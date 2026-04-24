Χόρτον-Τάκερ: «Στην Ευρώπη οι παίκτες μιλάνε πολύ – Δεν είμαι τέτοιος τύπος»
Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ έδωσε συνέντευξη στο «S Sport» και, μεταξύ άλλων, σχολίασε τη νοοτροπία των παικτών στην Ευρώπη.
O Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ διανύει την πρώτη του σεζόν στη Euroleague και κάνει τρομερές εμφανίσεις με την φανέλα της Φενέρμπαχτσε.
Αδιαμφησβήτητα είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες στην Euroleague και θα μπορούσε να διεκδικήσει και το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της σεζόν, για το οποίο ωστόσο μεγάλο φαβορί είναι ο Σάσα Βεζένκοφ.
Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ, ήταν καλεσμένος στο S Sport» και ανέλυσε πολλά πράγματα. Τα λόγια του ωστόσο για τον χαρακτήρα των Ευρωπαίων παικτών ήταν εκείνα κέντρισαν το ενδιαφέρον, με αφορμή την ανάδειξη του κορυφαίου παίκτη της διοργάνωσης.
Αναλυτικά όσα είπε ο Χόρτον-Τάκερ
«Έχω παρατηρήσει ότι πολλοί παίκτες εδώ στην Ευρώπη είναι πολύ πιο ξεροκέφαλοι. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη «αλαζονικός», αλλά μιλάνε πολύ. Εγώ δεν είμαι από αυτούς τους τύπους. Απλώς το αφήνω να κυλήσει και το δείχνω, και αυτός θα είναι πάντα ο τύπος παίκτη που είμαι».
