Η στρατηγική «μην ενοχλείτε» από τον Λανουά
On Field 01 Μαΐου 2026, 17:11

Η στρατηγική «μην ενοχλείτε» από τον Λανουά

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ κρατά αποστάσεις επειδή νομίζει ότι έτσι δεν θα δώσει δικαιώματα και όλα βρίσκονται σε αυτόματο πιλότο

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Ο Στεφάν Λανουά είχε επαινεθεί για την αμεσότητά του ως πρόεδρος της ΚΕΔ καθώς πήγαινε στα γήπεδα και έβλεπε διαιτητές ενώ έβαζε και τον εαυτό του να βαθμολογεί τους ξένους, με την ιδιότητα του διεθνή παρατηρητή. Τελευταία, ο Γάλλος έχει αλλάξει τακτική και φαίνεται η ΚΕΔ να έχει «κατεβάσει ρολά» καθώς ούτε τους ξένους ρέφερι βαθμολογεί ούτε εμφανίζεται για να κάνει τηλεκπαίδευση στους διαιτητές.

Ο Λανουά πιστεύει ότι ήταν αρκετά τα τέσσερα σεμινάρια για τους ρέφερι της Super League, με το τελευταίο να έχει γίνει «κουτσουρεμένο» και μόνο για τα μάτια του κόσμου. Παράλληλα έκοψε τον εαυτό του από την βαθμολόγηση των ξένων διαιτητών ώστε να μην είναι στο κάδρο και να μην φαίνεται ότι αναλαμβάνει ευθύνη.

Τελευταία, έχουν εφεύρει και νέες δικαιολογίες. Αρχικά, έλεγαν ότι η UEFA βοηθά για την έλευση αλλοδαπών ρέφερι. Η νέα «καραμέλα» τους είναι ότι στέλνουν επιστολές σε ξένες ομοσπονδίες και ότι αυτές επιλέγουν ποιοι θα έρθουν! Με άλλα λόγια η ΕΠΟ του Μπαλτάκου κάνει τα ίδια με την ΕΠΟ του Γκαγκάτση και η ΚΕΔ του Λανουά τα ίδια με την ΚΕΔ του απερίγραπτου Σουηδού Φρόιντφελντ.

Εκεί που άρχισαν οι Γερμανοί ρέφερι να μουρμουρίζουν ότι δεν ξεκουράζονται από τις υποχρεώσεις τους στην Bundesliga επειδή έρχονται στην Ελλάδα και να περιορίζονται από τους δύσκολους αγώνες της Super League βρέθηκε η λύση από την Ιταλία καθώς ήρθη το εμπάργκο και πρώτα άρχισαν να πηγαίνουν στην Κύπρο. Η απόδειξη ότι όλα είναι θέμα δημοσίων σχέσεων.

Η τακτική του Λανουά είναι «μην ενοχλείτε» όμως τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του γνωρίζουν ότι όλα εξαρτώνται από την απόδοση των διαιτητών. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ λειτουργεί σα να μην θέλει να πάρει την ευθύνη για τους ορισμούς, Ελλήνων και ξένων, έχοντας και την στήριξη συγκεκριμένου επικοινωνιακού συστήματος.

Όμως, ορισμοί σημαίνουν ευθύνη. Το ξέρει καλά αλλά δεν το εφαρμόζει επειδή έτσι έχει τον έχουν μάθει και αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Ναι, η ΚΕΔ είναι αυτόνομη, όμως κρίνεται κιόλας και ο Λανουά επέλεξε να κρύβεται, ειδικά τώρα που είναι στα δύσκολα. Επίσης, μετά τον τελικό Κυπέλλου Betsson επέλεξε να κάνει μόνο τυπικές δηλώσεις αφήνοντας όμως την ΕΠΟ να πανηγυρίζει ότι η διαιτησία πήγε καλά, αν και πάλι Ελληνες διαιτητές θα έμπαιναν σε ματς πρωταθλήματος Stoiximan Super League μεταξύ ΠΑΟΚ-ΟΦΗ!

Όλα αυτά γίνονται για έναν και μόνο λόγο. Για την ανανέωση του συμβολαίου του. Η ΚΕΔ φρόντισε να μας το θυμίσει ανακοινώνοντας πότε θα γίνουν τα σεμινάρια του καλοκαιριού!

Κατασκευαστικές: Ρεκόρ με 18,56 δισ. ευρώ ανεκτέλεστο έργων

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Ιράν: Εστειλε μέσω Πακιστάν την τροποποιημένη πρότασή του στις ΗΠΑ

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Μπάσκετ 01.05.26

Χαμός στο Χοκς – Νικς και δύο αποβολές για παίκτες που πιάστηκαν στα χέρια (vid)

Οι Νικς διέλυσαν τους Χοκς με 51 πόντους διαφοράς και πέρασαν στους ημιτελικούς της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε και από μια στιγμή μεγάλης έντασης.

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)
Η 1η Μαΐου θυμίζει εργατιά, αγώνες, λουλούδια, Άνοιξη. Για τους φαν του μηχανοκίνητου -και όχι μόνο- αθλητισμού, όμως, φέρνει στο νου τη μέρα που ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών, Άιρτον Σένα, πάτησε γκάζι προς την αιωνιότητα.

Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ
Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, θα υπάρχουν court seats για 12 φιλάθλους, οι οποίοι αναμένεται να πληρώσουν αδρά για να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ από την… γραμμή του πλαγίου

«Έχασε» το Γαλατά-Φενέρ, σφυρίζει Παναθηναϊκός-ΑΕΚ ο Μελέρ που έχει παρελθόν με Λανουά
Προκλήθηκε σάλος επειδή ο ελίτ ρέφερι Μελέρ δεν σφύριξε το ντέρμπι Γαλατασαράι-Φενέμπαχτσε, όμως πρέπει να γνώριζε από το ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 ότι θα ξανάρχονταν για την Super League

Ο δικός του ο δρόμος
Ο Κόρι Τζόσεφ άκουσε πολλά, αλλά κατάφερε να μην επηρεαστεί και τώρα φτιάχνει νέο «μονοπάτι» στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…
Το σενάριο που η FIFA μετατρέπει από «επιστημονική φαντασία» σε ελεγχόμενη πραγματικότητα, με αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, με αυστηρότερο πλαίσιο και συμφωνία για «ένα ματς ανά Λίγκα, πέντε ανά χώρα... φιλοξενίας».

Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ
Ο Πορτογάλος άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 19 τελικές πάσες στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει δύο ακόμα στα τέσσερα τελευταία ματς του πρωταθλήματος, για να γράψει ιστορία

Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα και ο προπονητής των πρωταθλητών περιμένει πολλά από τον πολεμιστή της μεσαίας γραμμής των «ερυθρόλευκων»

Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί
Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέα Εποχής
Τα βασικά σημεία του μανιφέστου Τσίπρα που δίνουν το στίγμα για τον νέο πολιτικό φορέα. Εκεί που συμπεριλαμβάνονται δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Οικολογίας.

Ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει στρατεύματα από τις «απαίσιες» Ιταλία και Ισπανία – Η απάντηση Μαδρίτης και Ρώμης
Μετά τη Γερμανία, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία. Κινούμενες από διαφορετική αφετηρία, Μαδρίτη και Ρώμη επισημαίνουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι οι απειλές του είναι χωρίς νόημα.

March to Gaza Greece: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για τη συνεργασία με το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Η πρωτοβουλία March to Gaza Greece εγκαλεί την ελληνική κυβέρνηση γιατί συμφώνησε να αποβιβάσει στην Κρήτη τους επιβαίνοντες στον Global Sumud Flotilla. Την κατηγορεί για συνενοχή σε παράνομες κατά το διεθνές δίκαιο ενέργειες.

Χαμός στο Χοκς – Νικς και δύο αποβολές για παίκτες που πιάστηκαν στα χέρια (vid)
Οι Νικς διέλυσαν τους Χοκς με 51 πόντους διαφοράς και πέρασαν στους ημιτελικούς της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε και από μια στιγμή μεγάλης έντασης.

Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή
«Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα σύμβολο αγώνα για αξιοπρέπεια», επισήμανε η βουλεύτρια Β'2 Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Νέα Υόρκη: Ισχυρή έκρηξη σε σπίτι τη στιγμή της επέμβασης αστυνομικών σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
Το ωστικό κύμα εκτόξευσε μέτρα μακριά τους αστυνομικούς που βρίσκονταν έξω από το σπίτι στη Νέα Υόρκη, με τα πλάνα του βίντεο από κάμερα της αστυνομίας να είναι σοκαριστικά

Σακελλαρίδης: Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης, αλήθειας και αγώνα
O γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τόνισε στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά πως «χρειαζόμαστε συνδικάτα μαζικά, μαχητικά και διεκδικητικά που να αφορούν και να εκπροσωπούν τους πραγματικούς εργαζόμενους»

ΣΥΡΙΖΑ: 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, τιμούμε τη μνήμη και εμπνεόμαστε από τη στάση του
Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τόνισε πως «η ιστορική διαδρομή του Παναγούλη θυμίζει επίσης ότι απέναντι στον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία και τη συγκάλυψη, υπάρχει πάντα η επιλογή της αντίστασης και της αξιοπρέπειας»

Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι το μυστήριο άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι δικό του
Μετά από περίπου 24 ώρες μυστηρίου, ο Banksy ανέβασε ένα βίντεο στα social media επιβεβαιώνοντας ότι το άγαλμα στην Waterloo Place είναι δικό του έργο

ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ
Υπό μία γενικότερη άποψη, η ισχύς του ΟΠΕΚ έχει περάσει φάσεις διάβρωσης τα τελευταία χρόνια, αφότου το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο κατέκλυσε την αγορά

Νέο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Αθήνα – 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε 38χρονο
Όλα έγιναν περίπου στις 3:30 στην οδό Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ένας 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

