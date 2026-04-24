Δύο γυναίκες μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν νεκρές στο διαμέρισμά τους στο κέντρο της Λάρισας, χθες το απόγευμα της Πέμπτης γύρω στις 7 μ.μ.

Σύμφωνα με το onlarissa, τις δυο άτυχες γυναίκες 91 και 66 ετών βρήκαν συγγενικά τους πρόσωπα, όταν άρχισαν να τις ψάχνουν καθώς είχαν να δώσουν πολλές ώρες σημεία ζωής.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, oι οικείοι τους μπήκαν στο διαμέρισμα και αντίκρισαν νεκρές τις δύο γυναίκες και μάλιστα σε προχωρημένη σήψη, ενώ υπήρχε έντονη δυσοσμία.

Ειδοποιήθηκαν οι Αρχές άμεσα και διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή, καίτοι όλα δείχνουν ότι ο θάνατος τους προήλθε από παθολογικά αίτια.

Την υπόθεση ανέλαβε το Α.Τ. Λάρισας.