Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»
Τον προβληματισμό του για την ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα εξέφρασε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος χρησιμοποίησε τα παραδείγματα του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε.
- Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο
- «Εξοικονομώ» και από τους παρόχους ρεύματος – Με δόσεις στους λογαριασμούς
- Fuel Pass: Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ
- Γιατί περνάμε κάτω από τον Επιτάφιο - Τι συμβολίζει το έθιμο της Μεγάλης Παρασκευής
Έναν προβληματισμό για την ατμόσφαιρα που συνάντησε στα τελευταία παιχνίδια απέναντι σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε εξέφρασε δημόσια ο Μάριο Χεζόνια, μέσα από ανάρτησή του στα social media.
Ο φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης στάθηκε τόσο στις άδειες θέσεις που παρατήρησε στις εξέδρες, όσο και στη συνολική ένταση της ατμόσφαιρας, συγκρίνοντάς την με όσα θυμόταν από προηγούμενα χρόνια.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χεζόνια:
«Σε αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια απέναντι σε δύο κορυφαίες οπαδικές βάσεις, τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, παρατηρώ πολλά άδεια καθίσματα και οι ατμόσφαιρες δεν είναι τόσο καλές όσο ήταν πριν από 10 χρόνια όταν παίζαμε απέναντί τους. Κάτι έχει αλλάξει. Σκέψεις;», έγραψε.
Η τοποθέτηση του Κροάτη προκάλεσε αμέσως συζήτηση, καθώς αναφέρεται σε δύο από τις πιο «καυτές» έδρες της EuroLeague και ουσιαστικά βάζει στο τραπέζι το ερώτημα αν το γηπεδικό κλίμα έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.
- Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»
- Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη στη Σόφια (vid)
- «Λύγισε» ο Ραζβάν Λουτσέσκου στον επικήδειο για τον Μιρτσέα: «Ελπίζω να είσαι περήφανος για μένα»
- Νέα διάκριση στην Πορτογαλία για τον Συλαϊδόπουλο
- Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»
- «Τρέλα» στον κόσμο της Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ
- Το «είναι πολλά τα λεφτά Ρομπέρτο» και η (ακριβή) προσπάθεια να μην καταστραφεί η Τότεναμ
- Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συγκίνηση, αποθέωση και συνθήματα για τον θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (pics, vids)
