποινή φυλάκισής του από το ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Η δικαστική έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία απέδειξε ότι ο Κένεθ Ιουαμάσα χορηγούσε κρυφά και επανειλημμένα μεγάλες δόσεις κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι, διέλυσε κάθε αυταπάτη της οικογένειας για τις συνθήκες της 28ης Οκτωβρίου 2023.

«Ο Ιουαμάσα έκανε ένεση στον αδερφό μου με μια θανατηφόρα δόση κεταμίνης και τον άφησε σε ένα τζακούζι για να πεθάνει», έγραψε χαρακτηριστικά η 37χρονη Μάντλιν Μόρισον.

YouTube thumbnail

«Είναι δύσκολο να περιγράψω με λέξεις το αίσθημα της προδοσίας. Με πολλούς τρόπους, ένιωσα σαν ο αδερφός μου να πέθανε ξανά από την αρχή. Όλα όσα πίστευα για την ημέρα του θανάτου του—όλα όσα μας είπε ο Κένι—ήταν ένα ψέμα. Η ιδέα ότι κάποιος που ο αδερφός μου θεωρούσε οικογένεια θα μπορούσε να τον προδώσει με τόσο αδιανόητο τρόπο είναι κάτι που δεν θα μπορούσα ποτέ να συλλάβω».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η 43χρονη Κέιτλιν Μόρισον, εστιάζοντας στις πράξεις του βοηθού αμέσως μετά τη χορήγηση της θανατηφόρας δόσης.

«Δεν μπορώ να διαβάσω το μυαλό του Κένι. Δεν θα μάθω ποτέ αν η φονική δόση ήταν φονική κατά λάθος. Αλλά ξέρω ότι όταν ο Κένι έφυγε από το σπίτι, έκανε ένα από τα δύο πράγματα: Είτε δραπέτευε από κάτι που ήξερε ότι είχε κάνει, είτε εγκατέλειπε εσκεμμένα ένα ευάλωτο άτομο σε μια επικίνδυνη κατάσταση».

Εγκληματικό δίκτυο

Ο θάνατος του 54χρονου ηθοποιού από κεταμίνη οδήγησε στην εξάρθρωση ενός ολόκληρου κυκλώματος που εκμεταλλευόταν συστηματικά τον εθισμό του.

Συνολικά πέντε άτομα έχουν πλέον δηλώσει ένοχα, ξεσκεπάζοντας τους σκοτεινούς μηχανισμούς πίσω από την τραγωδία.

Εκτός από τον προσωπικό βοηθό, Κένεθ Ιουαμάσα, ο οποίος είχε τον ρόλο του ανθρώπου που χορηγούσε τις ενέσεις χωρίς ιατρική εκπαίδευση, στο κύκλωμα συμμετείχαν δύο γιατροί.

Ο Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια δήλωσε ένοχος για τέσσερις κατηγορίες παράνομης διανομής κεταμίνης, ενώ ο Δρ. Μάρκ Τσάβες παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στη συνωμοσία για την παροχή της ουσίας.

Την ίδια στιγμή, κομβικό ρόλο στην υπόθεση είχε ο μεσάζοντας Έρικ Φλέμινγκ, ο οποίος δήλωσε ένοχος για διανομή που οδήγησε σε θάνατο.

Το δίκτυο συμπληρώνει η διαβόητη Τζασβίν Σάνγκα, γνωστή στον υπόκοσμο του Χόλιγουντ και ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης», η οποία δήλωσε ένοχη για πολλαπλές κατηγορίες διανομής της ουσίας και για τη χρήση της κατοικίας της ως κέντρου διακίνησης ναρκωτικών.

Ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν ήδη καταδικαστεί σε διάφορες ποινές, από φυλάκιση έως κατ’ οίκον περιορισμό, ο Ιουαμάσα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την τελική ετυμηγορία του δικαστή, με τους εισαγγελείς να ζητούν την παραδειγματική του τιμωρία.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
World
ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του

ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Business
Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream magazin
Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα δύο μήνες μετά τον γάμο της το 1981
The Honeymoon Letter 27.05.26

Ο Κάρολος, ο έγγαμος βίος και το Λονδίνο - Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα δύο μήνες μετά τον γάμο της το 1981

Ένα γράμμα της Νταϊάνα, δύο μήνες μετά τον γάμο της με τον Κάρολο, βγαίνει σε δημοπρασία και μας βάζει στο μυαλό της τότε νεαρής πριγκίπισσας

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βικτόρια Μπέκαμ: Γιατί αποκαλεί τον Ντέιβιντ «μικρό, κόκκινο, θυμωμένο ανθρωπάκι» 
Τα λάθη ως μάθημα 27.05.26

Βικτόρια Μπέκαμ: Γιατί αποκαλεί τον Ντέιβιντ «μικρό, κόκκινο, θυμωμένο ανθρωπάκι» 

Σε μια απολαυστική συνέντευξή της στους The Times η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τις ανασφάλειες, το μύθο της αντιγήρανσης και το χιούμορ μιας δυναστείας εκατομμυρίων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Fizz 27.05.26

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου - Τι απαντά στις κατηγορίες

Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά
«Τα επόμενα βήματα» 28.05.26

Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά

Μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν τηλεφωνική τους συνομιλία και το περιεχόμενό της.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα
Ούτε Αμερικανό 28.05.26

Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι κανένα κρούσμα Έμπολα δεν θα εισέλθει στη χώρα, ακόμη και αν είναι Αμερικανός. Η κυβέρνηση Τραμπ, είπε, λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει την κρίση.

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού σε 13 χώρες
Νέα μελέτη 27.05.26

Η αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού σε 13 χώρες

Νέα έρευνα για την κλιματική αλλαγή - Η κοινωνική ανισότητα και η κλιματική ανισότητα αλληλεπικαλύπτονται, με τις πιο ευάλωτες έγκυες γυναίκες να πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δάκρυσε στο τελευταίο παιχνίδι της με τη Μπαρτσελόνα η θρυλική Πουτέγιας και αποθεώθηκε (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 27.05.26

Δάκρυσε στο τελευταίο παιχνίδι της με τη Μπαρτσελόνα η θρυλική Πουτέγιας (vids+pics)

Η θρύλος της Μπαρτσελόνα και μία από τις κορυφαίες παίκτριες στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου η Αλέξια Πουτέγιας, έπαιξε για τελευταία φορά με τους «Μπλαουγκράνα» και στο τέλος δάκρυσε.

Σύνταξη
«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό
Αντίστροφη μέτρηση 27.05.26

«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό

Αποθέωση για την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην επιστημονική φαντασία και το Disclosure Day του, την νέα του ταινία που εμπνεύστηκε από τα μυστικά του Πενταγώνου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα
«Κυνηγόσκυλο» 27.05.26

Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα

Λένε πως δεν είναι είδηση αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν άνθρωπος δαγκώσει σκύλο. Στην Νεμπράσκα, ένας ανήσυχος σκύλος πυροβόλησε περαστική έξω από παντοπωλείο.

Σύνταξη
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα
Ελλάδα 27.05.26

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα

Ο καιρός στην Ελλάδα παραμένει ανοιξιάτικος με τη γνωστή αστάθεια της μεσημεριανές και απογευματινές ώρες που θα φέρνει βροχές και καταιγίδες στις πιο ορεινές περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου
Ευρωπαϊκή ακροδεξιά 27.05.26

Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου

Το κόμμα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, στην ευρωομάδα του οποίου μετέχει η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, κινδυνεύει να τεθεί εκτός νόμου. Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή το έθεσε υπό έλεγχο για μη σεβασμό των αξιών της ΕΕ.

Σύνταξη
Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)
Ποδόσφαιρο 27.05.26

Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)

Αεροπορικώς, όχι όμως με αεροπλάνα, αλλά με ελικόπτερα που διέθεσε η Ομοσπονδία της Βραζιλίας, έφτασαν στο προπονητικό κέντρο οι διεθνείς ποδοσφαιριστές. Με δικό του ελικόπτερο ο Νεϊμάρ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης
Μέση Ανατολή 27.05.26

Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας και συνεχίζει να καταλαμβάνει εδάφη μέσα στον Λίβανο. Αυξάνονται οι εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους στο νότο της χώρας.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ – Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε [βίντεο]
Το παρασκήνιο 27.05.26

Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ - Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε

Ο Τραμπ απάντησε στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, απειλώντας την Μουσκάτ με βομβαρδισμούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή
Ελλάδα 27.05.26

Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή

Τα μέλη της σπείρας από τη Χιλή έχοντας άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη οικιών, εισέρχονταν σ’ αυτές χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης

Σύνταξη
Γαλλία: Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι – Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;
Κόσμος 27.05.26

Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι της Γαλλίας - Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;

Εάν τα «mainstream» κόμματα δεν συνεννοηθούν, οι εκλογές του επόμενου έτους στην Γαλλία φαίνεται πιθανό να παραδώσουν τα κλειδιά του Ελιζέ στην ακροδεξιά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΚΚΕ: Ερώτηση της ΕΟ για τον σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας – «Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση»
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

«Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση»: Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ για τον σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας

Ευρωενωσιακοί όμιλοι, ΕΕ και κυβερνήσεις δεν βιάζονται να εγκατασταθούν συστήματα ασφαλείας στους σιδηροδρόμους, γιατί κοστίζουν και δεν τους αποφέρουν κέρδη σημειώνει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας
Αμυντική συμφωνία 27.05.26

Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας

Ο Γιόνας Γκαρ Στέρε ανακοίνωσε ότι η Νορβηγία θα συμμετάσχει στη γαλλική πρωτοβουλία για την πυρηνική αποτροπή. Ο Νορβηγός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι σε καιρό ειρήνης δεν θα σταθμεύουν στη χώρα του πυρηνικά.

Σύνταξη
Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά
The Verdict 27.05.26

Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά

Μια νέα, εκρηκτική εστία αντιπαράθεσης ανοίγει γύρω από την υστεροφημία του Μάικλ Τζάκσον καθώς το Netflix υπόσχεται να δείξει όλα όσα έγιναν στη δίκη που τον αθώωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
Cookies