Δύο αδελφές εντοπίστηκαν νεκρές μέσα σε διαμέρισμα στη Λάρισα το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (07/04).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του larissanet.gr, αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα όπου βρήκαν νεκρές – και σε προχωρημένη σήψη – δύο αδελφές ηλικίας 76 και 83 ετών.

Λάρισα: Τι προκύπτει από την αρχική έρευνα

Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Προανάκριση διερευνά το Α.Τ. Λάρισας.