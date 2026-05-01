Η στρατηγική «μην ενοχλείτε» από τον Λανουά

Ο Στεφάν Λανουά είχε επαινεθεί για την αμεσότητά του ως πρόεδρος της ΚΕΔ καθώς πήγαινε στα γήπεδα και έβλεπε διαιτητές ενώ έβαζε και τον εαυτό του να βαθμολογεί τους ξένους, με την ιδιότητα του διεθνή παρατηρητή. Τελευταία, ο Γάλλος έχει αλλάξει τακτική και φαίνεται η ΚΕΔ να έχει «κατεβάσει ρολά» καθώς ούτε τους ξένους ρέφερι βαθμολογεί ούτε εμφανίζεται για να κάνει τηλεκπαίδευση στους διαιτητές.

Ο Λανουά πιστεύει ότι ήταν αρκετά τα τέσσερα σεμινάρια για τους ρέφερι της Super League, με το τελευταίο να έχει γίνει «κουτσουρεμένο» και μόνο για τα μάτια του κόσμου. Παράλληλα έκοψε τον εαυτό του από την βαθμολόγηση των ξένων διαιτητών ώστε να μην είναι στο κάδρο και να μην φαίνεται ότι αναλαμβάνει ευθύνη.

Τελευταία, έχουν εφεύρει και νέες δικαιολογίες. Αρχικά, έλεγαν ότι η UEFA βοηθά για την έλευση αλλοδαπών ρέφερι. Η νέα «καραμέλα» τους είναι ότι στέλνουν επιστολές σε ξένες ομοσπονδίες και ότι αυτές επιλέγουν ποιοι θα έρθουν! Με άλλα λόγια η ΕΠΟ του Μπαλτάκου κάνει τα ίδια με την ΕΠΟ του Γκαγκάτση και η ΚΕΔ του Λανουά τα ίδια με την ΚΕΔ του απερίγραπτου Σουηδού Φρόιντφελντ.

Εκεί που άρχισαν οι Γερμανοί ρέφερι να μουρμουρίζουν ότι δεν ξεκουράζονται από τις υποχρεώσεις τους στην Bundesliga επειδή έρχονται στην Ελλάδα και να περιορίζονται από τους δύσκολους αγώνες της Super League βρέθηκε η λύση από την Ιταλία καθώς ήρθη το εμπάργκο και πρώτα άρχισαν να πηγαίνουν στην Κύπρο. Η απόδειξη ότι όλα είναι θέμα δημοσίων σχέσεων.

Η τακτική του Λανουά είναι «μην ενοχλείτε» όμως τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του γνωρίζουν ότι όλα εξαρτώνται από την απόδοση των διαιτητών. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ λειτουργεί σα να μην θέλει να πάρει την ευθύνη για τους ορισμούς, Ελλήνων και ξένων, έχοντας και την στήριξη συγκεκριμένου επικοινωνιακού συστήματος.

Όμως, ορισμοί σημαίνουν ευθύνη. Το ξέρει καλά αλλά δεν το εφαρμόζει επειδή έτσι έχει τον έχουν μάθει και αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Ναι, η ΚΕΔ είναι αυτόνομη, όμως κρίνεται κιόλας και ο Λανουά επέλεξε να κρύβεται, ειδικά τώρα που είναι στα δύσκολα. Επίσης, μετά τον τελικό Κυπέλλου Betsson επέλεξε να κάνει μόνο τυπικές δηλώσεις αφήνοντας όμως την ΕΠΟ να πανηγυρίζει ότι η διαιτησία πήγε καλά, αν και πάλι Ελληνες διαιτητές θα έμπαιναν σε ματς πρωταθλήματος Stoiximan Super League μεταξύ ΠΑΟΚ-ΟΦΗ!

Όλα αυτά γίνονται για έναν και μόνο λόγο. Για την ανανέωση του συμβολαίου του. Η ΚΕΔ φρόντισε να μας το θυμίσει ανακοινώνοντας πότε θα γίνουν τα σεμινάρια του καλοκαιριού!