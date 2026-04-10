Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»

Έναν προβληματισμό για την ατμόσφαιρα που συνάντησε στα τελευταία παιχνίδια απέναντι σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε εξέφρασε δημόσια ο Μάριο Χεζόνια, μέσα από ανάρτησή του στα social media.

Ο φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης στάθηκε τόσο στις άδειες θέσεις που παρατήρησε στις εξέδρες, όσο και στη συνολική ένταση της ατμόσφαιρας, συγκρίνοντάς την με όσα θυμόταν από προηγούμενα χρόνια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χεζόνια:

«Σε αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια απέναντι σε δύο κορυφαίες οπαδικές βάσεις, τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, παρατηρώ πολλά άδεια καθίσματα και οι ατμόσφαιρες δεν είναι τόσο καλές όσο ήταν πριν από 10 χρόνια όταν παίζαμε απέναντί τους. Κάτι έχει αλλάξει. Σκέψεις;», έγραψε.

Η τοποθέτηση του Κροάτη προκάλεσε αμέσως συζήτηση, καθώς αναφέρεται σε δύο από τις πιο «καυτές» έδρες της EuroLeague και ουσιαστικά βάζει στο τραπέζι το ερώτημα αν το γηπεδικό κλίμα έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.