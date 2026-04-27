Τι είπε ο Λανουά στους διαιτητές του τελικού Κυπέλλου

«Ουφ, αυτό ήταν»! Υποθετική η αντίδραση, όμως δεν πρέπει να απέχει πολύ από την πραγματικότητα, σχετικά με το πως είδε τον τελικό Κυπέλλου Betsson ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, ο οποίος πήγε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για το ματς ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 2-3 (κ.α. 2-2) μαζί με τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι. Αντίθετα, το τρίτο μέλος της ΚΕΔ, ο Ισπανός Φερνάντες Αλόνσο έμεινε στο Μαρούσι, όπου βρίσκεται η αίθουσα του VAR και οι Παπαπέτρου (Αθηνών), Φωτιάς (Πέλλας) εξέταζαν τις επίμαχες φάσεις ως VAR και AVAR, αντίστοιχα. Ο δε Λανουά είχε και την ιδιότητα του παρατηρητή διαιτησίας.

Στη διάρκεια του τελικού ο Λανουά περνούσε από το μικροσκόπιό του τον διαιτητή Ευαγγέλου (Αθηνών), τους βοηθούς Φωτόπουλο (Αθηνών), Καραγκιζόπουλο (Ημαθίας), όπως και τον τέταρτο Βεργέτη (Αρκαδίας). Μετά το τέλος του αγώνα ο Γάλλος, περιχαρής, πήγε στα αποδυτήρια όπου εκτός από τα καθιερωμένα συγχαρητήρια αγκάλιασε και φίλησε όλη την διαιτητική ομάδα, καθώς δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του.

«Έμεινα πολύ ευχαριστημένος», σχολίασε ο Λανουά για την απόδοση του Ευαγγέλου και των βοηθών του. Στον Ευαγγέλου είπε: «Ήσουν άψογος στην διαχείριση και αυτό μετράει. Δεν γινόταν καλύτερα! Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι κανείς δεν ασχολείται με την διαιτησία και είμαι χαρούμενος για αυτό».

Μετά ο Λανουά με τον Βαλέρι περίμεναν τους ρέφερι και πήγαν μαζί για φαγητό μέχρι αργά το βράδυ. Άλλωστε, ο Γάλλος και ο Ιταλός της ΚΕΔ είχαν από κοντά τους διαιτητές καθώς έμειναν στο ίδιο ξενοδοχείο.

Στα αξιοσημείωτα ότι ο Λανουά δεν στάθηκε σε κάποια απόφαση που πήραν για κάποια φάση, δεν μπήκε σε τέτοιες λεπτομέρειες, μιλώντας στον Ευαγγέλου και στους βοηθούς του. Για τον Γάλλο ήταν αρκετή η σωστή διαχείριση, ενώ έπαιξε τον ρόλο του και το γεγονός ότι ουδείς ασχολείται με την διαιτησία του τελικού Κυπέλλου Betsson.

Με δεδομένο ότι το συμβόλαιό του, όπως και των υπολοίπων μελών της ΚΕΔ, λήγει τον Ιούνιο, Λανουά δεν θα κριθεί από την διαιτησία του τελικού Κυπέλλου αλλά από το σύνολο της διαιτησίας όλης της σεζόν. Να μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League δεν τελείωσε ακόμη.