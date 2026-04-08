Λάρισα: Νεκρές βρέθηκαν δύο αδελφές μέσα σε διαμέρισμα
Δύο αδελφές εντοπίστηκαν νεκρές σε διαμέρισμα το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης στη Λάρισα.
Δύο αδελφές εντοπίστηκαν νεκρές μέσα σε διαμέρισμα στη Λάρισα το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (07/04).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του larissanet.gr, αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα όπου βρήκαν νεκρές – και σε προχωρημένη σήψη – δύο αδελφές ηλικίας 76 και 83 ετών.
Λάρισα: Τι προκύπτει από την αρχική έρευνα
Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.
Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Προανάκριση διερευνά το Α.Τ. Λάρισας.
